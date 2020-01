Deset nejočekávanějších akčních her roku 2020

Sice si nemyslíme, že by byl rok 2019 z herního hlediska vyloženě slabý, ale vedle toho, co se na nás chystá letos, to tak nejspíše bude působit. Vybrat jen desítku nejlepších z dlouhého seznamu chystaných akčních her byl tentokrát mimořádně náročný úkol a spoustu potenciálních hitů jsme si museli nechat na příště.

Neříkáme, že zrovna toto budou ty nejlepší hry letoška, ale rozhodně se o nich bude nejvíce mluvit. Tak pojďme na to.

Half-Life: Alyx

VIDEO: Half-Life: Alyx Announcement Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nemůžeme samozřejmě začít ničím jiným než pokračováním jedné z nejoblíbenějších herních značek vůbec. A to přes fakt, že jeho nedávné oznámení vyvolalo spíš rozpaky než ovace. Alyx totiž bude ke spuštění vyžadovat helmu pro virtuální realitu, což je v dnešní době stále ještě vzácná rarita, kterou má podle posledních průzkumů doma jen zhruba jedno procento všech uživatelů Steamu.

Valve si od této odbočky (děj je zasazen před události druhého dílu) slibuje, že to bude tzv. system seller a posune virtuální realitu do mainstreamu. Jestli se tyto vysoké ambice podaří naplnit, se dozvíme už v březnu.

The Last of Us Part II

VIDEO: The Last of Us Part II - release date reveal trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

První díl The Last of Us velkolepě uzavřel éru PS3, jeho pokračování pak symbolicky udělá to samé stávající generaci. Studio Naughty Dog je tím nejblyštivějším drahokamem v repertoáru Sony a my nemáme nejmenších pochyb, že i tentokrát to bude nezapomenutelná jízda. Více než na samotnou hratelnost, kombinující tichou plíživou akci s monumentálními přestřelkami, nás zajímají další osudy ústřední dvojice hlavních hrdinů. Už z prvních trailerů je jasné, že to bude opět pořádná emocionální nálož.

The Last of Us 2 vyjde 29. května exkluzivně jen na PS4, později se určitě objeví i na PS5.

Doom Eternal

VIDEO: DOOM Eternal – Official E3 Story Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prostě nový Doom, co chcete vědět víc? I tentokrát samozřejmě půjde o bezhlavou akci, jedinou opravdovou novinkou je fakt, že kromě pekla se podíváme na zoubky i obyvatelům nebe. Hru jsme si mohli zahrát na loňské E3 a byli jsme spokojeni, trochu nás však rozhodil nedávný výrazný odklad. Po zcela rozbitém Wolfensteinovi se trochu bojíme, aby to Bethesda opět nepřekombinovala a z brutálně rychlé střílečky neudělala repetitivní grind.

Doom Eternal vychází 20. března na PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One a Google Stadia.

Watch Dogs: Legion

VIDEO: Watch Dogs Legion - Gamescom 2019 trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Městská akce Watch Dogs to nikdy u hardcore hráčů neměla jednoduché. První díl se sice prodával výborně, jenže nevydržel srovnání s tehdy čerstvým Grand Theft Autem 5. Druhý díl pak většina lidí regulérně nenávidí. Ne snad kvůli tomu, že by byl vyloženě špatný, ale pseudocool parta hlavních hrdinů je tak otravná, že z ní musí být každému nad čtrnáct let šoufl.

Možná i proto chystané nepřímé pokračování Legion žádného hlavního hrdinu mít nebude. Ubisoft slibuje revolučně fungující otevřený svět, v němž si budete moci zahrát za kteroukoliv z tisíců postav pohybujících se po ulicích. V případě její smrti pak jednoduše „ovládnete“ kohokoliv jiného a pokračujete tam, kde jste skončili.

Jestli tento originální koncept může skutečně fungovat a být zábavný, se dozvíme již 3.3., kdy Watch Dogs: Legion vychází na PC, Xbox One a PS4.

