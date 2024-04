Architekti mladé rodině šetřili peníze. V domě využili vše původní, co mohli

Zadání bylo zcela jasné: vytvořit prostor především pro společné trávení volného času a zároveň jasně vymezit noční část. „Dům jsme především hodně prosvětlili. Důraz jsme kladli na přízemí, kuchyň, obývací pokoj, jídelnu a zahradu, kde rodina tráví většinu společného času,“ popisuje architekt Juraj Benko.

Obývací pokoj v přístavbě má příjemný kontakt se zahradou.

A pokračuje: „K domu jsme přidali jednoduchou přístavbu, díky níž se obývací pokoj přiblížil k terénu. Výškový rozdíl jsme proměnili na výhodu: „schodoleháro“ neboli schody se tak stávají velmi užitečným úložným i pobytovým prostorem. K tomu patří i tečka, pec v centrální poloze prostoru.

Projekt studio benkobenkova přihlásilo do soutěže Interiér roku 2023 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce. Již devátý ročník soutěže, do níž se přihlásilo rekordních 233 projektů, měl uzávěrku 28. února 2024. Vyhlášení vítězů proběhne opět v pražském Centru současného umění DOX v úterý 14. května 2024.

O finalistech a vítězi v kategorii Hlasování veřejnosti mohou čtenáři rozhodovat od 1. do 30. dubna 2024 na stránkách www.interierroku.cz.

Trucplac i zašívárna

Velký ostrůvek funguje zároveň jako jídelní stůl.

Vstup do domu láká transparentními dveřmi, z haly je výhled přes celý dům až do zahrady. Kuchyň s ostrůvkem má kontakt s ulicí, spodním obývacím pokojem a přes něj i se zahradou. Malá snídaňová terasa je takovým malým exteriérovým „zašívacím“ místem. Spodní terasa je masivní a je určená pro hraní nebo oslavy.

Sklep zůstal skladovacím prostorem, ale přidáním anglického dvorku si tu rodiče našli svůj „trucplac“, je to opět plnohodnotný, světlem naplněný pokoj, jako protiklad k realitě rodinného života s dětmi. „Horní patro jsme upravovali minimálně, je to patro s dětskými pokoji a hygienickou místností,“ vysvětluje architektka Jana Benkova.

Rekonstrukci autoři provedli ve velmi střídmém duchu, co se dalo využít k pouhé úpravě, to pouze upravili. Původní sklobetonové výplně byly zachovány a zábradlí, roxorovina, se pouze natřelo, teraco se vyčistilo, podlaha ve sklepě se vylila na plameňákově růžovou. A tak to bylo i s novými prvky. Například trámy na stropě, ze kterých se stal úmyslný detail, který celou místnost prozařuje.

Dům se stále vyvíjí a interiér se postupně naplňuje životem. V tomto roce přišel na řadu exteriér: dům se obaluje tepelnou izolací a na snižující se střechu přístavby přichází zelená střecha. Na dvoře se uklízí, vysazují se stromy. Prostě život!

Schody neboli „schodoleháro“ se staly velmi užitečným úložným i pobytovým prostorem.