PlayStation 5 vsadil na emoce, ze „smyslového“ ovladače budete nadšeni

Vzhled konzolí nové generace se stal hned po odhalení terčem vtipálků. Nechme stranou, zda jsou jejich kreace vtipné, ale možná si ještě vybavíte obrázek, na němž vysoké černé věže Xboxu Series X obestoupily nebohý, malý PlayStation 5. Realita je ovšem jinde.

Hned po vybalení z krabice jsem si říkal, jo, ta konzole je vážně obrovská. Zároveň musím přiznat, že se mi líbí. Nebyl jsme si vlastně do poslední chvíli jistý, než jsem ji spatřil naživo. Zvlášť když se rozsvítí, vypadá jako kosmická loď. Víc než konzoli mi připomíná nějaký stylový case od počítače. Všechno to zapadá do konceptu, kdy Sony s nový PlayStationem 5 hraje na efekt a emoce.

Pokud přistanu zpátky na zem, PlayStation 5 není jen velký a těžký, ale nehodí se moc ani na přenášení, třeba v batohu. Zatímco u Xboxu Series S jsem napsal, že splyne s prostředím, o PlayStationu 5 platí pravý opak. Zejména ve vodorovné poloze je k nepřehlédnutí. Také u počítačového stolu jsem trochu zápasil s tím, kam ho vlastně umístit. Nakonec zvítězila svislá poloha, protože do míst, kde mám ostatní konzole, se po umístění stojánku nevešel.

PlayStation 5 stojánek

Když už přišla řeč na stojánek, pár slov si zaslouží. Připevnit byste ho měli, ať už si PlayStation 5 někam položíte nebo postavíte. Bez něj totiž není konzole ve vodorovné poloze vůbec stabilní.

Stojánek má otočnou západku, takže funguje ve dvou režimech. Když budete chtít mít PlayStation 5 ve vodorovné poloze, stačí ho připnout. Ve svislé už je ho třeba přišroubovat. To moc elegantní řešení není a tipuji, že až za nějaké tři roky vyjde Slim verze (nebo tak něco), kromě toho, že bude konzole menší, zmizí i stojánek.

Specifikace: PlayStation 5 vs. Xbox Series X PlayStation 5 Xbox Series X CPU 8x Zen 2 Cores @ 3.5GHz (proměnlivé frekvence) 8x Cores @ 3.8 GHz (3.6 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU

GPU 10.28 TFLOPs, 36 CUs @ 2.23GHz (proměnlivé frekvence) 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

Paměť 16GB GDDR6/256-bit 16 GB GDDR6 w/ 320b bus

Propustnost paměti 448GB/s 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

Interní úložiště Custom 825GB SSD (uživateli dostupných 667,2 GB) 1 TB Custom NVME SSD (uživateli dostupných 802 GB)

I/O 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed) 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed)

Rozšiřitelnost úložiště NVMe SSD Slot 1 TB Expansion Card

Externí úložiště USB HDD Support USB 3.2 External HDD Support

Optická mechanika 4K UHD Blu-ray Drive 4K UHD Blu-ray Drive Cena 13 490 korun 13 490 korun

Po zapojení a zapnutí konzole je třeba připojit nový ovladač DualSense k PlayStationu 5 kabelem. Následují různá nastavení a samozřejmě aktualizace konzole i ovladače. Pak už vás za příjemného grafického efektu přivítá nová konzole a také nové uživatelské rozhraní. To v řadě prvcích vychází z toho, jak ho známe z PlayStationu 4.

Nahoře v levém rohu jsou záložky Hry a Média, v pravém pak vyhledávání, nastavení, profil a čas. O kousek níže se listuje ikonkami. Když na nějakou najedete, celé obrazovka se okamžitě přepne do daného tématu. Posunutím analogové páčky dolů zmizí horní lišta, aktivní ukazatel se posune na spouštěcí tlačítko. U her je to Hrát, u aplikací variace na Spustit, Otevřít a podobně.

