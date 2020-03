Deset minut z Half-Life: Alyx ukazuje, že autoři cílí i na pamětníky

Do vydání Half-Life: Alyx zbývají necelé tři týdny a jediné, co jsme dosud kromě reklamních sloganů a několika pečlivě vybraných screenshotů ze hry viděli, byl necelé dvě minuty dlouhý sestřih z nejzajímavějších momentů. Na jednu stranu se tak sice podařilo vyhnat očekávání fanoušků na maximum, na tu druhou se nabízela otázka, jak se to vůbec celé bude hrát a nakolik to díky virtuální realitě bude ještě vůbec Half-Life.

Takovým dohadům je však nyní konec, Valve totiž ve třech samostatných videích ukázala klíčové herní mechaniky v praxi.

Ve zkratce – je to starý dobrý Half-Life založený na hrátkách s fyzikou, hororové atmosféře a pečlivém prozkoumávání okolí. Zůstala i většina hlavních propriet, jako jsou „zombíci“ ovládaní parazitem přisátým k jejich hlavě, automatické zdravotní stanice vydávající charakteristický zvuk či neustálé rozbíjení krabic pomocí pažby. To vše ovšem díky krásné grafice v podobě hodné třetí dekády dvacátého století.

Vypadá to sice skvěle, na druhou stranu nás zatím nic nepřesvědčilo, že by Alyx po troše úprav nemohla fungovat i na klasických „palačinkách“. Virtuální realita v ukázkách působí zatím spíš jako příjemný bonus, nikoliv nutnost (ale neradujte se, autoři opakovaně řekli, že hra bez VR nevyjde). Příjemnou funkcionalitou je aspoň výběr způsobu pohybu mezi přeskakováním a plynulou chůzí. Ta sice vypadá řádově lépe, ovšem není ani zdaleka jisté, jestli vám ji váš žaludek nakonec umožní.

Half-Life: Alyx vychází 23. března na PC, podporovat by měla většinu aktuálních helem pro virtuální realitu.