Legendární herní studio Valve chystá něco velkého. Hádáme, jak to dopadne

Nejdříve pár faktů. Co se hardwaru týče, posledním počinem Valve je gamepad Steam Controller a (nyní už zrušený) streamovací box Steam Link. Představeny byly v roce 2015. Po stránce her má Valve ještě větší mezery. Poslední plnohodnotný singleplayer titul vyšel v roce 2011 (Portal 2), poslední významná multiplayerovka pak v roce 2013 (Dota 2). Jistě, loni ještě studio vydalo karetní hru Artifact, ta se ukázala být tak velkým propadákem, že už teď, o pár měsíců později, ji Valve odstavilo na vedlejší kolej kvůli hráčskému nezájmu.

Neúspěch Artifactu plně dokazuje frustraci příznivců Valve. Legenda mezi herními vývojáři kdysi stála za peckami jako Half Life, Portal, Team Fortress a dalšími, jenže teď už se primárně stará jen o svou distribuční platformu Steam, která jí nepochybně vydělává dostatek peněz. Sem tam také přibude update do stávajících populárních multiplayer titulů jako Counter Strike Global Offensive nebo Dota 2. Karetní hra Artifact pak nebyla tím, co příznivci Valve chtěli, a na už tak přesyceném trhu zkrátka neměla šanci zaujmout. Čekání na nějaký další „pořádný“ titul bylo stále v nedohlednu.



Teď to ovšem vypadá, že se může dát mašina Valve do pohybu. Na samostatné stránce Steamu se totiž na konci března objevil poutací obrázek na nové brýle pro virtuální realitu (VR) s názvem Index. Nápis na stránce hlásá „Zlepšete svůj zážitek“ a odkazuje na květen 2019. Firmě se také nepodařilo na krátký okamžik uhlídat připravovanou produktovou stránku, takže bylo vzápětí potvrzeno datum 1. května jako odhalení novinky a 15. června jako datum vydání. Na stránce se také nachází seznam kompletního příslušenství a minimální i doporučené hardwarové požadavky.

To je ovšem zatím vše, co lze o tomto produktu říci. Zároveň se vyrojilo mnoho otázek. Kolik bude celá souprava (brýle + ovladače + senzory a další nutné příslušenství) stát? Bude Steam Index konkurenceschopný k zavedeným modelům jako HTC Vive nebo Oculus? Chystá novinku Valve podepřít nějakými vlastními tituly?

Je šance, že další Half Life bude ve virtuální realitě? A je vůbec na místě mít vysoká očekávání, po tak dlouhé odmlce a zklamáním v podobě nikdy nevydaných pokračování herních sérií nebo neúspěšném Artifactu? Pojďme si načrtnout pár scénářů, jak by to mohlo celé s hraním na Steam Indexu dopadnout.

Varianta číslo 1 Valve dodrží termíny, vydá Index a oznámí nový Half Life VR nebo jiný vlastní titul

Začněme optimisticky. Prvního května Valve skutečně představí brýle Steam Index a potvrdí i prodej v červnu, který dodrží. Společně s touto sadou pro virtuální realitu také odhalí minimálně jeden vlastní titul, případě jinou exkluzivní hru (či více her) od externího studia. Novinky přijdou s něčím skutečně revolučním a hráči budou ochotni si i připlatit, pokud bude celková cena soupravy vyšší.

Vůbec nejlepší variantou je oznámení nové hry ze série Half Life. To by odpovídalo spekulacím, které už pár měsíců kolují po internetu. Dostupné informace naznačují, že půjde o prequel Half Lifu 2 a hráč namísto role Gordona Freemana ztělesní jinou zásadní postavu z této série, Alyx Vance. Děj by tak měl být zasazen do událostí před druhým Half Life, pravděpodobně během mimozemské invaze na Zemi (tzv. sedmihodinová válka).

Prohodí se v příštím Half Lifu hlavní role?

Valve by se nicméně oznámením nového Half Lifu ve virtuální realitě dostalo do křížku s konzervativními hráči, kteří obecně VR moc nefandí. Zatímco část bude oslavovat fakt, že je na světě po skoro dvanácti letech od vydání Episode Two konečně další Half Life, druhá část bude požadovat také tradiční „plochou“ verzi. Je ovšem zřejmé, že firma vidí budoucnost právě ve VR a takový ústupek by pak mohl znamenat, že si titul pro virtuální realitu nekoupí tolik lidí a většina se spokojí s běžnou verzí na obrazovce monitoru.