PlayStation 5 - uživatelské rozhraní PlayStation 5 - uživatelské rozhraní

Když se vrátím ke hrám, vpravo od tlačítka je informace o postupu a trofejích. Dále dole je velký posuvník s aktivitami. K těm se váže jedna novinka, a to možnost rovnou nahrát rozehranou úroveň bez proklikávání přes hlavní menu. To je dobrá věc, která šetří čas.

Když se vrátím k ikonkám v menu, první je opět PlayStation Store, který se nepouští, ale jeho nabídka se okamžitě rozbalí po najetí na ikonku. To je fajn. Logika je dále stejná jako u her a aplikací. Je to výstavní skříň s doporučovanými hrami, nadcházejícími hrami a rozšiřujícími balíčky. Vespod vás pak velké dlaždice navedou k PS5 hrám, PS4 hrám, f2p hrám a VR hrám.

Konzole Výkon v teraflopech PlayStation 2 0,0062 PlayStation 3 0,23 Switch 1 Xbox One 1,3 PlayStation 4 1,8 Xbox Series S 4 PlayStation 4 Pro 4,2 Xbox One X 6 PlayStation 5 10,2 Xbox Series X 12

PlayStation tlačítko vyvolá dolní lištu s ikonkami. Domeček indikuje návrat do hlavního menu konzole, složka je přepínač mezi hrami (bohužel to není alternativa k funkci Quick Resume pro rychlé přepínání mezi posledními hrami jako na Xboxu Series X/S), dále tu jsou notifikace, ovládání hudby, manažer stahování souborů, správa příslušenství, profil a napájení. Ovládání konzole hodnotím jako intuitivní, rychlé a k tomu všemu to hezky vypadá.

V hlavní roli nový ovladač DualSense

Co se týče ovladačů, DualShock 4 k PlayStationu 4 není v něčem vyloženě špatný, ale s tím k Xboxu One nebo Series X/S se mi hraje o parník líp. To je také důvod, proč Xbox jen trochu vylepšoval, zatímco PlayStation 5 přichází se zcela novým ovladačem DualSense. A ten se povedl.

Na první pohled je robustnější a hlavně, okamžitě mi padl do ruky. Pocitově se DualSense hodně přiblížil xboxovému ovladači, jen úchop není tak robustní a na triggerech není textura. I to má svůj důvod. Pro zajímavost, u DualShocku 4 mi váha ukazuje 216 g, zatímco u DualSense 281 g. To jen víc umocňuje pocit, že držím xboxový ovladač (280g u Xboxu One). Každopádně, Sony to tentokrát vychytalo. Držet DualSense v ruce je velmi, velmi příjemné. A to není zdaleka vše.

Ovladač k PlayStationu 5 a ovladač k PlayStationu 4

Součástí každé konzole je pestrobarevná 3D hopsačka Astro’s Playroom. Není to ani demo, ale ani velká, rozsáhlá hra. Dokonce vám neukáže, co všechno je možné z PlayStationu 5 vytáhnout. Co vám naprosto dokonalo demonstruje, jsou „smyslové“ možnosti nového ovladače. Ten láká na dvě nové funkce: haptickou (hmatovou) odezvu a adaptivní spouště (vývojáři mohou nastavovat proměnlivý odpor u triggerů).

Naneštěstí je to jedna z věcí, která se nedá pospat ani vykoukat z videa. To musíte zažít. Mám tyto gimmicky rád, ale nečekal jsem, že to bude TAK dobré. Skáčete například s postavičkou na pružině a ovladač vám tento pocit celkem věrně zprostředkuje. Nadšený jsem však hlavně z adaptivních spouští. Překvapilo mě, že když hra chce, musíte ukazovákem opravdu pořádně zatlačit. A pak to naráz povolí. V kombinaci s tím, co se děje na obrazovce, je to naprosto úžasný pocit. Využití u různých zbraní se přímo nabízí.

