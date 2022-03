RECENZE: I monstra mají city a chtějí sex. Sucker for Love je bizarní úlet

Říká se, že láska kvete v každém věku, ale v případě nyní recenzovaného titulu by se slušelo toto pořekadlo upravit na: láska kvete v každém prostoru. I v tom neeuklidovském.

Pocta japonským podivnostem i mýtu Cthulhu

Sucker for Love: First Date

Bylo to jednou ve snu, matný záblesk nepopsatelné hrůzy – Ln'eta. To byl pro našeho hrdinu nový začátek. Celé roky zasvětil studiu, kterak kontaktovat kosmické hrůzy a právě teď nastal ten pravý čas. Hvězdy jsou konečně po aeonech opět ve správné konstelaci. Čas zavolat Ln'etu. Náš bezejmenný kultista ovšem nechce nezemské vědění, bohatství ani slávu. Touží jen po jednom: dát nepopsatelné, chapadlaté, kosmické hrůze Ln'etě polibek. Hráčovým úkolem je mu v tom snažení pomoct, i kdyby to snad mělo znamenat konec světa tak, jak ho dosud známe.

Pokud se vám zdá, že jsem při psaní recenze spadl na hlavu a že jsem použil při popisu hlavní hvězdy příběhu nezdravě moc adjektiv, tak pouze líčím úvod Sucker for Love: First Date. Lovecraftovské hry, která klade důraz na slovo Love ve jméně Lovecraft.

Jejím autorem je nezávislý vývojář z Baltimoru říkající si AkaBaka a původně vyšla jako příspěvek pro hororovou kompilaci Dread X Collection 2. Hry z kolekce tehdy musely splňovat několik podmínek: autoři na nich mohli pracovat maximálně deset dní a tématem byl Lovecrafting – love, crafting a lovecraftovský horor. Tento experiment si dnes můžete stáhnout zdarma na Steamu pod názvem Sucker for Love: Prelude. Prvotní koncept se nadmíru osvědčil a tak ho AkaBaka výrazně rozšířil, aby ho mohl prodávat jako klasickou nezávislou hru.

Sucker for Love: First Date

Sucker for Love: First Date sám sebe popisuje jako simulátor randění, vizuální novelu a point and click adventuru z pohledu vlastních očí. Mohlo by se zdát, že půjde o chapadly prolezlou variaci na HuniePop – simulátor randění v anime stylu pro dospělé. Případně makabrózní verzi Lula Virtual Babe, ani ta se čuňačinek rozhodně nebojí. Ale Sucker for Love: First Date navzdory svému tématu není hentai a tak na vizuálně explicitní kopulaci s vířící masou chapadel zapomeňte, stejně jako na jakýkoli vyloženě erotický obsah.

Parodických her, které si berou inspiraci z mýtu Cthulhu, kupodivu moc není. Kromě vynikající pocty Schaferovým adventurám z 90. let Gibbous – A Cthulhu Adventure, JRPG Cthulhu Saves the World nebo mobilního Cthulhu Virtual Pet toho moc herní scéna nepřinesla. Většina vývojářů se raději drží seriózního hororu.

Sucker for Love: First Date je všechno možné, ale rozhodně nejde o seriózní horor. Je plný specifického humoru, absurdních dialogů i situací. Silnou inspirací byl japonský anime Haijore! Njaruko-san. Doporučuji každému, kdo si chce ukrojit kousek ze své příčetnosti. Pojaponštěný mýtus Cthulhu a nadržený prastarý bůh Nyarlathotep v podobě školačky je něco, na co se nedá zapomenout, i kdybyste chtěli.

Hru nelze jednoduše zaškatulkovat ani jako vizuální novelu (např. Doki Doki Literature Club). Sice zde najdeme stěžejní prvky – dlouhé dialogy bez možností volby, ale zároveň i špetku adventurního obsahu kolem.

Kultista v nesnázích

Sucker for Love: First Date

Příběh začíná, když má hlavnímu hrdinovi přijít poštou z Amazonu zaručeně pravý Necronomicon Abdula Al Hazreda. Nejmocnější grimoár světa, schopný přivolat ty nejsilnější magické síly. Jenže místo toho svírá v ruce růžový deníček se srdíčkem – manuál randění s nezemskými bohy. Po prvním rituálu se zjevuje Ln'eta a dává mu první úkol.

