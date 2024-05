Jeden z mých nejlepších zápasů, zářil Mrkva. Veterán na MS pojede poprvé

Nejčastěji ze všech českých hráčů zatínal vítězně dlaně v pěst a triumfálně je ukazoval fantastickým bezmála čtyřem tisícům fanoušků na tribunách. Tomáš Mrkva deptal Rumuny v odvetě baráže svými zákroky, k výhře 29:20 přispěl i gólem přes celé hřiště.

„Jsem hlavně rád, že jsem byl schopen pomoct mančaftu. V prvním zápase (v Rumunsku reprezentace prohrála 30:31) to z mé strany nebyl ideální výkon. Dneska se to povedlo a postoupili jsme na mistrovství světa, navíc v téhle skvělé atmosféře, že kterou bych chtěl divákům moc poděkovat. Naše ‚červené peklo‘ opět zafungovalo,“ vyprávěl pětatřicetiletý Mrkva. Na mistrovství světa si zachytá poprvé.

Zmínil jste výbornou atmosféru v brněnské hale. Dalo se v ní prohrát?

(úsměv) V Brně se hraje vždycky dobře, máme tady snad jenom samé výhry a to i proti mančaftům jako byly Francie nebo Německo. Také obrat proti Srbům při posledním postupu na mistrovství světa, kdy jsme stahovali manko osmi gólů z venku, jsme dosáhli v Brně. Je vidět, že kouzlo brněnských hal funguje, přenesli jsme si ho i do Ronda, za což jsme rádi, a budeme spokojení, když to bude pokračovat.

Vykročili jste k postupu už v Rumunsku, kde jste málem srovnali sedmigólovové manko a prohráli jste pouze o gól?

Věděli jsme, že kvalita je na naší straně, jenom jsme ji po pětačtyřicet minut utkání v Rumunsku nebyli schopni ukázat na hřišti. Pak už se nám to dařilo, zbývajících pětasedmdesát minut tohoto dvojzápasu bylo velmi cenných. Musíme pracovat na tom, abychom takové výkony, jaké předvádíme před domácím publikem, se nám dařily i venku.

Lepší průběh s brzkým vedením od začátku odvety jste si přát nemohli, souhlasíte?

Samozřejmě. Od začátku jsme utekli zhruba na 4:5, 5:1 nebo 6:1, což nás uklidnilo. Pak jsme byli schopni produkovat naši hru a vnutit ji soupeři. Takový byl náš cíl.

Podal jste nejlepší výkon v reprezentaci?

Asi to byl jeden z mých nejlepších zápasů. Jsou to ale jen čísla. Někdy procenta můžou být nižší a přesto mohou být zákroky důležitější než dnes, kdy se utkání od začátku vyvíjelo v náš prospěch. Jsem rád, že jsme odskočili hned na začátku, to nám dodalo klid, náskok jsme postupně budovali. Díky mým zákrokům jsme mohli zůstat klidní a dotáhnout to bez potíží do vítězného konce.

Brankář české házenkářské reprezentace Tomáš Mrkva během odvety play off kvalifikace mistrovství světa v Brně proti Rumunsku. (12. května 2024)

Co pro českou házenou znamená postup na mistrovství světa, na němž se objeví znovu po deseti letech?

Pro mě osobně to bude premiéra, obrovsky se na to těším. Dánsko, Norsko, Chorvatsko, co víc si člověk může přát? (tyto tři země budou MS hostit, pozn. red.) Zápasy se odehrají ve skvělých halách a atmosférách, což je pro českou házenou progres. Abychom se posouvali, musíme na tyto turnaje jezdit, a pokud se chceme přiblížit špičce, je potřeba, abychom na nich udělali i nějaký výsledek.

Máte přání, kde byste si chtěl utkání na MS zahrát?

Chtěl jsem na MS hlavně postoupit, kde to bude je už víceméně jedno. Záleží i na tom, jak se vylosují skupiny. Za sebe bych asi řekl nejraději chorvatskou skupinu. To je ale daleko. Buďme šťastní, že jsme postoupili.

Jaký má český tým vzhledem k mistrovství světa potenciál?

Určitě obrovský. Pokud se podíváme na kostru týmu a dáme stranou mě, tak uvidíme kluky kolem dvaceti až pětadvacet let plus Toma Babáka a Kubu Hrstku přes třicet. Takový mix značí velký potenciál di budoucna. Pokud ti kluci budou v klubech pracovat na tom, aby se individuálně zlepšovali, a pak si formu přenesou na reprezentační srazy, tak je tam potenciál skutečně velký.

Je pro vás dobrým signálem také suverénní zvládnutí odvety baráže, že ho tým ustál herně i psychicky?

Samozřejmě, ale už jsem to řekl: my tento výkon musíme ukazovat i na venkovních hřištích. Nejen doma před fantastickými diváky, jimž ještě jednou moc děkuju, proti Islandu, Rumunsku a dalším zemím. Je potřeba výkon podávat stabilně.

Považujete reprezentační kádr za natolik široký a kvalitní, aby na světové scéně obstál?

Asi nemáme základnu jako Německo nebo Dánsko, ale na srazech je nás kolem dvaceti až pětadvaceti nejlepších házenkářů v republice a kvalita tam je. Důležité bude vyladit detaily a přenést si na MS správnou sportovní formu.

Je pro vás důležité, abyste pokračovali ve stejném složení a tedy i s koučem Xavierem Sabatém, jemuž končí kontrakt?

Trenér tady započal nějakou práci, a já si myslím, že je jasně vidět jeho rukopis. Herně jsme se posunuli kupředu. Samozřejmě já nejsem ten, kdo rozhoduje...

A kdybyste jím byl?

Už jsem to řekl. Vidíme, že progres tam je. Víc bych se k tomu nevyjadřoval.