Kohoutek v hlavě. Příběh vzniku ikonického loga společnosti Valve

Valve od svého založení v roce 1996 patří mezi nejoblíbenější společnosti herního průmyslu. Kromě dvou dílů Half-Life, dodnes považovaných za vůbec nejlepší příběhové střílečky všech dob, se do historie zapsali především díky digitálnímu obchodu Steam.

Více než na výrobu her se dnes Valve zaměřuje na rozvoj virtuální reality.

Stejně jako se v průběhu času měnilo zaměření firmy, která se z výroby her přeorientovala na distributora a propagátora virtuální reality, měnilo se i její logo. Jeho základní podoba ale přetrvala již více než 25 let. Je jím ventil (valve) namontovaný do lidské hlavy, který má symbolizovat, že možnosti člověka jsou neomezené, jde jen o to potenciál naplno otevřít.



Existuje několik verzí loga, tou nejznámější je ale bez debaty ta, ve které červený kohoutek trčí ze zátylku mohutného holohlavého chlápka. Po bedlivé analýze modelů z letošního hitu Half-Life: Alyx (naše recenze) si fanoušci povšimli nápadné podoby plešaté hlavy se slavným streamerem vystupujícím pod přezdívkou Tyler1.

Sharky @sparkie237 The valve guy is actually tyler one https://t.co/ZQLZgt8cuT

Jde samozřejmě jen o náhodu, v době vzniku loga totiž byl Tylerovi pouhý rok, ale opravdový příběh jeho vzniku je možná ještě pozoruhodnější. Původně se spekulovalo, že jde o herce Laurence Fishburna (Morhpehus z Matrixu) nebo Vinga Rhamese (Marsellus Wallace z Pulp Ficiton), ve skutečnosti však dnes identitu majitele slavného temena nikdo nezná.

Mottem společnosti Valve je věta „Otevři mysl, otevři oči.“ Proto jsou varianty loga dvě.

Bývalý zaměstnanec Valve Ray Ueno před devíti lety alespoň prozradil okolnosti, za kterých slavná fotografie vznikala.

Lidé kolem Gabe Newella prý od začátku věděli, že nechtějí použít počítačem vygenerovaný 3D model, ale skutečného člověka. Jenže castingová agentura, se kterou tehdy spolupracovali, jim posílala pouze příliš dobře vypadající hezouny, což bylo přímo proti myšlence, kterou logem chtěli říct. Ohromný potenciál se totiž ukrývá v každém člověku, nikoli jen hrstce bohem obdarovaných. Valve proto castingovou společnost poprosili, aby vyšli do ulic a našli jim někoho úplně obyčejného. Ten pravý se nakonec našel v Seattlu, kdy ho prý doslova vyvlekli na ulici z nějaké kavárny či knihkupectví.

Podobnou metodou byl vybrán i model pro druhou variantu loga, na něm je ale vidět obličej, takže by ho teoreticky mohl ještě někdo poznat. Bezejmenný hrdina, jehož zátylek však zná každý pořádný hráč, však nejspíš zůstane navždy v anonymitě.