Valve zařízlo chystanou hru od autorů skvělé Firewatch

O pracovní morálce ve společnosti Valve kolují na internetu neuvěřitelné zvěsti. Zaměstnanci si prý sami mohou vybírat, na čem se jim chce zrovna pracovat, a vedení jim dává v podstatě volnou ruku. Zřejmě nikomu se ale nechce dělat na příběhových hrách pro jednoho hráče, protože žádnou takovou jsme od Valve neviděli už pěkně dlouho.

In the Valley of Gods není zrušeno, jen pozastaveno. Šance, že se ho někdy dočkáme, jsou ale minimální.

Loňská akvizice nezávislého studia Campo Santo dávala naději, že by se to mohlo změnit. Jejich prvotina Firewatch totiž nabídla emotivní a dospělý příběh, rozpracovaná hra In the Valley of Gods slibovala to samé. Jestli by se talentovanému týmu stejně nezapomenutelný zážitek podařilo zopakovat, se však už nejspíše nikdy nedozvíme.



Spoluzakladatel studia Jake Rodkin totiž magazínu IGN sdělil, že vývoj hry je pozastaven a jeho lidé již dělají na jiných projektech, jako jsou třeba Half-Life: Alyx, Dota Underlords anebo Steamu. Samotné Campo Santo už ani v podstatě neexistuje, protože se o něm Rodkin vyjádřil jako o bývalém.

Osobně mě to velice mrzí, Firewatch považuji za nejlepší walking simulátor všech dob a byl pro mě nejlepší hrou roku 2016.