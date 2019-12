Nový Xbox se vyhne experimentům a nabídne jen to, co hráči opravdu chtějí

Řekněme si to na férovku – souboj aktuální generace herních konzolí Microsoft prohrál. A to až překvapivě výrazně, když vezmeme v potaz, že se může pyšnit titulem nejvýkonnější konzole na trhu, skvělým ovladačem Elite Controller či bezkonkurenční službou Xbox Game Pass (viz náš článek).

V současné generaci konzolí tahal Microsoft od začátku za kratší konec provazu.

Hlavní důvod neúspěchu proto musíme hledat už v samotném uvedení konzole na trh a komunikaci se zákazníky. Microsoft chtěl spustit revoluci, ve výsledku ale hráče spíše odpudil. Původně inzerovaná nutnost permanentního připojení k internetu, zákaz prodeje her do bazarů či nechtěný Kinect jako nedílná součást balení, byly pro mnoho potenciálních uživatelů jen těžko skousnutelné „featury“, a tak raději sáhli po „obyčejné“ PS4, která prostě jen slibovala pořádné hry.

Vypadá to však, že se Microsoft ze svých chyb poučil. Čerstvě přestavený Xbox Series X totiž rezignuje na nějaké výrazné technologické skoky a soustředí se jen na to důležité.

O změně filozofie svědčí už jeho minimalistický design - jde prostě a jednoduše o černou krabici. V jednoduchosti je síla a tyto čisté rovné tvary určitě nebudou ozdobou obýváku, ovšem ani zásadní překážkou pro esteticky náročnou manželku. Zvolený design navíc Microsoftu umožní uspořádat „vnitřnosti“ konzole tak, aby zajistil co nejlepší průchod vzduchu, a tím i tichost celé konzole. Tedy něco, o čem si PlayStation v aktuální generaci může nechat jen zdát.

Vývojáři cílí na zprostředkování zážitku ve 4K na 60 FPS, teoreticky bude ale konzole připravena i na 8K ve 120 FPS. Samozřejmostí bude i SSD disk, který by měl zkrátit na minimum nahrávací časy konzole a také plně integrovaná hardwarová podpora Ray-tracingu.

Nebojte, konzoli půjde položit i na bok, takže s vám vejde pod televizi.

Na papíře to zní sice hezky, ale tím nejdůležitějším budou opět samotné hry. A vypadá to, že se Microsoft poučil i v této oblasti. Aby rozšířil své portfolio, nakupoval v posledních letech ve velkém talentovaná herní studia, jako například Obsidian, inXile nebo Ninja Theory. A právě posledně jmenovaní pro něj dělají jednu z launchových her, pokračování psychedelické rubačky Hellblade.

Což o to, trailer vypadá fantasticky, otázkou je, jestli zrovna tento titul má šanci oslovit široké publikum. Každopádně je milé vidět, že Microsoft po dlouhé době sází i na jiné značky než Halo, Forzu a Fable (na které se ovšem samozřejmě také nezapomnělo). Především se však můžeme těšit na plnou kompatibilitu se všemi třemi předchozími generacemi Xboxu, takže si nebudete muset doma schovávat starou konzoli, abyste měli co hrát i v době hned po launchi.

A to je z představení konzole vše. Žádný Kinect, žádná virtuální realita, žádná inovativní náhrada „zastaralé“ BluRay mechaniky, ani žádné jiné experimenty, po kterých vlastně nikdo netoužil. Vše proto naznačuje, že v nadcházející generaci bude souboj mnohem napínavější než dosud.