Na nový Half-Life čekal dvanáct let. Oznámení novinky slavil v slzách

Svému kanálu na YouTube říká Valve News Network, a jak už je z názvu patrné, sbírá informace prakticky o všem, co se ve vývojářském studiu Valve děje. Hlavní důraz klade na svou největší herní vášeň, hru Half-Life, ovšem pravidelně pojednává i o dalších titulech od Valve, zejména Team Fortress 2, Dota 2 či série Portal.

Možná si říkáte, co je tak zvláštního na tom, mít YouTube kanál o svých oblíbených hrách, to přece dělá spousta lidí. Tyler McVicker se ovšem za osm let, co na YouTubu publikuje videa, prosadil jako prominentní člen Valve komunity. A to díky své pečlivosti v hledání těch nejmenších střípků informací, zpravidla v samotném kódu různých jiných projektů Valve.

Této praktice se říká data mining, tedy sbírání informací z toho, co programátor zapíše do softwarového kódu. V tomto případě to znamená, že McVicker prohledával kódy různých aktualizací jak herního klienta Steam, tak jednotlivých jiných her od Valve a snažil se najít jakoukoliv zmínku o Half-Life projektu, kterou si do nich programátoři odložili. A právě ty už v roce 2016 začal skutečně nacházet.

McVicker byl ovšem zároveň v této komunitě považován tak trochu za konspirátora. Jeho nadšení po nálezu byť jen jediného řádku kódu, který mohl naznačovat vývoj jeho vysněné hry, mnohdy vystačilo na celé video, které často na závěr ještě okořenil segmentem spekulací či informací z anonymních zdrojů. O Half-Lifu ve virtuální realitě začal mluvit už v roce 2015 a tehdy ho vzhledem k teprve začínajícímu trhu s VR headsety spousta jiných fanoušku musela vnímat spíše jako blázna. V tu chvíli však celkem neurčitě zmiňoval, že „Half-Life 3 bude souviset s virtuální realitou“.



„Valve neumí počítat do tří“ Jeden z nejznámějších internetových vtípků o firmě Valve je to, že údajně neumí počítat do tří („Valve can’t count to three“). Half-Life, Portal, Team Fortress a Left 4 Dead jsou všechno tituly, které se dočkaly druhého, ovšem už nikdy třetího pokračování. Ředitel Valve Gabe Newell nakonec vtipu i sám podlehl a například loni v žertovném videu, kde nahrával hlas pro Dotu 2, nerozuměl pojmu „tři body“ a namísto toho prohlašoval, že hráč má „více než dva, ale méně než čtyři body“. Half-Life: Alyx také technicky není třetím dílem vzhledem k tomu, že jde naopak o prequel Half-Lifu 2.



Paradoxně to, co drželo na jeho YouTube kanále a později i na živých streamech na Twitchi většinu diváků, byl jeho až přehnaný optimismus. Často totiž tvrdil, že nový Half-Life ve virtuální realitě (přezdívaný jako HLVR) už je za rohem, že se každou chvíli začne něco dít. Už ve vůbec prvním videu věnovaném čistě HLVR, které na YouTube v roce 2016 nahrál, tvrdí, že „o HLVR uslyšíme už poměrně brzy“. Z jeho videí tak člověk skutečně mohl nabýt dojmu, že nový Half-Life už je na cestě.

Jenže na nový díl se už tehdy v roce 2016 čekalo devět let. S tím, jak rostlo McVickerovo nadšení pro „nepochybně skutečný“ HLVR, se zároveň komunita divila, proč Valve i nadále zarytě mlčí a jediná hra, o kterou se ještě dovede starat, je multiplayerová Dota 2. Minulý rok dokonce Valve zcela pohořel se zatím posledním titulem Artifact, karetní hrou s tak špatným monetizačním systémem, že se počet jeho aktivních hráčů propadl na řádově desítky až stovky.

To mnohé ještě více utvrdilo v tom, že Valve jednak už asi moc neumí, ale hlavně nechce vyvíjet hry, které by potěšily skalní příznivce jeho akčních titulů. Když navíc v roce 2017 (příhodně během desetiletého výročí posledního vydaného dílu této herní série) publikoval na internetu původní scénárista Marc Laidlaw jakousi fanfikci, která až nápadně připomínala zašifrovanou zápletku Half-Lifu 3, dalo se to v podstatě chápat jako definitivní tečka za nikdy nedokončenou herní legendou.

