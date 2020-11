Patříte mezi šťastlivce, kteří mají PS5? Tak pozor na tento problém

Patříte mezi šťastlivce, kterým se ve čtvrtek na omezeném trhu podařilo ukořistit nedostatkový PlayStation 5? Gratulujeme a přejeme skvělé zážitky. Ještě než se ale pustíte do hraní, věnujte prosím pozornost tomuto krátkému článku. Vyhnete se tím poněkud trapné situaci, kdy místo očekávaného „next-gen“ zážitku budete hrát jen „obyčejnou“ verzi her pro dosluhující konzole.

Před spuštěním hry se raději ujistěte, která verze se spustí.

PlayStation 5 sice umí (až na řídké výjimky) spustit prakticky jakoukoliv hru z PS4, ovšem v továrním nastavení paradoxně automaticky přednastavuje jen „starší“ verzi, i když už je k dispozici i nová.

Nebudu zastírat, že jsem se také nachytal, a to i přes fakt, že jsem byl na tento problém upozorněn už minulý týden, kdy jsem konzoli dostal do rukou. Po stažení „obojetných“ her totiž v některých případech PS5 automaticky „přednastaví“ PS4 verzi, což při úvodní vlně nadšení z nové konzole můžete snadno přehlédnout. Zatímco u Sackboye a Spider-Mana jsem si ještě dal pozor, aktuálně recenzovaný The Pathless jsem prostě ze zvyku jen spustil a hrál. Až zhruba po pěti hodinách jsem si v menu povšiml, že chybí některé pokročilejší funkce nastavení obrazu.

Toto logo by mělo být pouze u her, které nemají speciální PS5 podporu.

Jelikož v tomto případě nejsou uložené pozice mezi verzemi kompatibilní, dohrávám tuto povedenou nezávislou akci už v „retro“ režimu. Což je obzvlášť trapné vzhledem k faktu, že konkrétně tento titul dokážou lépe rozhýbat i některé moderní mobilní telefony.

Stejná situace málem nastala i v rozehraných Watch Dogs: Legion, které se rovněž automaticky spouští v PS4 emulaci, tam ale konverze sejvů naštěstí funguje bez problémů. Na internetu jsem pak našel, že se stejným problémem se potýká třeba i nejnovější díl Call of Duty: Black Ops – Cold War.

Co s tím? Než Sony vydá oficiálně update systému, musíte si prostě před startem hry pohlídat, jakou verzi spouštíte. Uděláte tak jednoduše stiskem klávesy Options na dlaždici hry a vybráním té správné možnosti. Z profilu hry by pak mělo zmizet logo PS4.

Tak a teď už přejeme příjemnou zábavu.