Nový Half-Life vyjde v březnu 2020, první trailer vypadá fantasticky

První oznámení nového Half-Life vzbudilo před několika dny spíše rozpaky než nadšení. Informace, že půjde o hru vyžadující drahou helmu pro virtuální realitu, totiž většině hráčů zkazila radost. Málokdo je takový nadšenec, aby z kapsy vytáhl hodně přes 10 000 korun a šel si koupit věc, kterou dosud k ničemu nepotřeboval.

První trailer na Half-Life: Alyx však naznačil, že by se nad tím měl každý minimálně zamyslet. Dvě minuty perfektně sestříhaných záběrů totiž působí jako vlhký sen každého fanouška této značky. Co víc si přát, než se podívat na „vlastní kůži“ do dobře známých lokací, navíc v moderní grafice? Příběh hry je zasazen před události druhého dílu a v roli Alyx budete muset zformovat hnutí odporu, které se postaví mimozemské rase Combine.

Hru půjde spustit na všech headsetech, které podporují SteamVR, nebude tedy exkluzivitou pro Valve Index, jak se dosud spekulovalo. Na plynulé hraní by měla stačit „obyčejná“ 6 GB GeForce 1060, příliš bych na to však nespoléhal. Tvůrci Red Dead Redemption 2 říkali to samé a jak to dopadlo.



A ještě jedna skvělá zpráva na závěr – hra by měla jít do prodeje již v březnu příštího roku, přičemž předobjednávat na Steamu můžete už teď. Těšíte se?