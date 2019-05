Virtuální realita od legendárního studia Valve odhalena, cena je vysoká

Odhalení Valve Index proběhlo o den dříve, než firma plánovala. Původně měl totiž jen s krátkým předstihem představit detaily připravovaných headsetů Oculus na konferenci F8. Valve nakonec konkurenci předběhlo.

Na Valve Index mnoho příznivců nahlíželo jako na revoluční novinku. Spekulace se dostaly až do tak absurdních rovin, že někteří předvídali i možnost ovládání pomocí myšlenek. Jiní zase spoléhali na to, že Valve nasadí v podstatě dumpingovou cenu, kterou vyváží prodejem mnoha nových her z očekávaných sérií jako Half Life, Portal či Left 4 Dead. Jde v podstatě o prokletí studia Valve, od kterého fanoušci mají často příliš vysoká očekávání. I to může být jeden z důvodů, proč nikdy nedošlo na třetí pokračování série Half Life.

Výsledek nicméně souhlasí s realistickými očekáváními, které si zachovali ti s chladnější hlavou. Valve odhalilo ambiciózní headset s několika velice zajímavými parametry a funkcemi, který ovšem v zásadě nijak drasticky nepřevyšuje konkurenci. Index se také v žádném případě nedá označit jako dostupný model. Naopak bude minimálně první generace Indexu stále záležitostí spíše pro nadšence, vzhledem k tomu, že se evropská cena přehoupla přes hranici tisíce eur.

Na začátku dubna jsme si troufli napsat pár predikcí, jak by to s Indexem mohlo dopadnout. Prakticky do puntíku jsme se trefili do jednoho z nabízených scénářů, který jsme navíc označili jako nejpravděpodobnější (číslo dvě, viz článek Legendární herní studio Valve chystá něco velkého. Hádáme, jak to dopadne).



Jemné displeje, vylepšené ovladače

Jak už jsme naznačili, Valve Index se sebevědomě dere na trůn v segmentu „běžných“ souprav pro virtuální realitu. Na profesionální brýle, jako jsou například XTAL, parametry samozřejmě nemá, to ovšem ani nebylo cílem. Místo toho si Valve dalo za cíl nabídnout schopného konkurenta k HTC Vive, což se mu v mnoha ohledech podařilo.

Valve Index má dva LCD displeje, na každém oku je jejich rozlišení

1 440 x 1 600 pixelů, které doplňuje plným RGB na každém pixelu. Zorné pole brýlí je 130 stupňů, což je nejvyšší hodnota mezi běžnými modely. To si můžete navíc vylepšit díky nastavitelné vzdálenosti mezi optickými členy a vzdálenosti čoček od očí. Čočky jsou navíc dvouprvkové, což přispívá k menšímu zkreslení tvarů ve virtuální realitě.



Důležitá je také obnovovací frekvence, kde také Valve boduje. Podporuje totiž v základu 120 Hz s možností ji podle potřeby snížit na 90 či 80 Hz, nebo naopak v experimentálním režimu i zvýšit na 144 Hz.

Na headsetu dále najdete dvojici kamer s rozlišením 960 x 960 pixelů, které zajistí průhled brýlemi ven v případě potřeby, ovšem poslouží i pro celou řadu dalších blíže neupřesněných funkcí, jako například rozšířenou realitu. Audio zajišťují „nepřímá“ sluchátka, která jsou umístěna těsně u uší, ale nedotýkají se jich. To slouží k vytvoření dojmu prostorového okolního zvuku.

Valve k brýlím standardně dodává pětimetrový přípojný kabel, bezdrátový modul jako u HTC Vive (samostatně prodejný) není podporován. Oproti tomuto konkurentovi pak také ztrácí v chybějící funkci mapování pohybu očí.

Důležité jsou také související ovladače, které sice ztratili kódové označení „knuckles“, ovšem komunita na internetu tak o nich stále často mluví. Ty mají oproti ostatním řešením od jiných výrobců výhodu v tom, že si je páskem připevníte k dlaním a můžete je libovolně uchopovat a zase pouštět bez obav, že by vám vypadly z ruky.

Uchopení ovladače se ve hrách převádí na uchopení požadovaného předmětu, když ovladač zase pustíte, přestanete držet i virtuální předmět. Velmi pěkně se to projevuje například při přehmatávání po virtuálních objektech (ukázka zde) v případě, že něco držíte oběma rukama. Ovladače jsou navíc schopné sledovat i sílu stisku a mapují pohyb jednotlivých prstů, takže můžete virtuálně ukázat třeba vztyčený palec spoluhráči nebo ukazovat prsty na konkrétní místo (ukázka zde).

Ovladače mají USB-C konektor a 1100 mAh baterii v každém z nich. Na jedno nabití vydrží více než sedm hodin v provozu. Na každém je několik tlačítek a trackpadová plocha.