Halo Infinite

VIDEO: Halo Infinite - Discover Hope Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pokračování nejsilnější exkluzivity ze stáje Microsoftu bude hlavní launchovou hrou nové konzole Xbox (Series X). Dá se tedy předpokládat, že při její výrobě se šetřit nebude a minimálně po grafické stránce nám utrhne hlavu. Pevně však doufáme, že jen u technické stránky pokrok neskončí. Pětka byla sice slušná, ale v rámci série patří k těm zapomenutelnějším dílům.

Dobrou zprávou je, že hned od začátku bude Halo 6 součástí předplatného Xbox Game Pass, a tak nás její případné selhání nebude tolik bolet. Ale proč stahovat kalhoty ještě před brodem, dosud zveřejněné záběry vypadají fantasticky.

Kromě nové konzole vyjde Halo Infinite i na PC a „starém“ Xbox One.

Dying Light 2

VIDEO: Dying Light 2 - E3 2019 Official Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

První díl Dying Light od polského Techlandu nás nesmírně překvapil, od dvojky již máme jen ta největší očekávání. Kromě rychlého parkourového pohybu po volném světě a boje proti zástupům zombíků se tentokrát autoři soustředí i na příběh a hráčovu svobodu jej ovlivňovat. Na hře spolupracuje i legendární Chris Avellone, který je sám o sobě zárukou kvality, kromě něj pak vývojáři slibují i plné využití nejmodernějších technologií.

Dying Light 2 ještě nezná oficiální datum vydání, mělo by to však být ještě v prvním kvartále, a to na PC, Xbox One a PS4.

Resident Evil 3

VIDEO: Resident Evil 3 - remake Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A další hra pro milovníky zombies. Loni jsme se dočkali skvělého remasteru kultovní dvojky, letos se stejné péče dostane i třetímu dílu. Dobře známý příběh díky změně kamery ozdobí moderní hratelnost a nádherná grafika. Pro fandy hororu není nad čím přemýšlet, obzvláště když součástí hry bude i multiplayerová odbočka Resistance.

Resident Evil 3 vyjde 3. dubna na PC, Xbox One a PS4.

Marvel's Avengers

VIDEO: Marvel’s Avengers: A-Day - E3 2019 trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Videohra na motivy Avengers se bude bezpochyby prodávat jako teplé rohlíky, a to bez ohledu na její kvality. Rozmazleni skvělém Spider-Manem a Batmanem však máme trochu obavy, že by „obyčejná“ týmová mlátička nemusela v dnešní době dostačovat.

Obrovské množství hrdinů světa Marvelu by paradoxně mohlo být spíše koulí u nohy, která povede jen ke generickému obsahu. Na druhou stranu komerční potenciál hry je obrovský, a tak kromě kvantity snad dostaneme i kvalitu.

Marvel’s Avengers vychází 15. května na PC, PlayStation 4, Xbox One a Google Stadia.

Ghost of Tsushima

VIDEO: Ghost of Tsushima - E3 2018 gameplay Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dost možná poslední velká exkluzivita, která ještě vyjde na dosluhující PS4. Zkušené studio Sucker Punch (série Infamous) chystá originální samurajskou akci v otevřeném světě, na rozdíl od loňského Sekira se však tvůrci snaží o historickou věrnost. Zapomeňte na kouzla a nelidská monstra, hlavním tahákem má být realistický soubojový systém. Na své si však samozřejmě přijdou i hráči vyznávající tichý postup. Z prvních trailerů atmosféra jen čiší, uvidíme, jestli toto v podstatě okrajové téma má potenciál zaujmou i široké masy.

Ghost of Tsushima vyjde někdy v průběhu roku exkluzivně jen na PS4, později se určitě objeví i na PS5.



Gods & Monsters

VIDEO: Gods & Monsters: E3 2019 Official World Premiere Cinematic Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zelda na PC, jinak tuto hodně stylizovanou akci v otevřeném světě nazvat nemůžeme. Za hrou stojí tvůrci Assassin’s Creed Odyssey a je to vidět na první pohled. Inspirace starými řeckými bájemi vypadá zajímavě, pastelové barvičky však evokují dojem infantilního zážitku. Povede se Ubisoftu napodobit Nintendo, nebo tato očividná vykrádačka skončí rychle ve slevách a zapomnění?

Gods & Monsters vychází již v únoru, a to na PC, Xbox One, PS4 a Nintendo Switch.