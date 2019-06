Keanu Reeves odhalil start Cyberpunku 2077, nový Xbox vyjde na Vánoce 2020

Tiskovku Microsoftu překvapivě odstartoval trailer na chystané RPG The Outer Worlds. Ne tedy, že bychom se na novinku od Obsidianu netěšili, ale přeci jen už jsme o hře slyšeli docela dost. Nový trailer však vypadal parádně.

Následovalo první oficiální ohlášení další hry od Ninja Theory, které nás naposledy dostalo skvělým Hellblade. Jenže tentokrát půjde o něco úplně jiného, Bleeding Edge bude arénová multiplayerovka. Podívejte se na trailer.

Další trailer patřil hře Ori and the Will of the Wisps, který jsem si na E3 zahrál už loni. Zajímavá na tom byla snad jen informace, že konečně známe datum vydání – 11. února 2020.

Xbox - E3 2019

První ukázka ze hry Minecraft Dungeon napověděla, že půjde o klasickou diablovku z oblíbeného pixelovatého světa. Poté se teprve na pódiu objevil šéf herní sekce Microsoftu Phil Spencer a přivítal všechny sledující.

Následovala upoutávka na Star Wars Jedi: Fallen Order, která byla daleko působivější, než co jsme mohli vidět včera v rámci patnáctiminutové ukázky a akci EA Play.

A poté další novinka. Podle prvních záběrů to vypadalo na Outlast 3, ale bude to Blair Witch. Což tedy nepůsobí o nic méně děsivě.

Xbox - E3 2019

A už jedeme na plno. Jako by nová ukázka ze Cyberpunku 2077 nebyla dost působivá sama o sobě, hru na pódiu představil sám Keanu „Neo“ Reeves a prozradil i datum vydání: 16. dubna 2020 . O tomhle se bude mluvit dlouho, musím říct, že Martinovi, který je za Bonusweb na E3 závidím, že se dostane na hodinovou prezentaci za zavřenými dveřmi.

VIDEO: Cyberpunk 2077 — Official E3 2019 Cinematic Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po takové bombě chvilka na vydechnutí, následovala řada menších kreslených her, z nichž mě nejvíce zaujaly další Battletoads. Xbox tímto blokem naznačil, že nechce zanedbávat ani nezávislou tvorbu. A co je neméně zajímavé, že se všechny tyto hry po vydání automaticky objeví i v nabídce Xbox Game Pass. Kam mimochodem zamíří i letošní hit Metro: Exodus přesně jak jsme nedávno psali.

Xbox Game Pass Ultimate

A aby v těch všech službách (Xbox Live Gold, Xbox Game Pass a Xbox Game pass na PC) nebyl zmatek, nabízí Microsoft Xbox Game Pass Ultimate, která za 15 dolarů (v Česku 339 korun) nabídne všechny tyto tři funkcionality dohromady. Pokud se navíc přihlásíte v době konání E3, můžete si vše na měsíc vyzkoušet jen za 25,90 Kč . Další veliká konkurence pro Steam.

Ale zase zpátky ke hrám. Další nečekané oznámení je nový Flight Simulator. Když nic jiného tak po grafické stránce půjde o opravdový skvost.

Poté to vypadalo, že snad konečně poprvé něco uvidíme z chystaných Age of Empires 4, ale nakonec se z toho vyklubala jen Age of Empires 2 Defintive Edtion, což vypadá na klasický remaster druhého dílu. Jako by nestačila pár let stará HD edice.

Slabší pasáž jinak našlapané show pokračovala u bizarního traileru na Wasteland 3, který spíše než vážný druhý díl připomíná parodii ve stylu Rage 2.

VIDEO: Wasteland 3 - E3 2019 - Official Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Během další „mluvící“ vsuvky jsme se dozvěděli, že Microsoft koupil studio Double Fine herního matadora Tima Shaffera. Ten na pódiu nabídl své služby při vývoji značek jako Halo, Forza nebo Excel, naštěstí ho však Microsoft nechá dělat to, co mu jde nejlépe – sérii Psychonauts, jejíž druhý díl by snad měl vyjít ještě letos.

A jedeme dál. Čerstvě oznámené Lego Star Wars: The Skywalker Saga, které pojme příběh všech tří filmových trilogií Star Wars, vypadá fajn, ale kvůli tomu tu v neděli večer netvrdneme, ne? To samé se dá říct i o novém přírůstku do série Dragon Ball a psychedelické hře se svítícími jeleny, kteří běhají v opuštěných stanicích metra, jejíž název jsem si zapomněl poznamenat.