Může tak nastat jiná situace, že Half Life zůstane stále u ledu, ovšem Valve podepře vydání novinky jiným exkluzivním vlajkovým titulem, který bude naplno využívat potenciál brýlí a ovladačů Knuckles, citlivých na stisk a schopných mapovat pohyby jednotlivých prstů na rukách. Jedním z adeptů je například projekt Boneworks, zařazený do databáze vlastních připravovaných her (i když s externími vývojáři), který má potvrzený příběhový režim a pracuje právě s výše zmíněnými možnosti nových ovladačů.

Valve může samozřejmě překvapit i něčím jiným, úplně novou herní sérií nebo třeba nástroji, které dovolí konverzi starších a stávajících „klasických“ titulů do VR. O těch už se také nějaký čas spekuluje a je to rozhodně chytrá volba. Našla by se totiž spousta zájemců, kteří by si rádi prožili svoje oblíbené herní tituly ve VR. Zcela jistě to však nebude tak jednoduché, jak si myslíme.

Varianta číslo 2 Valve dodrží termíny, vydá Index, ale pouze přislíbí nekonkrétní budoucí tituly

Co se hardwaru týče, tento scénář kopíruje předchozí. Prvního května Valve odhalí brýle Steam Index a potvrdí i prodej v červnu, který dodrží. Steam Index ovšem dorazí sám, bez jakéhokoliv konkrétního herního lákadla, vyjma už stávajících titulů nebo ukázkových demoverzí.

Valve tak v podstatě oznámí konkurenta současným VR sadám a bude se soustředit zejména na hardwarové možnosti. Někdo ze zástupců firmy alespoň příznivce uchlácholí, že se v budoucnu mohou těšit i na nějaké hry. Hráči budou kupovat Steam Index zejména v případě, že bude mít zajímavou cenu nebo velký potenciál do budoucna.

Tento scénář se zdá být v současnosti nejpravděpodobnější. Uniklá produktová stránka s VR brýlemi totiž neobsahovala žádné informace o přibaleném softwaru, poutací grafika se zaměřuje pouze na Steam Index. V minulosti se fanoušci opírali zejména o informaci, že v databázi originálního softwaru Valve Steam master list se nachází tři dosud nepojmenované VR tituly.

Jak se ovšem nedávno ukázalo, jedním z nich je právě Boneworks, který ovšem nemá upřesněné datum vydání (respektive má: „někdy během 2019“) a abychom trochu zmírnili nadšení z popisu této hry v prvním scénáři, nikdo neví, jak bude příběhová část Boneworks vypadat, fungovat ani jestli bude za něco stát.

Střílení z virtuálního luku ve hře The Lab je zábava, ale bude to stačit?

Druhým je pak softwarový ovladač pro Steam Index, takže zbývá už jeden další neznámý titul, který ovšem v rámci této databáze nedostává aktualizace příliš často. Zkrátka je tak možné, že Valve posiluje svou novou roli digitálního distributora a výrobce hardwaru a na hry už nemá čas. Pak by záleželo hlavně na ostatních vývojářích, aby pro Steam Index vyrobili nějaký vlastní hit. A to nemusí být hned.

Abychom studiu tolik nekřivdili, ve VR si můžete už teď alespoň vyzkoušet pokusné hry jako The Lab nebo Moondust, které si půjčují prvky Half Lifu či Portalu, ovšem v principu jde jen ukázku možností toho, čeho je současná virtuální realita schopná. Třeba střílení z luku v The Lab nebo skládání vesmírné stanice v Moondust je povedená kratochvíle. Z her od dalších vývojářů pak zmíníme hlavně povedený česko-slovenský projekt Beat Saber nebo zajímavou interaktivní příběhovou hru Virtual Virtual Reality.

Varianta číslo 3 Valve nedodrží termíny, novinky včetně her vyjdou se zpožděním, nebo se odloží

Toto paradoxně stále není pesimismus, ale spíš tvrzení ze zkušenosti. Během května pravděpodobně dojde k odhalení Indexu, ovšem prodej v červnu firma nestihne a reálně se do rukou zájemců dostane Index nejdřív někdy na podzim. Stejně tak jakákoliv oznámená hra, kterou pravděpodobně nebude Half Life, nabere výrazné zpoždění. Valve se bude společně s nedodržením daných termínů potýkat i se zrušením části objednávek ze strany nespokojených zákazníků.



