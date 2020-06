Sony odhalila Playstation 5. Nechyběl Horizon 2 ani Resident Evil 8

Předtočený event začal poněkud symbolicky. Jako první se totiž dostala ke slovu oblíbená městská akce GTA V, kterou Rockstar hodlá znovu vydat ve vylepšené podobě pro Playstation 5. Její online složka generující pohádkové zisky má být ke stažení všem zcela zdarma. Následující kanonáda herních ukázek sice vypadala zajímavě a na jakékoliv jiné prezentaci by sklízela jednu pochvalu za druhou, člověk však při jejich sledování zapomínal, že autoři prezentují tituly pro novou generaci hardwaru. Grafický posun nebyl takřka vůbec patrný.

První novinkou je Marvel’s Spiderman: Miles Morales, který naváže na úspěšnou exkluzivitu, která na Playstationu 4 vyšla před pouhými dvěma lety. Podle všeho bude hra k dispozici už při startu konzole. Vzletný slogan hry zní „Be Yourself“. Potvrdily se zvěsti o zimním období a zasněženém New Yorku.

Úniky nelhaly ani o oznámení Gran Turisma 7. Hra vypadá přesně tak, jak by člověk čekal. Uvidíme, jak si hra povede ve srovnání se sérií Forza Motorsport.



Překvapením byl naopak nový Ratchet and Clank: Rift Apart, za jehož vývojem stojí pilní tvůrci Spider-Mana ze studia Insomniac Games. Tentokrát se děj hry bude točit kolem cestování napříč dimenzemi. Těšit se můžeme na grafiku, která bude k nerozeznání od animáků a skvělou hratelnost založenou na nápaditých zbraních, roztomilém humoru a vtipných nepřátelích. Předešlá hra byla skvělá, takže se v redakci už moc těšíme.

Zajímavě vypadá nová exkluzivita Project Athia, kterou pro Sony připravuje Square Enix. Hra graficky výrazně připomíná Final Fantasy XV a nebudou v ní chybět draci a další fantastická monstra. Snad hru nečeká stejný osud jako zapomenutý Deep Down, kterým se Sony chlubila v době oznámení Playstationu 4.



Další exkluzivitou bude Returnal s astronautkou v hlavní roli. Studio Housemarque je známé pro své arkádové střílečky jako Resogun, tentokrát se však má jednat o sci-fi horror s výraznou akční složkou a roguelike mechanismy, kdy příběh hry počítá s umíráním hlavní postavy. Dokážete zlomit trvající cyklus a vysvobodit hlavní hrdinku?



Překvapením bylo uvedení novinky Sackboy Big Adventure, která vychází z kdysi populární značky Little Big Planet. Výrobcem je studio Sumo Digital, jež je podepsané pod třetím dílem a verzí pro handheld Vita. Na rozdíl od svých předchůdců hra tentokrát beze zbytku využije možnosti trojrozměrného prostředí.



Podobnou skákačkou by mohl být i oznámený Astro’s Playroom, který na první pohled výrazně připomíná Maria. Po úspěchu Astrobota ve virtuální realitě to Sony zkouší i na plochých obrazovkách.



U inspirace Nintendem ještě zůstaneme. Jednu z nejhezčích podívaných totiž skýtala novinka Kena: Bridge of Spirits. Nádherná grafika a fantasy svět na první pohled připomíná Zeldu, struktura hry ale může být ve výsledku výrazně odlišná. Rozhodně se jednalo o jedno z nejpříjemnějších překvapení celého streamu.



Další novinkou je Bugsnax od tvůrců hry Octodad. V dětská hře budete se zvířecími kamarády prozkoumávat ostrov. Vyjde na konci letošního roku.



Jásat můžou i fanoušci Oddworldu a pšoukajícího zelenáče Abea. Novinka Oddworld: Soulstorm sice nepůsobí nějak zvlášť ambiciózně, nuda to ale určitě nebude.



Příznivcům holohlavého Agenta 47 udělalo radost oznámení třetího Hitmana. Hra vyjde na začátku příštího roku a má završit aktuální trilogii. Kromě příběhového filmečku představila upoutávka i první pohled na misi z Dubaje.



Na hry jako Destruction Derby anebo Twisted Metal se pokusí navázat novinka Destruction Allstars. V rámci automobilových bojů v aréně zde však budete moci z vašeho vozidla také vystoupit.



