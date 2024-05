Že je všude cenzura? Naopak, youtuber ukázal, že sexy her je víc než dřív

V posledních měsících se mezi hráči stále častěji mluví o cenzuře, kvůli které si nemohou vychutnat hry tak, jako tomu byli zvyklí dřív.

Nejslavnější erotickou hrou z devadesátek je bez debaty Leisure Suit Larry.

Například z vynikající akční hry Stellar Blade zmizelo po vydání pár sexy kostýmků (psali jsme tady), z remasteru starých dílů Tomb Raidera zase lechtivé plakáty Lary Croft (viz náš článek), konzultantská společnost Sweet Baby Inc. pak stále více společnostem radí, jak své hry dělat co nejméně urážlivé pro menšiny (o její činnosti jsme psali tady). Znamená to snad, že po divokých devadesátých letech herní průmysl ovládla cenzura a puritánství? Youtuber Jesse Cox v novém videu tvrdí, že je tomu přesně naopak.

Erotické hry vznikaly už v době, kdy počítačová grafika nedokázala zobrazit víc než pár barevných pixelů. A dokonce se i slušně prodávaly, jenomže se na hledělo skrz prsty.

Custer's Revenge není až tak erotická jako spíš naprosto nevkusná. Hráčovým úkolem je znásilnit svázanou indiánku.

Například Charles Benton, autor klasické textovky Softporn Adventure, se matce dlouho styděl přiznat, čím si vydělává (viz náš článek), nechvalně proslulá Custer’s Revenge se zase prodávala ve speciální decentní krabičce vybavené zámečkem, aby nebylo vidět, co obsahuje (což v tomto případě bylo chvályhodné, viz náš článek). Erotických her vycházelo jen pár a většinou šlo o laciné šmíry, které kromě pár nahotinek neobsahovaly nic zajímavého (viz náš dvoudílný článek o jejich historii).

Erotická House Party je absolutní mainstream, dokonce v ní hostuje zpěvačka Doja Cat.

Dnes je situace úplně jiná. Nejlepší hra loňského roku Baldur’s Gate III je sexuálních scén plná, dokonce na nich stavěla marketing, hrdinky střílečky Overwatch pravidelně dominují žebříčkům oblíbenosti na Pornhubu a erotických her vychází na Steamu bezpočet. Ten je navíc nijak neskrývá a dospělé hráče na ně láká už ze své titulní stránky.

Ano, většina z nich jsou laciné japonské hříčky, případně obskurní vizuální telenovely, i tady už se však dají najít ambicioznější kousky. Například v House Party hostuje zpěvačka Doja Cat, sci-fi Subverse vybralo od fanoušků 50 milionů korun na Kickstarteru, Operation Lovecraft: Fallen Doll běží na nejmodernějším Unreal Enginu 5 a tak dále. Kde se ten přístup změnil, že se erotiky nebojí ani velká vydavatelství a Steam přehodnotil svá dříve přísná pravidla?

Podle Jesseho Coxe za to nejvíc mohou značky Mass Effect a Zaklínač. Obzvlášť jejich třetí díly, které kromě epických dobrodružství dokázaly nabídnout i věrohodnou milostnou linku a graficky detailní erotické scény. Ano, jsou poměrně decentní, nicméně ukázaly, že obsah pro dospělé nijak nebrání dobrým prodejům, ba je tomu přímo naopak.

Sex prodává a v dnešní době to platí stále, trochu se jen změnila forma a společenský kontext. Mainstreamové pornografii už nedominují plastikami vylepšená ukřičená monstra, stejně tak i z her zmizela věčně nadržená děvčata v bikinách, čekající až je zachrání osvalený hlavní hrdina. Erotiky a nahoty je ve hrách více než dříve.