Celou sadu uzavírají základní stanice, které jsou potřeba pro mapování vašeho pohybu v prostoru a na vytyčení herní plochy, kde se můžete volně pohybovat. V základní sadě jsou dva, na ploše 10 x 10 metrů (kdo má doma takové místo v obývacím pokoji?) můžete používat až čtyři naráz. Jinak si samozřejmě vystačíte se dvěma. Můžete použít i stanice ze sady Vive, ostatně prakticky vše je kombinovatelné. I ovladače od Valve lze použít s Vive Pro a naopak.

S Vive se poperou, pro šetřivé je Oculus

Celou dobu se nabízí srovnání právě s řešením od HTC, jakožto prakticky nejzásadnějším hráčem na poli virtuální reality. S jeho modelem v podobě headsetu Vive Pro má Index nejvíce společného: v něčem vede Index, v jiných ohledech je lepší Vive. Jak už jsme uvedli, ve stejný den se vytasil se svými nejmodernějšími brýlemi (Rift S) pro virtuální realitu také Oculus.

Model

Valve Index

HTC Vive Pro

Oculus Rift S

Displej Duální RGB LCD

Duální AMOLED

LCD

Rozlišení (jedno oko) 1 440 x 1 600 1 440 x 1 600 1 280 x 1 440 Rozlišení (celkem)

2 880 x 1 600 2 880 x 1 600 2 560 x 1 440 Obnovovací frekvence

80/90/120/144 Hz 90 Hz

80 Hz

Zorné pole

130° 110° neuvedeno Sluchátka integrovaná integrovaná integrovaná Senzory

Steam VR 2.0

Steam VR bez senzorů

Průhledové kamery

ano ano ano Sledování pohybu očí

ne ano ne Bezdrátová varianta

ne ano (samostatný modul za 345 eur)

ne Konektory USB 3.0, DisplayPort 1.2 USB-C 3.0, DisplayPort 1.2, Bluetooth USB 3.0, DisplayPort 1.2 Dostupnost 28. června

v prodeji

22. května

Cena (kompletní balení)

1 079 eur (27 600 korun)

1 399 eur (35 800 korun)

449 eur (11 500 korun)



Jak je z tabulky vidět, pozici nejdražšího modelu HTC obhájilo, ovšem má také s touto pozicí spojených i pár předností. Třeba možnost bezdrátového adaptéru, se kterým odpadne nutnost připojovat kabely. HTC si za něj účtuje dalších 345 eur. Valve má oproti HTC znatelně levnější řešení, ovšem ani tak to není záležitost pro masy. Oculus naopak ukázal, že umí virtuální realitu zprostředkovat výrazně levněji, ale neobejde se to bez kompromisů.



K ceně každého headsetu si přičtěte náklady na odpovídající PC sestavu, která bude zajišťovat plynulý běh her a aplikací. Výrobci doporučují čtyřjádrové procesory jako Intel i5-4590 nebo AMD FX 8350 a lepší, alespoň 8GB operační paměti. Co se grafických karet týče, měli byste vlastnit modely NVIDIA GeForce GTX 970 či AMD RX480 nebo lepší.

V kategorii her jsou systémy více méně kompatibilní, respektive Valve Index a HTC Vive pracují na stejné platformě. Pokud chcete s Vive hrát některé z titulů určených primárně pro Oculus, je třeba nainstalovat dodatečný software, který vám to umožní.



Valve slíbilo „vlajkový titul“ do konce roku

Týdny před představením Valve Index se opět rozhořela debata, že by Valve mohlo svým příznivcům také nabídnout i nějaký herní titul, aby ještě více nalákal na koupi brýlí. Snad nový Half Life, Portal, Left 4 Dead či úplně nový titul.

Někdo tvrdil, že jich bude hned několik, jiní sázeli alespoň na jednu zásadní hru. Realistická očekávání se však ukázala být opět tou správnou cestou. Čekání na jakoukoliv novou hru bude pokračovat dál, Index půjde do prodeje samostatně.

Valve chce do konce roku vydat jeden „vlajkový“ titul pro platformu Steam VR (tedy i pro Vive a Oculus). Nového Half Lifu, Portalu nebo jiného titulu od Valve se tak můžeme přeci jen dočkat, ovšem s ohledem na historii různých prohlášení firmy bychom radši dál zachovali chladnou hlavu. O třetím Half Lifu mluvil ředitel firmy Gabe Newell už v roce 2007, přesto na něj stále čekáme.

Naše pozornost se tak upírá k zajímavým titulům od ostatních studií, vyhlížíme hlavně titul Boneworks, který může změnit přístup k akčním hrám ve virtuální realitě. Povedeně vypadá také virtuální realita v podání titulu No Mans Sky nebo ve Vacation Simulatoru. Klasikou je velice populární Beat Saber (více v článku RECENZE: Československý Beat Saber je nejlepší hra pro virtuální realitu).