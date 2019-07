Co se nejvíce prodává v panujícím herním suchu? Budete se asi divit

Prázdninovým měsícům, kdy většina lidí odjíždí na dovolené, se v zábavním průmyslu přezdívá letní sucho. Herní svět samozřejmě není výjimkou, prakticky žádná z velikých společností nevydává během tohoto období jedinou hru. Většina hráčů tak „musí“ využít tento čas k dohánění restů z minulosti,

Promiň zlato, nestihl jsem uvařit, protože jsem hrál Cooking Simulator.

Na druhé straně tak menší vývojářská studia získají daleko více prostoru a vzhledem k nižší konkurenci jsou během této pauzy více vidět. Což je dnes důležitější než vydat kvalitní hru. Důkazem je žebříček nejprodávanějších her, kterými se pochlubil obchod s digitálními hrami Steam. Mezi dvacítkou nejprodávanějších titulů za měsíc červen bychom našli snad jen jediný, který spadá do kategorie AAA her. Je jím automobilový simulátor F1 2019.



Pro Cycling Manager 2019 je spíše pro hardcore publikum, díky Tour de France se však prodává skvěle.

O několika dalších už jste určitě alespoň slyšeli (They are Billions konečně opustilo early access, vyšel PC port japonského RPG klenotu The Octopath Traveller, šílenství kolem Tour de France nakoplo prodeje Pro Cycling Manageru 2019 a Koji „Iga“ Igarashi po letech dotáhl do finálního stravu svoji „novou Castlevanii“ s názvem Bloodstained), úspěchu se ale dočkaly i vyložené podivnosti. Simulátor vaření (The Cooking Simulator) nebo denní rutiny amerického policisty (Police Simulator: Patrol Duty) nejsou zrovna typické kousky, které jsme si v seznamech nejprodávanějších her zvykli vídat. Tou nejdivnější hrou z finálové dvacítky je však Koikatsu Party.

Koikatsu Party nabízí sex a karaoke.

Ano, jak už název napovídá jde o japonskou hru, a ta nezůstává pověsti „divných“ asijských produktů nic dlužná. Zjednodušeně řečeno si v ní můžete pomocí bohaté sady nástrojů vytvořit virtuální dívku snů a poté ji prznit na stovky způsobů. Ze všech dvaceti her má patrně nejvyšší hodnocení a ukazuje, že se Steam klidně obejde i bez „velikých“ her jako Heavy Rain nebo The Sinking City, jejichž exkluzivitu si v tom měsíci zabral konkurenční Epic Store.

Díky obrovské uživatelské základně a podpoře komunit je Steam ideální platformou pro nezávislé tvůrce a okrajové žánry o čemž svědčí i čísla. Sedm her z této dvacítky využívá režim předběžného přístupu, rovných jedenáct jsou pro své tvůrce prvotiny.