Tyler McVicker v sídle Valve

Poté, co si tak mnoho fanoušků přečetlo, jak to celé mělo dopadnout, se ještě více vytratily naděje, že se Valve k Half-Lifu kdy vrátí. Někdo vzal Laidlawovu fanfikci jako poslední, byť hodně ochuzený střípek skládačky, jiní se zase upřeli k fanouškovským projektům, které si daly za cíl podle Laidlawa poskládat Half-Life 3 samy. A pak tu ovšem byl Tyler McVicker a jeho Valve News Network, kde se měsíc co měsíc objevila alespoň špetka optimismu nad pár dalšími objevenými řádky kódu, které by podle něj naznačovaly příchod mystického HLVR.

Tento „největší fanda“ dokonce už v listopadu minulého roku oznámil, že podle jeho informací bude HLVR „lineární příběhová hra ve virtuální realitě vyvíjená v herním enginu Source 2, která bude dále otevřena uživatelským modifikacím. HLVR je prequel k Half-Lifu 2.“ Kdo už četl informace o již představeném Half-Life: Alyx asi tuší, že už před rokem měl McVicker naprostou pravdu. Tehdy ovšem šlo stále o poměrně divokou spekulaci.

I my jsme si zahráli na Half-Life spekulátory Ještě před představením samotné VR soupravy Valve jsme si dovolili zamyslet se nad možnými scénáři, zda Valve k této příležitosti vydá i nějaké hry ve virtuální realitě. S potěšením můžeme oznámit, že jsme se víceméně trefili do toho nejlepšího možného scénáře: Valve nemělo žádné výraznější problémy s vydáním brýlí a navíc je v závěsu doplní i hrou ze světa Half-Lifu. Naštvalo tím ovšem část fanoušků, kteří VR odmítají.



Celou situací nakonec pořádně zamíchalo až představení soupravy pro virtuální realitu Valve Index. Součástí odhalení totiž bylo i tvrzení, že do konce roku se dočkáme jednoho „vlajkového titulu“ pro virtuální realitu. A ten, kdo už nějakou dobu sledoval McVickerovy informace o HLVR, najednou mohl nabýt dojmu, že McVicker přece jen nebude až takový konspirátor, jak si o něm mnozí mysleli.

Jeho samotného to ještě více popostrčilo kupředu a z dnešního pohledu už je jasné, že měl pravděpodobně zdroj informací zevnitř samotného Valve. Měsíc před oznámením Half-Life: Alyx dokonce zveřejnil video přesně s tímto názvem a měl pravdu prakticky ve všech směrech. Stále však nebylo nic oficiálně potvrzeno a Valve nadále mlčel.

Všechno se změnilo 19. listopadu, kdy na oficiálním účtu na sociální síti Twitter Valve přiznal, že onen „vlajkový titul“ pro virtuální realitu se jmenuje jak jinak než Half-Life: Alyx. Tyler McVicker už dopředu tak trochu tušil, že se něco má dít, ale dlouhé roky čekání ho stále držely od otevřených oslav. Ve chvíli publikace oznámení právě streamoval živé video na serveru Twitch, takže si každý mohl prohlédnout jeho první reakci. A že to byla skutečně pořádná horská dráha emocí:

Když se po několika dlouhých okamžicích divoké kombinace smíchu a pláče dostal ke slovům, první, co prohlásil, bylo: „Měl jsem pravdu.“ Obdobnými vzkazy ho v chatu následně zasypali i příznivci: „Tyler měl pravdu.“ Vzhledem k principu serveru Twitch, který částečně funguje na dobrovolných příspěvcích, ho však také zasypali penězi. Za následné tři dny oslavných živých přenosů mu v příspěvcích příznivci zaplatili nová studiová světla, celý měsíční nájem bytu a ještě novou grafickou kartu. Celkem si za tuto krátkou dobu McVicker vydělal na děkovných příspěvcích asi 2 250 amerických dolarů (přibližně 52 tisíc korun).



Tyler McVicker každopádně za dlouhé roky prokázal Half-Life komunitě skutečně ohromnou službu tím, že jako jeden z mála neztrácel naději a pravidelně informoval o každé drobnosti, která se okolo chystaného Half-Lifu dala najít. Pokud jste sledovali jeho zprávy, pak vlastně oznámení Half-Life: Alyx nebylo tolik překvapením, jako spíše potvrzením toho, že McVicker má skutečně dobré zdroje informací. „Po HLVR budu dál hledat informace o příštím díle klidně dalších deset let, dokud lidi neomrzím,“ řekl v nedávném živém přenosu. Nás z pozice příznivců série Half-Life jeho videa budou určitě bavit i nadále.