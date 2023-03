Chystaná pornohra s mimozemšťany budí rozpaky, hráči nechtějí multiplayer

S erotickými hrami je to dlouhodobě složité a jen málokrát za těch zhruba 40 let mainstreamové herní produkce jsme si mohli zahrát něco, z čeho by nám nebylo od pohledu trapně (viz náš dvoudílný seriál o erotických hrách).

Co se kvality grafiky týče, hra vypadá velice dobře.

Ne snad, že by v tomto žánru panoval nedostatek, naopak, jen na Steamu jsou dnes k dispozici stovky exemplářů. Pokud se nebojíte pustit do temnějších vod internetu, nebo třeba modifikací aktuálních herních hitů (viz náš článek), dostanete „studijních materiálů,“ že vám z toho půjde hlava kolem. Problém je ovšem spíše v kvalitě, protože tato díla často vypadají spíše jako výsledek uměleckých terapií z psychiatrické léčebny pro sexuální devianty (viz náš článek).

Dnešní počítačové hry už sice dokážou zpracovat scény v takřka fotorealistické grafice, většina erotických her jsou jen statické vizuální novely, i jinak vcelku slušná House Party (viz náš článek) za současnou produkcí po technické stránce výrazně zaostává.

Vývojářské studio Project Helius by tuto nelichotivou situaci rádo změnilo, jejich chystaná hra Operation Lovecraft: Fallen Doll totiž alespoň z dostupných ukázek disponuje kvalitami mainstreamové produkce. Ostatně samo studio se chlubí, že je složeno z „perverzáků“ se zkušenostmi z vývoje AAA her.

Bohužel, samotná hra zatím chybí, jediné, co můžeme je „režítovat“ sexuální akt.

Hra běží na Unreal Enginu 5 a autoři se chlubí například realistickým pohupováním prsou, motion capturingem více než tří set erotických scén, simulací pohybu tělesných tekutin nebo třeba dynamickým pocením. Že to nejsou jen prázdné sliby se můžete přesvědčit sami, na Steamu je totiž zdarma ke stáhnutí demoverze. Ta obsahuje jakousi interaktivní galerii, ve které si můžete prohlédnout detailně vymodelované postavy a jejich vzájemnou… ehm… interakci. Operation Lovecraft: Fallen Doll vypadá vskutku zajímavě, o čemž svědčí i aktuální pozice 25. nejočekávanější hry na Steamu, za sebou tak nechává i potenciální hity jako Redfall, Dune, Lies of P nebo remaky kultovních RPG Gothic a System Shock.

Problém je, že navzdory dlouholetému vývoji a investovaným desítkám tisíc dolarů vybraným od fanoušků, toho v tuto chvíli o moc víc než demo k dispozici není. Na Steamu se sice píše, že by hra měla vyjít již brzy, nic tomu ovšem nenasvědčuje.

Příšery jsou sice klasicky „lovecraftovsky“ divné, zdaleka ne ovšem tak agresivní.

Na papíře jsou totiž ambice tvůrců nemalé, možná až přehnané. Slibují roguelike strategii, ve které se speciálním komandem budete vyrážet bojovat v misích proti nebezpečným monstrům.

Hlavním hrdinou má být laboratorní asistent neurobioložky Annyi, který si do prefrontálního laloku nechá chirurgicky implantovat kognitivní filtr, aby nezešílel při pohledu na lovecraftovské příšery, ohrožují vesmírnou kolonii v Kuiperově pásmu. Postranním efektem tohoto zařízení ovšem je, že jeho nositel cítí nutkavou potřebu účastnit se porno orgií s hentai chapadly.

Pokud máte pocit, že poslední dobou dostává spisovatel H. P. Lovecraft od autorů her pořádně zabrat (viz například tato naše recenze), tak oprávněně. Jelikož nedávno uplynulo 70 let od smrti hororového klasika, s jeho dílem si nyní může každý nakládat jak uzná za vhodné.

Podle Steamu je sex s nehumanoidními postavami v pohodě, pokud až příliš nepřipomínají skutečná zvířata.

Součástí hry má být i jakási základna, kde budete řešit milostné zápletky, hra tak v mnohém připomíná známou sérii Mass Effect. Jenže fanoušci jsou nespokojení s tím, že se vývoj neúměrně táhne a že vývojáři neustále přidávají funkcionality, které po nic vlastně nikdo ani nechce. V poslední době vzbudilo spoustu negativních emocí například zařazení multiplayeru až deseti hráčů najednou.

Jakkoliv může být společné sledování pornografie zajímavým zpestřením vztahu, sdílet erotické fantazie online ve společnosti devíti dalších nadržených pařanů, je už vyloženě pro fajnšmekry. Vývojář jsou proto kritizováni, že jim neustálé oddalování data vydání vlastně vyhovuje, protože jim přes crowdfundingovou platformu Patreon každý měsíc přispívá více než 15 000 lidí. Minimální výše příspěvku je přitom 110 Kč, maximální pak bezmála 8000.

„Tahle hra se pomalu stává Half-lifem 3,“ cituje magazín PC Gamer jednoho z fanoušků stěžujícím si na oficiálním discordovém kanále vývojářů, zatímco další hru zase připodobňuje ke megalomanskému Star Citizenu, jehož vývoj už spolkl přes miliardu korun a výsledek je stále v nedohlednu.

Ale nemusíme ani opouštět žánr erotických her, ze stejného důvodu jsou kritizováni i autoři neméně hanbaté hry Subverse. Po nadějném startu v režimu předběžného přístupu (viz náš článek) toho už moc nepřidali a ani po dvou letech to nevypadá, že by se nějak výrazně přiblížili k vydání.

Jsou „drahé“ erotické hry už ze své podstaty problémové, protože skutečně talentovaní vývojáři se tímto v očích veřejnosti podřadném žánru zabývat nechtějí, anebo jde o rafinované oddalování vyvrcholení, které pomáhá budovat to správné erotické dusno? Kauza Operation Lovecraft: Fallen Doll napoví mnohé.