Trailerem s opravdu otřesně zvoleným hudebním doprovodem se připomněla i exkluzivní novinka Godfall od tvůrců Borderlands. Multiplayerová akce s důrazem na souboje vymění palné zbraně za sekery a meče. Z explozí a odlesků bolí oči, z hudby zase uši.



Ke slovu přišly také dvě novinky od Bethesdy. První je Ghostwire: Tokyo od tvůrců horroru Evil Within. Překvapivě se jedná o poměrně rychlou akci viděnou z pohledu vlastních očí a dlužno dodat, že hra graficky nevypadá nijak výjimečně. Ghostwire vyjde až příští rok, snad bude výsledek lepší než první dojem.



Ani Deathloop od tvůrců série Dishonored nebude patrně sklízet ocenění za nejlepší grafiku, jeho koncept zní ale zajímavě. Hráč má za úkol zabít osm NPC postav, zatímco váš protivník ovládaný druhým hráčem (anebo umělou inteligencí) se vás má pokusit zlikvidovat. Cyklus se stále opakuje, dokud není mise splněna. Těšit se můžeme na vynikající level design a zajímavé zbraně a schopnosti obou postav. Zajímavé je, že na rozdíl od Ghostwire má tato hra vyjít (zatím) exkluzivně pouze na Playstationu 5 a PC.



V rámci streamu byla k vidění i řada trailerů na menší projekty. A že bylo na co se dívat. Goodbye Volcano High bude animovanou hrou o dospívání se zvířaty v lidských rolích. Tématem i prezentací tak připomíná indie hit Night in the Woods.



Špatně nepůsobí ani novinka Solar Ash (trailer) od tvůrce oceňované hry Hyperlight Drifter anebo zajímavá adventura Stray, v níž hráč ovládá kočku ve velkoměstě, kde místo lidí žijí roboti. Obě novinky připravují tvůrci ve spolupráci s vydavatelstvím Annapurna, které má na talentované indie vývojáře čuch.



Hodně zajímavě vypadá též novinka Little Devil Inside. Nezvyklý mix dobrodružství v přírodě a lokací z velkoměsta, loutková grafika a humor slibují nevšední zážitek. Méně výrazně působil trailer na JETT: The Far Shore, z něhož jsme se příliš mnoho nedozvěděli. Ve hře se bude cestovat a bude to patřičně epické a epochální.



Snad ještě víc záhadně působí postapokalyptický sci-fi titul Pragmata, kterou vyvíjí Capcom na vícero platforem. Hra je plánovaná až na rok 2022, do té doby se snad dozvíme víc.



A nyní velká trojka. Sony podle očekávání oznámila remake Demon‘s Souls, kterou pro ni připravuje studio Bluepoint Games ve spolupráci s kolegy ze Sony Japan. Kdy však tento zakladatel „soulsborne“ žánru přistane na Playstationu 5, zatím bohužel nevíme.



Parádního traileru se dočkal i Resident Evil VIII: Village, jehož odhalení bohužel opět zkazili leakaerští kazisvěti na Twitteru. Hrát budeme opět z pohledu vlastních očí. V traileru vidíme postavy Chrise i Ethana z famózní sedmičky. Prostředí hry s hustými lesy, gotickým hradem a zapadlou vesnicí vypadá parádně, bojovat budeme tentokrát mimo jiné s vlkodlaky a čarodějnicemi. Hra vyjde v průběhu příštího roku. Nejedná se o exkluzivní titul.



Na samotný konec si Sony nechala oznámení exkluzivity Horizon 2: Forbidden West. Opět nás čeká otevřený svět „futuristického pravěku“ se spoustou odlišných regionů, sympatická hrdinka Aloy a fantastická monstra. Tentokrát se podíváme i pod mořskou hladinu, kde budeme prozkoumávat potopená města. A ano, hra vypadá skvěle.



Třešničkou na závěr bylo představení samotné konzole. Co na ni říkáte? Futuristický, odvážný design v černobílé je v přímém kontrastu s novým Xboxem. K dostání budou i sluchátka, kamera i speciální dálkové ovládání. Překvapením je varianta bez diskové mechaniky, která bude zajisté o něco levnější.



Prezentace k Playstationu 5 byla sice dobře zpracovaná a hráčům poprvé představila spoustu skvělých her, žádná z nich však nedemonstrovala nic, co by na aktuálním hardwaru nebylo možné. CEO Jim Ryan na začátku streamu tvrdil, že hráče čeká bezprecedentní technologický skok, zatím to ale vypadá spíše naopak.