Riziko samozřejmě je, že se na tyto funkce „navíc“ vývojáři vykašlou. Ale minimálně od studií Sony očekávám plnou podporu, a pokud se bude PS5 prodávat minimálně stejně dobře jako PS4, je to na dobré cestě.

V tomto pandemie nového typu koronaviru zhatila Sony těžce plány. Dovedu si představit, že stojany s PlayStationem 5 jsou v každém větším obchodě s elektronikou a právě „smyslová odezva“ naláká širší publikum, podobně jako kdysi pohybové ovládání u Wii.

Souboj titánů - PlayStation vs. Xbox Zatímco před sedmi lety Microsoft start svého Xboxu One zpackal a Sony se svým o něco výkonnějším PlayStationem 4 výrazně zabodovalo, letos působí bitva vyrovnaně. Xbox Series X je o něco výkonnější než PlayStation 5. Levnější a sympaticky kompaktní Xbox Series S pak má oslovit další segment (příležitostných) hráčů. Microsoft láká také na skvělou službu Xbox Game Pass, která v rámci předplatného zpřístupní víc než sto her. Okamžitě sem umísťuje své novinky od svých studií. Microsoft se také víc opřel do zpětné kompatibility. Sony zareagovalo bonusem PlayStation Plus Collection, který na PlayStationu 5 získají všichni předplatitelé PS Plus. Je to výběr her, k němuž budete mít po dobu předplatného přístup. A naleznete tu zásadní exkluzivity z PlayStationu 4 jako God of War, Days Gone či Uncharted 4: A Thief’s End. Super věc pro všechny, které PS4 minula. V souboji exkluzivit vyhrálo, alespoň z mého pohledu, v minulé generaci Sony. Ale i to se může změnit. Microsoft totiž masivně nakupoval, ostatně naposledy si pořídil Bethesdu, tedy značky jako Wolfenstein, Fallout, Doom či The Elder Scrolls. Neočekávám, že všechno bude hned Xbox / PC exkluzivní, ale je nasnadě, že Microsoft bude zkoušet cesty, jak Xboxu pomoci. Ostatně rád by nakoupil i nějaká japonská studia, aby se prosadil i v zemi vycházejícího slunce. Do sedla se vrátilo také Nintendo se svou hybridní konzolí Switch. Současná nabídka konzolí: PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch

Co se DualSense týče, je tu opět dotyková plocha, reproduktor a nově také dedikované tlačítko pro vypnutí mikrofonu. To je mimochodem asi jediná věc, která mi vadí. Tedy ne jeho přítomnost, ale umístění, kdy je pro můj palec snáze dosažitelné právě tlačítko pro mikrofon, zatímco využívanější PlayStation tlačítko je nešikovně schované za analogy. Tedy ono je v podstatě na stejném místě jako u DualShocku 4, ale tam pod ním žádné další tlačítko není. Z mého pohledu by bylo lepší, kdyby byla tlačítka prohozená.

Astro’s Playroom je kreativně navržená hopsačka, u níž je škoda, že Sony nemá svého pořádného, propagovaného maskota tak jako Nintendo. Ostatně na něj jsem si hned vzpomněl, když jsem v některých momentech musel do ovladače foukat. Během hraní sbíráte různé artefakty, což jsou různé věci spjaté se značkou PlayStation. Ty pak vidíte v laboratoři. Cestou sbíráte penízky, za něž si pak kupujete kapse s předměty. A to pěkně na vlastní kůži s využitím adaptivních spouští. Zásadní rozdíl vidím v tom, že zatímco třeba takové foukání by byl spíš gimmick, pokud by s tím otravovala každá druhá hra, adaptivní spouště se hodí všude. A k tomu lepší vibrace jako bonus.

