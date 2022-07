Erotická House Party je konečně hotová, za genitálie si však musíte připlatit

O House Party jsem zde psal naposledy před více než dvěma lety, ale i když jsem tehdy ještě rozpracovanou hru celkem pochválil, neměl jsem v úmyslu se k ní ještě někdy vrátit.

Sex je v House Party za odměnu, po většinu času zde mluví.

Jde o jakousi videoherní variaci na pubertální filmové komedie poloviny devadesátých let jako třeba série Prci Prci Prcičky nebo Klub sráčů. Zápletka je jednoduchá: parta mladých lidí je pozvaná na privátní mejdan a vaším úkolem je dostat jich co nejvíc do postele. Jen oproti výše zmíněným komediím autoři míří na dospělé publikum a zobrazení veškerých sexuálních scén je daleko explicitnější. Nebudeme chodit kolem horké kaše a rovnou řekněme, že jde o regulérní pornografii.

Vývojářům z nezávislého studia Eek! Games se podařilo trefit zlatou žílu a chvíli to vypadalo, že se plné verze nikdy nedočkáme. Od mnoha sociálně uvědomělých novinářů si sice vyslechli své, ale široké publikum jim díky dobrovolným příspěvkům přes Patreon zajistilo solidní zdroj příjmů. Nic je tak nemotivovalo hru dokončit, místo toho její vývoj neustále natahovali a přidávali další obsah. Tomu je ovšem nyní konec a po pěti letech ve stavu předběžného přístupu House Party skutečně vyšla i v ostré verzi. Vzhledem k panujícímu hernímu suchu jsem se proto rozhodl k ní vrátit. A vlastně toho nelituji.

Pokud si nechcete erotický obsah jen domýšlet, budete muset za hru zaplatit o 100 Kč víc.

Za ty dva roky se změnilo mnohé. Přibylo několik nových postav (celkem je jich tedy patnáct a až na tři výjimky lze se všemi mít sex), několik nových menších scénářů nebo třeba možnost absolvovat celou „kampaň“ i za ženskou postavu. Největším přínosem je ovšem celkové „začištění“ veškerých třecích ploch, vyřešení nedomyšleností a technických přešlapů. I když hra na dnešní dobu vypadá poměrně zastarale, příšerně se ovládá a rozhodně není bugů prostá, nabízí daleko kompaktnější zážitek než tehdy.

Její hlavní náplní jsou tzv. příležitosti (opportunities), volitelné vedlejší úkoly, jejichž plnění vás pomalu přibližuje kýženému cíli, kterým je sex s některou z postav. Mnohé příležitosti se navzájem vyrušují, navíc je jich tu tolik, že kvůli reálně plynoucímu času stejně nemáte šanci všechny stihnout.

House Party má proto až nečekaně vysokou „znovuhratelnost“ a vydrží kupodivu dlouho. Větvení děje je bohatší než například ve hrách od Telltale Games a zkoušení různých variant postupu samo o sobě motivační.

Dostat někoho do postele je kupodivu docela výzva, hra totiž stojí na klasických adventurních principech, kdy jako pohádková slepička při záchraně kohoutka běháte od čerta k ďáblu a snažíte se plnit lidem jejich víceméně bizarní potřeby. Často se pak stává, že se zaseknete při marné snaze najít ten správný předmět, který konečně odstartuje jinak už dávno vymyšlenou sekvenci akcí.

S „explicitním“ balíčkem už je pak ovšem ze hry regulérní pornografie.

Pokud vám jde tedy jen o samotné interaktivní porno, není House Party tou nejlepší volbou. Přijít na správné řešení je mnohdy frustrující a než skutečně „zaskórujete,“ je to běh na dlouhou trať. Jak ostatně napsal jeden z recenzujících na Steamu – sbalit někoho v téhle hře je těžší, než přijít o panictví ve skutečném světě.

Další překážkou vychutnání sexuálních scén je pak nepochopitelná skutečnost, že v ostré verzi autoři hru zcenzurovali a kdo nechce vidět „rozkostičkování“ explicitních scén, musí si k celkové ceně (cca 500 Kč) připlatit ještě další stovku. Není to moc, na druhou stranu ještě nedávno bylo vše původní součástí hry.

Co se týče samotného zpracování sexu, je hra poměrně „výživná“ a neponechává nic představivosti. Nabízí přibližně tři desítky poloh a praktik, bere v potaz i takové detaily, jako je třeba ukazatel plnosti močového měchýře a většina z postav ani nemá jasně vymezenou sexuální orientaci. Na druhou stranu v této části hry často zlobí vzájemné kolize různých částí lidského těla, které na sebe reagují nepřesně a nedoléhají. Vidět penis pronikající do těla zády nebo čelem je ve výsledku poměrně děsivé a zcela ničí výsledný dojem. Vyloženě ostudně pak působí svlékání, které nemá žádnou animaci a postavy odhazují svršky pouhým „přebliknutím“ textury.

I tak ovšem můžeme konstatovat, že jde o jednu z vůbec nejlepších erotických her na trhu. Ona tedy konkurence není až tak silná, v drtivé většině žánru kralují jen laciné vizuální novely nebo nenápadité porno parodie klasických her (viz náš článek k tématu). Ani House Party nenabízí žádný emocionální nebo povznášející zážitek, alespoň jde ovšem o skutečnou hru, která vyžaduje od hráče i něco jiného než jen odklepávání dialogových oken a statické obrázky.

Ano, jeho humor je třeskutě trapný a šovinistický, hádanky nepříliš logické a grafika zastaralá, přesto při občasném dávkování dokáže pobavit i dospělého člověka. Rozhodně není o nic hloupější než afektovaná gymnastika stimulanty a silikonem napumpovaných monster, která dnes vládne světu mainstreamové pornografie.