KOMENTÁŘ: Souboj titánů. Jak zamíchá kartami příchod nových konzolí?

Letošní bitva mezi PlayStation 5 a novým Xboxem, tedy konzolemi nové generace, jejichž příchod očekáváme koncem roku, bude jiná než u předchozích generací. Výrazněji ovlivní obě značky v dlouhodobém horizontu. U konzolí platilo, že s koncem jedné generace se hráči rozloučili nejenom s konzolí, ale i s přidruženou knihovnou her. Letos to bude jinak.

Během let narostla obliba digitální distribuce natolik, že se už víc her prodává digitálně než na fyzických nosičích. Stále je samozřejmě možné vzít starou konzoli i s hrami a vše prodat. S nárůstem digitální distribuce pak lidé zařízení prodávají i se svým účtem, na němž mají nakoupené hry (smluvní podmínky to zakazují, hrozí za to ban). Jenže Sony i Microsoft si uvědomují, že budoucnost patří službám. A k tomu si své hráče potřebují zavázat.

Xbox Series X

PlayStation 5 i nový Xbox tak slibují zpětnou kompatibilitu. Jinými slovy, na PlayStation 5 budete mít celou svoji knihovnu her z PlayStation 4, na novém Xboxu pak vše z Xboxu One a zpětně kompatibilní tituly z Xboxu 360 a původního Xboxu. Nechme nyní stranou spekulace, které říkají, že Sony půjde se zpětnou kompatibilitou ještě dál a přinese zpět i hry ze starších PlayStationů (bude to ona velká nová funkce?). Důležité je, že přechod na nové konzole bude hladký. Koupíte si novou konzoli, ale vše zůstane na svém místě. Už žádný nedostatek her, který se se startem nových konzolí vždy pojí.

Oproti dřívějšku tak nezačínáme v bodě nula. Tentokrát se počítá, jak se Sony i Microsoftu daří s aktuálními konzolemi, a tady karty nahrávají značce PlayStation. PlayStation 4 totiž prolomil hranici sta milionů prodaných kusů a je to čtvrtá nejprodávanější konzole všech dob. Xbox One není ani na polovině.

PlayStation 4 Xbox One s pohybovým a hlasovým ovládáním Kinect a ovladačem

Vinu na tom nese nezvládnutý start „multimediálního“ Xboxu One. Povinnou součástí byla zpočátku kamera Kinect, která sama o sobě nebyla špatná, ale Microsoft se nepochopitelně vykašlal na hry, které by ji využily. Kvůli tomu byla konzole dražší a správná cena je vždy až na prvním místě. Vzpomeňme také na zamýšlené řešení s ověřováním her online, kterému se Sony vysmálo oficiálním video návodem, jak si na PlayStation 4 půjčovat hry. Microsoft sice rychle přestal propagovat Xbox One jako multimediální zařízení, odstřihl Kinect a nakonec vydal i stále nejvýkonnější konzoli na trhu Xbox One X, ale nepříznivý poměr prodejů už se zvrátit nepodařilo.

Návod, jak si na PlayStation 4 půjčovat hry

Podle těchto indícií nahrává start do karet PlayStation 5. Majitelé PlayStation 4 zkrátka jen prodají svoji starou, hlučnou krabici a vymění ji za PlayStation 5. Nový Xbox ovšem potřebuje nalákat zpět hráče. Xbox One X je kompaktní, tichá a podle mého názoru opravdu povedená konzole. Na tom však až tolik nezáleží. Důležité jsou hry. A v exkluzivitách vyhrál PlayStation 4 na plné čáře.



Microsoft si je toho vědom a masivně nakupoval herní studia. K tomu má výbornou službou Xbox Game Pass (k dispozici je i na PC), která v rámci předplatného zpřístupní knihovnu her. Podle teorie modrého oceánu tak může oslovit určitý segment hráčů, kteří si kromě nejlevnějšího modelu konzole a předplatného už nic nepořídí. Dalším krokem může být streamovací služba xCloud, do níž Microsoft masivně investuje. Konkurenční Stadia od Googlu je propadák, Microsoft však nemusí nikam spěchat. Na začátku to bude služba pro menšinu hráčů, ale do budoucna? Kdo ví.

Odhalení nového Xboxu (Series X)

Souboj marketingových titánů

Souboj nových generací konzolí bude také bitvou marketingových týmů. Pokud pomineme menšinu náročných a znalých hráčů, pro běžného spotřebitele nebude uchopitelný počet teraflopů, ale porozumí tomu, když ho výrobci lákají na téměř nulové nahrávací časy ve hrách (přítomnost SSD).

Sony svoji konzoli nazvalo jednoduše a přímočaře PlayStation 5 a ukázalo důvěrně známé logo. Microsoft odhalil Xbox Series X, aby později upřesnil, že je to zkrátka jen Xbox. Těžko říct, zda se Microsoft dokázal poučit u Nintenda, konkrétně z uvedení komerčně neúspěšné konzole Wii U. U ní také mnozí spotřebitelé nerozuměli, jaký je rozdíl oproti Wii, tedy předešlé generaci. Microsoft přitom během stávajícího cyklu uvedl Xbox One, Xbox One S a Xbox One X. Xbox Series X či jen Xbox s malým nápisem Series X tak nezní jako dostatečně odlišující prvek.

Nintendo Switch

Co se Nintenda týče, to skvěle vyplnilo prostor, v němž jsou PlayStation 4 a Xbox One na konci svého cyklu. Switch zaujal možností používat ho jako handheld, ale i připojit k televizi jako domácí konzoli. A exceluje v lokálním multiplayeru, stačí odepnout ovladače. Navíc měl štěstí na špičkové exkluzivity. Během roku 2020 tak může dál nerušeně vládnout prodejům, nicméně lámat chleba se bude na podzim s příchodem nových konzolí. Jak Nintendo zareaguje, lze jen těžko odhadovat. Pravděpodobné je vydání výkonnější verze Switche, o němž už se měsíce spekuluje. Vyšší výkon by mohl povzbudit vývojáře třetích stran, aby nepřestávali s vydáváním novinek a portů na Switch, zatímco Nintendo bude pokračovat ve vydávání kvalitních exkluzivit. Vyjde nový Switch letos? Ne nutně, pokud se bude současným verzím dařit jako dosud.

Vlevo fotografie z připravovaného zábavního parku Nintenda

Plány Nintenda jdou však za hranice her. Shigeru Miyamoto, jedna z klíčových osob společnosti, se chce pokusit o to, aby Nintendo bylo vnímáno a přijímáno stejně jako Disney (via Nikkei). Tím by si otevřelo dveře na spoustu dalších trhů, ostatně v Japonsku už roste nový zábavní park Super Nintendo World.

Half-Life: Alyx

A nakonec PC? Majitelé počítačů mohou být spokojeni. Doba temna, kdy vycházely velmi odfláknuté porty z konzolí, je za námi. Většina velkých hráčů na trhu se dnes snaží nabídnout majitelům PC maximální grafický zážitek se spoustou různých nastavení. A příchod nových konzolí by měl toto úsilí ještě podpořit. Doufejme, že stejné budou věnovat i kvalitní optimalizaci. Přesto tu máme ještě jednu neznámou – virtuální realitu. Někteří o letošku mluví jako o roku, kdy se prosadí, nebo půjde do háje. Zraky se pak upínají k chystanému projektu Half-Life: Alyx, což by mohl být potřebný „system seller“.