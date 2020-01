Sony odhalilo logo PlayStation 5

Ryan ve své prezentaci vyjmenoval úspěchy napojené na aktuální generaci konzolí PlayStation 4. Co se PlayStation 5 týče, kromě loga neodhalil nic nového, pouze zrekapituloval již potvrzené datum vydání (Vánoce 2020), zmínil přítomnost Ultra HD Blu-Ray či technologie ray tracing. Podrobnosti jsme psali na Bonuswebu zde.

Odhalené logo PlayStation 5 navazuje na ta, která známe z éry PlayStation 3 a PlayStation 4. Sony tím potvrzuje kontinuitu v tom, co se značkou PlayStation dělá a co mají hráči očekávat. Po vítězném tažení PlayStation 4 ani nemá důvod svůj přístup měnit.

PlayStation 3 logo PlayStation 4 logo

Co se stávajících úspěchů týče, Ryan potvrdil, že prodeje PlayStation 4 jsou 106 milionů kusů. To znamená, že je to čtvrtá nejprodávanější konzole všech dob. Virtuální realita PlayStation VR si připisuje 5 milionů prodaných kusů a ze 103 milionů aktivních uživatelů má 38,8 milionu předplaceno službu PlayStation Plus.