Známe české ceny next-gen xboxů. Výkonný Series X bude stát 13 tisíc

Nintendo si letos libuje v překvapivých oznámeních. Aktuálně odhalilo rychlou akci Hyrule Warriors: Age of Calamity pro...

Vývoj Lords of the Fallen 2 začíná od nuly

Po šesti letech přešlapování na místě se vývoj Lords of the Fallen 2 vrací do bodu nula. Nově zformované studio...