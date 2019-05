Microsoft bere na milost Steam, vydá tam své exkluzivity

Forza Horizon 4, Gears of War 4, remaster Age of Empires, Sea of Thieves a řada dalších titulů sice vyšla na PC, ale jelikož byla dosud k dispozici jen přes neoblíbený Microsoft Store, spousta hráčů je stejně ignorovala. To se však již brzy změní.



Remaster Age of Empires se brzy objeví i na Steamu.

„Je v našem zájmu, aby naše hry byly v době vydání k dispozici ve více obchodech, včetně našeho Microsoft Store. Myslíme si, že byste měli mít možnost vybrat si, kde si své hry chcete koupit,“ napsal šéf divize Xboxu Phil Spencer.

Byť zatím konkrétně zmínil jen hry Age of Empires a chystané Gears of War 5, dá se předpokládat, že nabídka bude širší. A také by mohla zahrnout i obchody jako GOG a Epic Store. Microsoft svoji budoucnost vidí především v crossplatformovém hraní, což znamená, že je jen na vás, jaké zařízení a digitální obchod si pro své hry vyberete.