Které zrušení hry vás nejvíce mrzí?

Ondřej Zach : V dobách, kdy byl moji nejoblíbenější herní společností Blizzard, mě hodně mrzelo zrušení adventury Warcraft Adventures: Lord of the Clans, jež měla vyprávět příběh mladého orka Thralla, který se pokouší sjednotit orkské klany. Dnes se dá díky práci fanoušků stáhnout včetně remasterovaných filmečků.

Warcraft Adventures: Lord of the Clans Star Wars 1313

Dále mě zamrzelo zrušení původního Fallouta 3 pod kódovým označením Van Buren, Dungeon Keepera 3 a škoda, že nevznikl zvažovaný Theme Prison od tvůrců ikonického Theme Hospitalu v podání původního dua Mark Webley a Gary Carr (naštěstí se vrátili s Two Point Hospital a Campus). Z novějších zmíním dospělejší Star Wars: 1313. A také MOBU Heroes fo the Storm, která sice pořád běží, ale v takovém tom udržovacím režimu, takže odpojení od přístrojů je jen otázkou času. Těch projektů je víc, ale obecně to mám tak, že ty hry bych stejně chtěl hrát tehdy a od tehdejších tvůrců.

Jan Kouba : V roce 2005 konečně po dlouhých odkladech a předělávkách vyšel survival horor inspirovaný Lovecraftem – Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth. Bethesda Softworks hodila projekt přes palubu a uťala finance, což dostalo nadějné studio Headfirst Productions do finanční tísně. Hru dotáhlo do konce z vlastních peněz. Technický stav byl z toho důvodu tristní. Tak tristní, že na PC poslední část hry nešlo dohrát bez komunitního cheatu.

Kvůli krachu studia plán na trilogii her inspirovaných mýtem Cthulhu vzal čert a s tím i pokračování Call of Cthulhu Destiny’s End a Call of Cthulhu: Beyond the Mountains of Madness. Dark Corners of the Earth byl titul dělaný s láskou a zápalem. Jsem si celkem jist, že stejnou péči by dostalo i pokračování, pokud by autorům vydavatel víc věřil.

Ondra Martinů : Bohužel jedno z mých nejoblíbenějších studií je zároveň i mistr v rušení her. Řeč je samozřejmě o Valve, které nám upřelo potenciálně ohromnou pecku v podobě Half-Life Episode 3. Sice se to v poslední době snaží trochu vylepšit alespoň třeba nedávným dílem Half-Life Alyx, ale i tak mě to už dlouhé roky mrzí. Není to však jediná věc. Valve totiž tím, že koupilo studio Campo Santo (autory hry Firewatch) zazdilo i jejich další chystanou hru, In the Valley of Gods, která mě vzhledem k úspěchu Firewatche také hodně zajímala.

Honza Srp : Mám rád adventury, takže je to jasné. Zrušením už prakticky hotového Warcraft Adventures Blizzard de facto tento žánr pohřbil, přitom jak si dnes může každý vyzkoušet, hra vůbec nebyla špatná. Z těch novějších jsem hodně oplakal, když Valve pohltilo studio Campo Santo a jejich zajímavě vypadající projekt In the Valley of Gods bez udání důvodu zrušilo. Místo toho, aby talentovaní vývojáři navázali na svůj geniální Firewatch, rozpustili se ve struktuře steamového giganta a dělají bůhvíco. Patrně skiny do Doty nebo nevidtelné updaty do steamového klienta, který už deset let zůstává prakticky beze změny.

Honza Žďárský : Upřímně řečeno, zrušené projekty a hry úplně nesleduju. V minulosti jsem hrál pár her, které byly pro nezájem zrušeny, například kooperativní střílečku Evolved, karetní Artifact nebo MOBA hru Paragon. Zejména Paragon v době vydání (šlo se o jednu z prvních her na Epic Store) vypadal zajímavě. Aktuálně jsem zaregistroval v rámci jedné ze streamovacích služeb, že došlo k znovuvydání hry jiným vydavatelem. Nemyslím si však, že v tomto ohledu má moc šancí, vzhledem k tomu, že existuje celá řada podobných her jako Smite, Overwatch nebo Paladins atd.

Ze zrušených projektů ještě před vydáním mě upřímně napadla pouze MMO hra ze světa Pána prstenů od studia Amazon Games, které stojí za MMORPG hrou New World. Hra byla opravdu ve velmi raných fázích vývoje, tudíž její zrušení není nějakou tragédií, zvlášť, když k oznámení titulu došlo od studia, které v té době nemělo v podstatě žádnou historii. New World prošel od té doby dlouhou cestou. Aktuální stav hry je o poznání lepší než tomu bylo na začátku. Tato informaci by mi byla bývala dala alespoň částečný optimismus, kdyby Amazon pokračoval s vývojem. Nezbývá než doufat, že jiné projekty, na které se už nějakou dobu čeká a těším se na ně, nebudou zrušeny. V tomto ohledu bych zmínil MMORPG hru Ashes of Creation, RPG hru Awoved nebo MMO Crimson Desert.