Half-Life: Alyx je pecka. Budoucnost značky určí reakce hráčů, tvrdí Valve

Half-Life: Alyx už usilovně testujeme na novince HTC Vive Cosmos Elite a recenzi vám přineseme do konce týdne. „Valve po víc jak devíti letech ukázalo, že stále umí vyrobit skvělou singleplayer hru. Virtuální realita jí přidává úplně nový rozměr, díky kterému můžete zažít něco, co by nešlo replikovat hraním pomocí myši a klávesnice,“ říká Ondřej Martinů, redaktor Mobilu a Bonuswebu.

I recenzenti zahraničních médií, kteří hru získali v předstihu, mluví jasně: je to pecka! Průměrné hodnocení na agregátoru Metacritic je v době psaní článku 92 procent.

Testujeme Half Life: Alyx

Podle recenzenta Game Informeru je hra hodna odkazu série. „Navzdory některým hádankám a střetům, které působí jako vata, je celkový zážitek silný,“ píše a chválí ohromující zasazení, krásný svět a kvalitní scénář.

Podle Dual Shockers je Half-Life: Alyx onen „game-changer“ pro VR, na který jsme čekali. „Není to jen Half-Life ve VR, ale pečlivě vytvořená hra, která ukazuje, jak VR může pozvednout vyprávění složitějších příběhů.“

Valve se prozatím nerozhodlo, jakým směrem se bude značka Half-Life ubírat. „V tuto chvíli skutečně nevíme, jaký bude další Half-Life. Nevíme, jestli to bude další hra pro VR,“ řekl PC Gameru level designer Dario Casali, který pracoval na původních Half-Lifech.

„To nejlepší, co můžeme nyní udělat, je, že posoudíme reakce na tento produkt. Jak si ho jsou schopni lidé užít? Kolik dalších lidí přilákáme k VR? Říkají, že VR je nyní součástí Half-Lifu? Nemáme tyto odpovědi, dokud hru nepustíme mezi lidi a nezačneme poslouchat.“