Česko bude v roce 2031 v Brně spolupořádat mistrovství světa házenkářek

Půjde o druhý závěrečný turnaj v tuzemsku od rozdělení federace po nedávno přiděleném evropském šampionátu v roce 2026, který Česko uspořádá společně rovněž s Polskem, Rumunskem, Slovenskem a Tureckem. I kontinentální mistrovství bude hostit Brno.

„Cítili jsme velký závazek přinést našim fanouškům ty největší emoce v podobě vrcholných šampionátů. Jsem rád, že se nám podařilo v obou případech uspět,“ řekl v nahrávce pro média prezident českého svazu Ondřej Zdráhala. „O obě akce jsme velmi stáli. Za nás je to velká zpráva pro českou házenou, ale také pro celý český sport,“ doplnil bývalý reprezentační kapitán.

Vrcholná házenkářská akce se naposledy v tuzemsku uskutečnil ještě před rozdělením federace v roce 1990, kdy Československo uspořádalo mistrovství světa mužů. Dosud jediný světový šampionát žen v tuzemsku se konal v roce 1978. V samostatné historii dosud Česko žádný závěrečný turnaj nehostilo.

Svaz ještě za minulého vedení neuspěl se snahou získat se Slovenskem a Polskem Euro žen v letošním roce, předtím stáhl rovněž společnou kandidaturu na kontinentální šampionát mužů v letech 2022 nebo 2024. Nyní získal spolupořadatelství dvou závěrečných turnajů nedlouho po sobě, na začátku března uspěl s kandidaturou na Euro 2026.

Na světovém šampionátu žen startuje 32 zemí, Česko stejně jako Polsko budou mít díky pořadatelství účast jistou. V základní části jsou týmy rozděleny do osmi čtyřčlenných skupin, z nichž první tři celky postoupí do další fáze, v níž se bude hrát ve čtyřech šestičlenných osmifinálových skupinách. Nejlepší dvojice z každé skupiny projde do čtvrtfinále.

V Brně by se měly odehrát základní skupiny G a H, osmifinálová skupina II, Prezidentský pohár pro poražené týmy a třetí a čtvrté čtvrtfinále. Půjde o pátý světový šampionát žen, který budou hostit dvě a více zemí. Další podrobnosti český svaz představí v pondělí na tiskové konferenci v Brně.

Na posledním mistrovství světa vloni v prosinci obsadil český tým pod vedením norského trenéra Benta Dahla osmé místo, jímž vyrovnal nejlepší výsledek od rozdělení federace. Díky tomu poprvé prošel do olympijské kvalifikace, v níž ale minulý týden start na hrách v Paříži nevybojoval.