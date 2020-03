Alyx by neměla být labutí písní značky Half-Life

Trvalo to dlouhých dvanáct let, než se fanoušci kultovní série Half-Life oficiálně dozvěděli o vytouženém pokračování. Reakce na něj však asi nebyla tak ryze pozitivní, jak si všichni dlouhá léta představovali. Valve se totiž rozhodli ze hry udělat ryzí exkluzivitu pro virtuální realitu a místo pokračování nedokončeného příběhu se vrací před události druhého dílu. Koho tak zajímá, jak dopadne dobrodružství Gordona Freemana, má i nadále smůlu. Existuje však jistá šance, že se ho do konce života přece jen dočkáme.



„Alyx vnímáme jako návrat do světa Half-Life, nikoli jeho konec,“ řekl vývojář Robin Walker v rozhovoru pro Game Informer. Zároveň pak všechny skeptiky uklidnil, že Alyx nebude jen bezvýznamná příběhová odbočka, ale zásadní část většího příběhu, která celé univerzum posune vpřed.

Zní to opravdu skvěle, ovšem při pohledu na to málo, co Valve v poslední dekádě (ne)vydalo, bychom s boucháním šampaňského ještě chvíli počkali.