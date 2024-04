Bez videa na věčné časy? Švédský unikát: kluby odmítly VAR, šéf ustoupil

Zatímco český fotbal zrovna po roce znovu řeší svízelnou a těžko vysvětlitelnou situaci, protože z osmi zápasů posledního kola základní ligové části, které se – paradoxně kvůli regulérnosti – hraje v neděli s jednotným časem výkopu, pokryje videem vzhledem k nedostatku techniky jen polovinu, Švédsko zřejmě nadobro vykročilo směrem, co nemá obdoby.

Už nyní je tamní Allsvenskan jedinou z třiceti elitních ligových soutěží v Evropě, která dosud nepoužívala video. Fandové v uplynulé sezoně, tradičně hrané v systému jaro-podzim, vytrvale protestovali proti jeho plánovanému zavedení. A zkraje nového ročníku, zdá se, definitivně dosáhli svého.

Kluby, které podle pravidla 50+1, známého například z německé bundesligy, řídí právě fanoušci, chcete-li členové, si totiž ligu bez videa oficiálně odhlasovali.

„A protože si na všech úrovních vážíme naší demokracie, kterou je třeba ctít a chránit, nebudeme nic prosazovat na sílu,“ potvrdil šéf tamního fotbalu Fredrik Reinfeldt ve čtvrtečním rozhovoru pro deník Aftonbladet.

Zní to vlastně docela jednoduše. Ale vězte, že pozadí rozhodnutí, které svět sleduje buď s obdivem, či nepochopením, je jistě mnohem složitější.

Vždyť právě Reinfeldt, který byl osm let (2006-2014) švédským premiérem, loni v březnu nastoupil do pozice předsedy fotbalového svazu s myšlenkou, že zavedení videa je pro švédskou ligu nezbytným krokem vpřed.

Nový šéf Švédské fotbalové asociace a bývalý švédský premiér Fredrik Reinfeldt hovoří k novinářům po zvolení.

„Myslel jsem si, že se video stane povinností ze strany UEFA, což se ale zatím naděje. A z toho, co jsem pochopil, to tak do budoucna ani nebude,“ reaguje s odstupem. „To je hlavní důvod, proč jsme se rozhodli vyhovět přání klubů a debatu o zavedení videa vůbec neotevírat. Předpokládám, že to tak zůstane i v příštích letech,“ pokračoval.

Proti videu ve fotbale se v zemi vyslovilo osmnáct z dvaatřiceti profesionálních klubů, což je těsná většina. Stejný názor mají i dva okresy, jež jsou součástí tamního fotbalového svazu.

VAR proto ve Švédsku dohlíží pouze na zápasy evropských pohárů, což vyplývá z regulí UEFA.

„Naše vlastní švédská liga ale patří fanouškům, kteří si jednoduše nepřejí příliv saúdských peněz, používání VAR a další nesmysly,“ vysvětluje poměrně rázně Svante Samuelsson z organizace Svensk Elitfotboll, jež sdružuje profesionální kluby a funguje podobně jako česká Ligová fotbalová asociace (LFA).

Švédskou první i druhou ligu hraje stejně jako v Česku šestnáct mužstev a v poslední době prožívají obě soutěže nebývalý divácký boom. Potvrzují to čísla, podle kterých v minulém ročníku na zápasy dorazilo dohromady přes tři miliony lidí a divácký průměr nejvyšší soutěže se poprvé v historii přehoupl přes deset tisíc.

Fotbalová liga ve Švédsku je na vzestupu. Trhá divácké rekordy, navíc i díky postoji fanoušků odmítla zavedení VAR.

Leitmotivem celé sezony byl přitom až rebelský boj fanouškovských organizací proti celkové komercionalizaci fotbalu včetně moderních vymožeností typu VAR. Mimochodem, podobně naladěné je i sousední Norsko, které v souvislosti s novou televizní smlouvou zavedlo video v roce 2023, ale fanouškům se to nelíbí.

Jejich argumenty?

Systému VAR vyčítají prodlevy v podobě zdlouhavého zkoumání jednotlivých situací, často těsných ofsajdů. Nelíbí se jim nejednotný metr sudích, kteří VAR obsluhují. A stěžují si, že technologie vykrádá z fotbalu bezprostřední emoce.

Jejich postoj jistě žene i úplně jiná mentalita a nastavení celého fotbalového prostředí, které za každou chybou rozhodčích nehledá levárny a komplot.

Česko, které video v Evropě zavádělo mezi prvními už v prosinci 2017, se poměrně rychle zařadilo mezi země, kde technologie dohlíží na všechna ligová utkání – tedy pokud se zrovna nehrají v jeden čas...

Od léta by měla být k dispozici i tzv. kalibrovaná čára, která videoasistentům pomůže při zkoumání těsných ofsajdových situací, a do budoucna se počítá i s velkou videocentrálou, aby se sudí nemuseli tísnit u monitorů v přenosových vozech.

To ve Švédsku si vybrali jinou cestu. Odvážnou, nečekanou. Zůstanou bez videa na věčné časy?