Hratelnost prvních dvou kapitol spočívá v plnění instrukcí z „randících grimoárů“. Ve svazcích je série rituálů, které je třeba vykonat do puntíku správně. Nejde o nic složitého: zapálit svíčky v požadované barvě, upravit pokoj podle popisu, vzít si na sebe odpovídající ošacení atd. Poté odrecitovat pasáž z knihy – pomalu přejet myší po vyznačeném textu. Pokud něco zvořete, ozve se pšoukání – vskutku sofistikovaný humor. Pak musíte přijít na to, co jste v rituálu opomněli. Dalo by se předpokládat, že rituály budou čím dál tím složitější, a plnění instrukcí větší výzvou. Bohužel tomu tak není.

Sucker for Love: First Date klade důraz na příběh a humor, adventurní část je tak jen okrajová. Veškerý děj se odehrává na rozloze tří obrazovek s asi desítkou interaktivních prvků – skoro všechny jsou aktivní už od svého počátku.

Od vizuální novely se hra odlišuje i větší mírou volby. Sucker for Love: First Date má v každé z kapitol několik konců, závislých na vašich rozhodnutích. Díky checkpointům před každým zásadním rozhodnutím snadno otevřete všechny varianty konce a tak si odemknete třetí bonusovou kapitolu.

Každá kapitola je věnována jiné postavě, s níž můžete navazovat vztahy, každá má svou osobnost a požadavky. Je vám sympatičtější „milfka“ s chapadly nebo panovačná dáma, jejíž jméno nesmí být jmenováno? . Randění s nepopsatelným monstrem pak s sebou nese riziko zešílení. Fanoušci hororu si přijdou na své. Toho je pomálu, ale v momentě, kdy naplno zasáhne, tak vás dostane ve zcela nestřežené chvíli a atmosféra by se dala krájet. Bohužel hra zabere jen pár hodin, i když budete stejně jako já zkoušet všechny možné i nemožné kombinace

Ve spárech šílenství

Sucker for Love: First Date

Vše, co jsem zatím popsal je jen zajímavý experiment s originálními nápady, ovšem závěrečná kapitola je úplně jiná a dá se nejlépe popsat jako lovecraftovské Five Nights at Freddy's. Pokud ji náhodou neznáte, tak jde o mimořádně úspěšnou sérii, která je postavena na opakování série rutin, která musíte dodržet při konfrontaci s nebezpečím.

V případě Sucker for Love: First Date je to vykonáním patřičného protirituálu, který vám zachrání kůži. Musíte se přesně naučit, co na jakou kletbu použít a rychle reagovat. Hodiny tikají, na chyby není moc prostoru. Jde o intenzivní a napínavý zážitek, který je v přesném kontrastu se zbytkem hry a je obrovská škoda, že toho nepřipravil autor víc.

Roztomilý anime styl

Vizuální styl se dá pospat jednoduše - klasické roztomilé anime. Titul je ve mnoha ohledech skromný až budgetový. Animace většinou chybí, jsou nahrazeny řadou obrázků. Také je škoda, že je ve hře jen jedna obrazovka pro nezdar, ať už tak zhynete jakkoliv, vždy vás uvítá stejný obrázek. Naopak kladem je dabing, všechny postavy, až na titulního hrdinu jsou namluvené a dobře vystihují svůj charakter. Použitý jazyk je přitom poplatný literatuře, kterou parafrázuje, proto jde v mnoha případech o archaickou angličtinu po vzoru Lovecrafta nebo Roberta W. Chamberse.

Jednohubka hlavně pro fajnšmekry

Sucker for Love: First Date je malý, ale neotřelý slepenec žánrů, který se jen tak nevidí. Má potenciál oslovit milovníky mýtu Cthulhu, protože je plná narážek, odkazů a specifického humoru. Řadoví fanoušci hororu a netradičních her pak mohou alespoň ocenit atmosféru napínavé závěrečné kapitoly.