Hry a provoz

PlayStation 5 rozhodně není tak hlučný jako předchůdce, nicméně Xbox je v tomto ohledu lepší. Zkrátka je ještě o něco tišší. PlayStation 5 jemně vrní, nicméně už při přepnutí do jakékoliv hry, třeba Astro’s Playroom, se zvýší otáčky větráku a je slyšet o něco víc. Je přitom jedno, jestli ve hře děláte něco výkonově náročného, nebo jste v menu, konzole začne být okamžitě po přepnutí do hry o něco hlučnější. Platí to i obráceně, takže po přepnutí do uživatelského rozhraní konzole uslyšíte zase jen vrnění.

Ostatně Sony už prozradilo, že u her bude shromažďovat data a podle nich regulovat výkon větráku. Zlepšení oproti PlayStationu 4 je každopádně velmi slušné. To neplatí o diskové mechanice, která je v případě her až nepříjemně hlučná. Ne po celou dobu, ale překvapilo mě, jaký hluk u her dělá, když si na něj „hrábne“ . U Blu-ray filmů je to lepší.

Pokud máte PlayStation 4, nezapomeňte si nahrát uložené pozice přes USB klíčenku nebo cloud.

Udělal jsem opět pár testů. Motorkářské post-apo akci Days Gone to na PlayStationu 4 Pro trvá z plochy do menu minutu 35 sekund, zatímco na PlayStationu 5 se s next-gen patchem dostáváme na 49 sekund. Dodávaný Astro’s Playroom se z plochy do menu spustí za velmi pěkných 10 sekund. Sackboy: A Big Adventure se na první spuštění dostal do menu za 34 sekund, nicméně pak už mu to trvalo jen 10 sekund. A z menu aktivit se rozehraný level načte taktéž za velmi pěkných 10 sekund.

To samé Spider-Man Miles Morales. Ten se po prvním rozehrání načítá do menu za parádních 10 sekund. Mimochodem, pokud se na své nové PS5 chcete pokochat krásnou grafikou a zažít bombastický akční úvod, Miles Morales je hra, kterou chcete. České titulky u her od Sony je pak příjemný bonus. Oproti tomu Devil May Cry 5 Special Edition se načítá do menu za 47 sekund a z menu aktivit se úroveň z dashboardu nahraje za 30 sekund.

Úložiště Konzole Udávaná hodnota Dostupné uživateli Xbox Series S 512 GB 362,1 GB PlayStation 5 825 GB 667,2 GB Xbox Series X 1 TB 802 GB

PlayStation 5 se bude prodávat ve dvou verzích. Ta levnější za 10 790 korun nemá šachtu na disky, její majitel tak bude odkázán pouze na PlayStation Store. Výkonově je na tom ovšem stejně jako verze s šachtou.

Pro zajímavost, hry v PS Storu jsou poměrně drahé. Za Demon Souls zaplatíte 2 199 korun, za základní verzi Watch Dogs: Legion 1 949 korun, za Sackboye 1 849 korun a za Spider-Mana Miles Moralese 1 599 korun. Koupí diskových verzí tedy můžete většinou ušetřit. A pokud máte ještě hry na discích z PS4, chcete kupovat v bazaru, půjčovat si od kamarádů, přehrávat Blu-ray filmy, tak je pro vás verze s šachtou jasná volba.

Co říci závěrem? Určitě bych se nezlobil, kdyby byl PlayStation 5 o něco menší. S hlučností je na tom mnohem lépe než předchůdce, ale i tady má Sony ještě malé rezervy. Řada hráčů, kteří hrají na monitoru, prosí o přidání podpory 1440p.

Naproti tomu nový „smyslový“ ovladač je fantastický a i kdyby neměl žádné funkce navíc, sedne výrazně lépe do ruky než DualShock 4. Uživatelské rozhraní je bezproblémové a line-up her slibný. Co víc si přát?

Pokud máte jen základní PlayStation 4 a hrajete často, pořízení PlayStationu 5 se vyplatí. Vyloženě zásadní posun v grafice vás sice nečeká, ale jinak si polepšíte ve všech ohledech. A budete připraveni na nadcházející léta, kdy se teprve ukáže, jaké šelma uvnitř PlayStationu 5 dřímá.