To hororová indie záležitost 12 Minutes vypadá famózně, ale abych se o ní mohl rozepsat, budu potřebovat více informací než jen krátký trailer. Pojďme proto raději k napjatě očekávaným Gears 5.

Samotný trailer, který tak trochu vykradl klip Hunter od zpěvačky Björk, toho sice moc neřekl, ale následné informační okénko už ano. Kromě příběhové kampaně, která má být nejdelší v celé dosavadní historii značky, tu bude i režim horda a kooperativní Escape, ve kterém spolu s dvěma přáteli budete ničit nepřátelská hnízda. A to nejdůležitější: Gears 5 vychází již 10. září.

Poněkud překvapivé bylo představení nové generace ovladače Xbox Elite Contolleru, jenž vypadá ve všech ohledech lépe než předchůdce. A podle toho také vypadá i cena. Prodávat se bude za 180 dolarů, tedy nějakých 4 000 korun, což je bezmála tolik, kolik stojí nový Xbox One S.

Nový trailer na zombie akci Dying Light 2 konečně prozradil termín vydání: jaro příštího roku. Že by chtěli jít přímo do souboje s krajany z CD Projektu a jejich Cyberpunkem 2077? To by mohlo být bláznovství.

VIDEO: Dying Light 2 - E3 2019 Official Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lego DLC do skvělé Forzy Horizon 4 vypadá dost ujetě, ale své fanoušky si určitě najde, ovšem takové mobilní Gears Pop bylo pro všechny zúčastněné jen plýtvání časem. DLC Heartland do Stay of Decay 2 přinese dva uzavřené příběhy, které by mohly ke hře přilákat i ryzí vlky samotáře. Příznivce japonských her pak určitě potěší anglická lokalizace free 2 play onlinovky Phantasy Star Online 2.

Novou značkou je CrossfireX, bohužel jsem z ukázky příliš nepochopil, o co vůbec půjde. Už teď je mi však jasné, že se to bude špatně googlovat, protože stejné jméno sdílí i technologie na grafických kartách od AMD. Nový díl série Tales unikl již pár dní před konferencí, první trailer ničím výrazným nepřekvapil, což ostatně platí i pro následné Borderlands 3.

Poté však následoval jeden z highlightů celé show: spolupráce mezi From Software (Dark Souls, Blooodborne) a spisovatelem George R.R. Martinem je konečně oficiální. Jejich společné dílo se jmenuje Elden Ring, a i když z traileru ještě není poznat, o čem že to celé vůbec bude, rozhodně je z toho cítit silná atmosféra.

Project xCloud, streamovací herní služba od Microsoftu, bude dostupná v preview verzi letos v říjnu. Více bychom se měli dozvědět přímo na výstavišti, nicméně stream byl na nové info skoupý.

A na závěr to nejdůležitější: nová konzole, zatím známá pod názvem Project Scarlett, vyjde o zimních prázdninách příštího roku . Nic zásadního jsme se o ní však nedozvěděli. Pohánět ji bude procesor od AMD, který bude až 4x silnější než ten v Xboxu One X, aktuálně nejvýkonnější konzoli současnosti.

I kvůli tomu si Microsoft může dovolit naslibovat i takové vymoženosti, jako rozlišení až 8K, 120 snímků za sekundu a Ray Tracing v reálném čase. Samozřejmostí je SSD, které zkrátí nepopulární „loadingy“ na minimum.

Na papíře to samozřejmě vypadá fajn, ale místo neurčitých hlášek jako je „future of gaming,“ bychom raději viděli bližší technické specifikace. Každopádně jisté je, že tzv. launchovou hrou bude akce Halo: Infinite, k níž jsme viděli nový trailer.

VIDEO: Halo Infinite - Discover Hope Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A to je z tiskovky Microsoftu vše. Viděli jsme spoustu parádních her, na druhou stranu většina z nich vyjde i na jiných platformách. O Age of Empires 4 nebo Fable 4 bohužel nepadlo ani slovo. Představení nové konzole nás také trochu zklamalo, uvítali bychom více konkrétních informací. Na druhou stranu do vydání zbývá spousta času.

Za co si ovšem Microsoft zaslouží velikou pochvalu, je jeho Xbox Game Pass. V současnosti si můžete zahrát Metro: Exodus a řadu dalších aktuálních pecek jen za nějakých 25 Kč. Po příchodu Epic Storu je to tak další veliká rána Steamu, kterému rázem vyrostl další mocný konkurent.

záznam celé konference