To, že v podání Valve nic nevyjde včas, je už tak trochu internetový mem, kterému se říká Valve Time. Half Life 2 měl vyjít 30. září 2003, skutečně se začal prodávat až 16. listopadu 2004. Portal 2 měl vyjít o Vánocích 2010, dočkali jsme se až v dubnu 2011. Dota 2 byla přislíbena na konec roku 2011, ostrá verze ale vyšla 9. července 2013. Na Half Life 3 čekáme už dvanáct let poté, co firma tvrdila, že po Episode Two bude herní série pokračovat. Valve notoricky nedodržuje stanovená data a obvykle je chyba firmě cokoliv věřit do chvíle, než se to dá fyzicky zakoupit.

Takže když Valve napíše, že chystá odhalení VR brýlí 1. května a prodej 15. června, je na místě si k těmto údajům přidat pár týdnů nebo klidně i měsíců navíc. To samé může platit i o jakýchkoliv odhalených hrách, které firma slíbí. Je tu dokonce možný průnik s prvním scénářem, kdy nás nejprve potěší oznámení Half Lifu VR a následně studená sprcha, když bude firma neustále odkládat vydání. To je zkrátka pravidlo, se kterým se musí počítat.

Ani toto však nemusí být překážkou, i pozdě vydané tituly jako Half Life 2, Portal 2, Dota 2 a další byly nakonec obrovskými hity. Na něco se zkrátka vyplatí si počkat a zejména u tohoto studia to platí především. Vypadá to, že do vývoje celé platformy SteamVR bylo investováno značné úsilí a roky práce. Opravdu bychom se divili, kdyby vstup Steam Indexu na trh neznamenal nic zásadního.

Varianta číslo 4 Steam Index bude mít problémy, silnou konkurenci a bez her se neprosadí

Trochu pesimismu nakonec. O Valve už se nějakou dobu ví, že tak trochu usnulo na vavřínech. Je stále největším digitálním distributorem her, což mu vynáší obrovské množství peněz. To je jeden z důvodů, proč už nevyrábí hry. Prodej cizích titulů s vlastní marží navíc stojí méně úsilí.

Jenže to vůbec nevypadá dobře navenek a ozývá se mnoho nespokojených hlasů, že Valve se o svou komunitu příznivců nezajímá. Přidejme si k tomu dlouhodobé vnitřní neshody ve firmě, kvůli kterým se jen málo herních projektů dostalo za poslední roky do finální fáze, a také rychlý nástup konkurenčních distributorů jako je třeba Epic Games, a je zaděláno na problém.



Vrátíme se teď k příkladu nepovedeného Artifactu, karetní hry, kterou Valve vydalo ve zcela nesprávný čas a s nesmyslným platebním modelem. V době, kdy už na trhu figuruje celá řada karetních her zdarma (Hearthstone, Gwent, Magic the Gathering: Arena) a jejich doba slávy už trochu pominula, oznámilo Valve vlastní karetní hru, která vyžaduje jak zakoupení titulu jako takového, tak i další poplatky v rámci hraní. Artifact se stal symbol naprostého odtržení Valve od reality. Hra jako taková sice nebyla špatná, ale zkrátka jako celek nefungovala.

Valve by se mělo od nepovedeného Artifactu poučit a neopakovat stejné chyby

Pokud by Valve tímto stylem pojalo i Steam Index, může z toho být další tragédie. Celá souprava může být nakonec nesmyslně drahá (dražší než kompletní sada HTC Vive Pro) a firma třeba opět ukáže vztyčený prostředníček svým příznivcům tím, že se vykašle na vývoj vlastních titulů.

Místo toho se bude spoléhat jen na to, že si tu práci dá někdo za ní. Pak se nebude moci divit, když konkurence zahájí protiútok novým modelem, který převýší Steam Index funkcemi, nabídkou vlastních titulů nebo cenou.



Nakonec může Valve jen stejně jako v případě Artifactu psát další příspěvek na blog, že se musí vážně zamyslet nad další budoucností projektu, který je potřeba celý od základu přepracovat. A že se nám „někdy v budoucnu ozvou“.