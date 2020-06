Unikly ceny PlayStationu 5, bez diskové jednotky má být o 100 eur levnější

Ceny nové generace konzolí nechce zatím odhalit jak Sony, tak Microsoft. Proslýchá se, že spolu firmy vedou tichou válku o to, kdo nevydrží „dusit“ své příznivce dřív a cenu oficiálně odhalí, načež konkurent si bude moci vlastní ceny nadiktovat tak, aby ze souboje vyšel jako ten zajímavější. To by v ideálním světě bylo i celkem logické, nicméně úniky informací jsou bohužel velice reálná věc a jedním takovým nejspíše nákupní portál Amazon zhatil plány výrobci PlayStationu 5 (PS5).

Na francouzském webu se totiž krátce objevila nabídka pro oba typy PS5 včetně jejich cen i data vydání. Někdo sice namítne, že může jít o „placeholder“, tedy předpokládané ceny z důvodu, že „něco obchodník do systému zkrátka zadat musí“. Jenže ceny z aktuálního úniku vypadají celkem věrohodně a navíc se liší od všemožných jiných úniků, které dosud nejspíš skutečně byly jen nahodilou částkou ze strany obchodníka.

Francouzský Amazon přiznal, že základní cena pro PlayStation 5 s šachtou na Blu-ray disky bude stát 499 eur (asi 13 250 korun), na „digitální verzi“ bez šachty by mohli lidé celkem dost ušetřit, ta byla v nabídce za 399 eur

(asi 10 600 korun). Obě konzole by měly být v prodeji 20. listopadu. Na uniklé ceny upozornil na Twitteru Ben Geskin, který mimo jiné celkem často odhaluje i uniklé informace týkající se smartphonů či počítačů

Pokud jsou tyto údaje pravdivé a Sony se ještě nerozhodne s cenami pohnout (ať už dolu, nebo nahoru), vypadají vcelku věrohodně. Digitální edice by měla stát stejné peníze jako PlayStation 4 před sedmi lety, který měl rovněž startovací cenu na evropském trhu 399 eur. Tehdejší ekvivalent na českém trhu byl 10 490 korun. Podobnou cenu bychom očekávali i tentokrát, plus minus pět set až tisíc korun.

Očekávání ve zkratce PS5: odpovídá 13 499 korunám, může se pohybovat i mezi 12 999 až 14 499 korunami PS5 Digital: odpovídá 10 499 korunám, může se pohybovat i mezi 9 999 až 11 499 korunami



Každopádně v současnosti je lepší mít spíše skeptická očekávání, vzhledem k teoreticky omezenějším dispozicím výroby (pandemie koronaviru trvá stále v některých oblastech, kde se součástky vyrábí) a také poměrně nestabilní poptávce, kterou mohou dopady koronaviru ovlivnit. Pokud bude cena oproti té evropské nižší, pak bychom se divili větší slevě než 500 korun, naopak je celkem reálné očekávat na českém trhu přirážku i tisíc korun. To platí pro obě varianty.



„Velká“ PS5 s cenou 499 eur se nicméně trošku utrhla ze řetězu. Na rozdíl od digitální edice se totiž ví, že náklady na výrobu jedné konzole se pohybují okolo 400 eur (nebo 450 amerických dolarů), přičemž Sony nemělo ve zvyku na konzole uvalovat vysoké marže, ba naopak se je snaží prodávat jen s minimálním ziskem, který pak generují až samotné hry. To v tomto případě moc neplatí, marže 20 % už je znatelnější.



S ohledem na český ekvivalent máme také příhodné srovnání, a to Xbox One X, který měl na evropském trhu před třemi lety rovněž startovací cenu 499 eur. V Česku to odpovídalo ceně 13 490 korun. Opět tedy připomínáme, že pokud se uniklé ceny Amazonu zakládají na pravdě, pak bychom si v Česku na PS5 měli připravit něco mezi 12 999 až 14 499 korunami. Vše závisí na obchodních rozhodnutích firmy.

A datum vydání? 20. listopadu se zdá jako rozumné datum. Říjen už samotné Sony dříve vyvrátilo a druhá polovina listopadu zní jako tak akorát na dostatečnou rezervu pro předvánoční marketingovou kampaň. Případně i na naskladnění druhé, se štěstím i třetí vlny, pokud se ta první bleskově vyprodá, aby lidé stihli mít konzoli pod stromečkem.