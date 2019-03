Steam vyhlásil boj review bombingu, ideální řešení ale neexistuje

Rozmohl se nám tady takový nešvar, chtělo by se říci s filmovou Evou Holubovou z Pelíšků. Review bombing už dávno není praktika, která by se týkala jen několika vybraných her od velikých vydavatelství, ale je bohužel tak běžná, že kvůli ní uživatelská hodnocení na Steamu téměř ztratila výpovědní hodnotu.

Typická ukázka review bombingu.

Zjednodušeně jde o to, že se lidé snaží hromadným udílením negativních recenzí snížit celkový výsledek agregovaného hodnocení nějakého titulu. Motivace bývá různá, ale zásadně se netýká kvality samotné hry. Jen za poslední rok jsme měli několik takových kauz, ať už jde o Chuchla, Counter-Strike nebo Metro, vždy jde o vysoce kvalitní hry, které se „komunitě“ z nějakého důvodu dočasně znelíbily.

Žádný div, že Steam proti těmto metodám chce bojovat, podkopávají totiž samotnou myšlenku uživatelských recenzí. Jenže co s tím? Dosavadní praxí je ukazovat výsledky hodnocení na časovém grafu, takže je na první pohled jasné, zda-li jsou negativní hodnocení rovnovážným trendem, anebo krátkodobou vlnou, způsobenou nějakou vnější událostí.

O podobné literární perly do budoucna nepřijdeme, jen se nebudou počítat do celkového průměru hry.

Jenže existuje nemálo lidí, kterým se žádný graf studovat nechce, natož pátrat po tom, co je jeho příčinou. A tak se Steam rozhodl dosavadní systém poněkud upravit. Pomocí sofistikovaných algoritmů dokáže takovou vlnu jednostranných recenzí odhalit a poté zcela nesofistikovaně všechny recenze vzniklé v době jejího trvání vyřadit z počítání celkového průměru.

Sice to postihne i všechny, kteří shodou náhod zrovna během této vlny napsali věcnou a argumenty podpořeno recenzi, ale tak už to holt chodí – když se kácí les, létají třísky. Pokud vám však současný model vyhovuje, budete si moci naštěstí tuto novinku vypnout. Tyto recenze totiž nebudou mazány, pouze pro běžné uživatele zneviditelněny.

Jestli tento krok něčemu pomůže, je otázkou, ale rozhodně je dobré vidět, že s touto otravnou praktikou chce někdo něco udělat.