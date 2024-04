ONLINE: Házenkářky zahajují kvalifikaci na olympiádu, hrají se Španělkami

Kromě Španělska vyzvou české reprezentantky ještě Nizozemky a Argentinky, účast v olympijské kvalifikaci si zajistily díky osmému místu na mistrovství světa, na kterém favorizované Španělky porazily 30:22. Jejich čtvrtečním soupeřkám se ale před zápasem vrátily důležité opory.

„První zápas bude klíčový pro celý turnaj. Španělsko pak hraje s Nizozemskem až poslední zápas v neděli. Víme, že s Holandskem to bude velmi těžký zápas. Nesmíme ale zapomenout ani na Argentinu, která je také dobrým týmem. Každopádně pokud nevyhrajeme první zápas, bude to hodně těžké,“ přemítal trenér Dahl.

Jasnými favoritkami jsou totiž Nizozemky, se kterými se za posledních 13 měsíců utkaly Češky hned pětkrát. Na konci února jim při kvalifikaci na mistrovství Evropy podlehly o jediný gól. Argentinky jsou papírově nejslabšími soupeřkami, proto by se o druhém postupujícím mělo rozhodovat právě mezi Českem a Španělskem.

„Pro nás je to ohromná příležitost, ale já osobně radím, abychom zůstaly nohama na zemi. První duel bude klíčový. Musíme bojovat, nemyslet si, že Španělky porazíme automaticky znovu, když se to podařilo loni na mistrovství světa. Pořád jsme outsider, tahle role nám sedí a vyhovuje. Je třeba jít do zápasu s čistou hlavou, stres je na jiné straně než u nás,“ ví Markéta Jeřábková.