Microsoft potvrdil u Xboxu Series X výkon 12 teraflopů a další detaily

Microsoft poodhalil specifikace připravované konzole Xbox Series X, která vyjde letos o Vánocích, a zveřejnil několik nových informací.

Xbox Series X bude osazen upraveným procesorem Zen 2 od AMD s architekturou RDNA 2. Novinka má čtyřikrát větší výpočetní výkon než původní Xbox One, zatímco grafický procesor zprostředkuje výkon 12 teraflopů. To je dvakrát více než u aktuálního Xbox One X a osmkrát více než u původního Xboxu One.

Microsoft dále slibuje hardwarový DirextX Raytracing a vlastní zpracování Variable Rate Shading (VRS), které umožní, aby měl efekt prioritu na konkrétním objektu či postavě. To by mělo vést ke stabilnějšímu snímkování ve vyšším rozlišení.

Xbox Series X

Xbox Series X slibuje i lepší odezvu prakticky ve všech ohledech. „Novou generaci konzolí bude definovat více hraní a méně čekání. Když začne herní seance, víme, že mnoho hráčů požaduje velmi nízkou odezvu, aby se mohli do hry ponořit a byli co nejpřesnější,“ píše Microsoft.

Prvním krokem je samozřejmě přítomnost SSD. Systém pak díky funkci Quick Resume umožní, aby se hráč vrátil k některé z rozehraných her v místě přerušení, aniž by musel čekat u nahrávacích obrazovek. Co se bezdrátového ovladače týče, Microsoft tvrdí, že s funkcí DLI (Dynamic Latency Input) je ovládání přesnější a responzivnější. Navázal prý také spolupráci s HDMI forum a výrobci televizí, aby minimalizoval lag. Xbox Series X pak má podporovat až 120 FPS.

Zpětná kompatibilita pak zahrnuje nejenom hry z Xboxu One, ale i příslušenství navázané k této konzoli. Fungovat samozřejmě budou i již zpětně kompatibilní hry z Xboxu 360 a Xboxu.

Poměrně důležitá je z pohledu spotřebitele i funkce Smart Delivery, díky níž si hru koupíte jen jednou, a do konzole se vám vždy stáhne ta správná verze. Tím minimálně u her od Microsoftu odpadne nutnost kupovat si verzi určenou specificky pro Xbox One / Xbox One X nebo Xbox Series X. Technologie bude dostupná i dalším vývojářům a vydavatelům, je tedy na nich, zda si nechají platit za „next gen“ verze, nebo půjdou stejnou cestou jako Microsoft.

Více se dozvíme na letošní akci E3 v červnu.