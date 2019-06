RECENZE: Blood & Truth je akční béčková jízda pro virtuální realitu

Pokud jste hráli launchovou kompilaci miniher PlayStation VR Worlds, jistě vás neminula (kromě potápění se žralokem) nekomplikovaná střílečka The London Heist. V ní jste se chopili role gangstera, který se snaží ukrást diamant. Šlo o přímočarou akci na pár chvil, která však z celé kolekce zaujala hráče nejvíce. Právě proto vznikla novinka Blood & Truth, která je podle slov vývojářů z London Studia „milostným dopisem klasickým gangsterkám odehrávajícím se v britské metropoli.“ To zní fakt divně, ale budiž.

Salmon září, příběh ale hraje druhé housle

Hlavním hrdinou je veterán speciálních jednotek Ryan Marks, který se vrací po službě domů do Londýna. Je to ale víceméně jedno. Příběh o rodině pohybující se na hraně zákona, která přijde o otce a vzápětí jde jejím členům po krku mafiánský boss s tisícovkou gangsterů v zádech, je tak tuctový, že si ho nebudete pamatovat už druhý den po dohrání hry.

Zápletka je ohraná, dějové zvraty jsou očekávatelné a jedinou světlou stránkou hry je proto obsazení hereckého veterána Colina Salmona do role agenta CIA Carsona, který vyšetřuje Marksův případ.

Druhá strana mince Ondřej Zach Nebyl bych tak přísný jako Eman. Blood & Truth celkem hezky navazuje na éru kolejnicových stříleček na Wii, u nichž jsme v ruce svírali periferii Zapper Gun. Rozdíl je v tom, že tentokrát nejde jen o pohybové ovládání, ale přímo virtuální realitu. Tedy samozřejmě za předpokladu, že se chystáte hrát s dvojicí ovladačů Move, protože s obyčejným Dualshockem to vážně nemá cenu. Blood & Truth je něco jako zmíněný The London Heist, jen lepší a delší. Story je záměrně béčková a akci střídají příběhové pasáže tak akorát. Pohyb je řešen skoky ve vyznačených bodech, například se uhýbáte za bednami, případně rovnou automaticky. Kromě střílení váš hra nechá používat ruce i k tak banálním činnostem, jako je otvírání dveří za kliku, případně k o něco náročnějším, jako je páčení zámků. Ve hře je pár grafických glitchů, nicméně mám pocit, že víc už z PlayStation VR zkrátka vytáhnout nelze. Za mě jedna z nejlepších her na tuto platformu. Pokud vás odrazuje cena okolo devíti stovek, nebál bych se počkat na slevu. Každopádně pokud už PS VR máte, Blood & Truth za zahrání rozhodně stojí. Hodnocení: 85 %

Tohoto charismatického Brita si nejspíš pamatujete jako Jamese „One“ Shadea z filmové série Resident Evil. Jo, je to ten voják, kterého rozřezaly lasery na kostičky. Obdobně dopadl i ve sci-fi Vetřelec vs. Predátor a objevil se i ve třech bondovkách nebo komiksových seriálech jako Arrow nebo Krypton. To on je největší hvězdou hry. Jenže o příběh v Blood & Truth nejde ani v nejmenším. Je to non-stop akce, která nepolevuje ani na chvíli. Hru můžete hrát s DualShockem 4, ale to silně nedoporučujeme. Přijdete totiž o hodně z celkového zážitku.

Move ovladače jako neocenitelní pomocníci

Blood & Truth je záležitost vyloženě dělaná pro dvojici Move ovladačů. Ty zastávají role obou rukou hlavního hrdiny, zatímco vy sedíte na židli. V obou dlaních můžete držet zbraně a použijete je taktéž k otevírání zámků šperhákem, lezení po žebřících, plazení se v šachtách atd. S využitím Move ovladačů se hra vážně blýskla. Občas natáhnete ruku mimo zorné pole kamery a dojde k potížím se snímáním, ale přežijete to. Stejně jako nepřesné míření. Nejde o nic příjemného, ale při našem hraní došlo k těmto problémům jen párkrát. Stejně jako k bugům typu nepřítel visí ve vzduchu.

Pohyb ve hře je velmi zjednodušený. Přesunovat se totiž můžete jenom po vyznačených místech, případně ukročit do stran, když je to možné. Někdy za vás dokonce hra chodí sama. Je to tedy spíše střelnice než střílečka. O volnosti nemůže být žádná řeč, ale k pojetí hry tento styl pohybu prostě sedí. Akce odsýpá a jediné okamžiky, v nichž přichází oddech, jsou ty, kdy hra zpomaluje tempo kvůli vyprávění příběhu. Většinou si tak při hraní připadáte jako John Wick a o to jde. Pálíte všemi směry, střílíte i při lezení a všechno kolem vás bouchá. Dojde i na scény ve zpomaleném čase.

Roztočte ty bouchačky

Vybaveni jste taktickou neprůstřelnou vestou. V pouzdrech na opascích můžete mít dvě menší zbraně (pistole nebo revolvery), na zádech pak velké jako brokovnici, samopal nebo odstřelovačku. Některé ze zbraní je lepší držet dvojmo za pomocí obou Move ovladačů kvůli přesnější střelbě. To vše je stylové. Stejně tak i nabíjení zbraní. Zásobníky totiž vytahujete z náprsní kapsy vesty. Pistole dokonce můžete i roztočit „na prstech“ a stát se tak westernovým pistolníkem a zároveň k tomu ještě rychleji pálit.

Zajímavá je i interakce s prostředím. Sice nemůžete zničit všechno, ale s výraznými předměty je možné si pohrát. Například se soškami, v galerii umění s barvami nebo v klubu s mixpultem. Scratchování vinylu je na chvilku bžunda. Hra je jako vypálená kulka. Rychle letí ke svému cíli, kam však dorazí rychleji, než byste si přáli. Všem těm honičkám v autech, přestřelkám v mrakodrapech, a náznaku plížení v sídle padoucha je konec po pěti hodinách. Je to sice parádních pět hodin, jenže pak je všemu šmytec.

Jednou a dost

Blood & Truth přitom není videohra, která by hráče nějak extra motivovala k opakovanému hraní. Je to ten typ „jednou a dost!“ Vizuálně na tom na poměry PS VR není špatně. Modely postav jsou pěkné, prostředí vcelku rozmanité, něco neustále bouchá a pořád se něco děje. Častý neduh, rozmazanost v dáli, však přítomný je, což štve zejména při likvidaci vzdálenějších nepřátel. Za vypíchnutí však stojí povedený soundtrack s filmovým nádechem. Blood & Truth je prostě příjemná a zábavná jednohubka pro majitele PlayStation VR na pár hodin a nic víc.

Hodnocení: 75 %