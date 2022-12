Midnight Suns už mají nahatý mód. Chcete vidět Scarlet Witch bez kostýmu?

Tahovka Marvel’s Midnight Suns oficiálně vyšla 2. prosince. Už ten den můžeme na internetovém fóru Lovers Lab, které sdružuje autory erotických modifikací do počítačových her, najít první pokusy o svlečení jejích hrdinek. Vývojáři z Firaxis to těmto amatérským nadšencům notně usnadnili, hra totiž běží na snadno modifikovatelném Unreal Enginu 4 a nahé modely některých postav dokonce sama obsahuje ve skrytých souborech.

Některé scény dostávají díky nahatým postavám nechtěný kontext.

S pouhou svlečenou podobou Scarlett Witch, Captain Marvel, Nico Minoru nebo Magik se ovšem tvůrci modifikací nespokojili a tak ještě strávili nějaký čas výrobou co nejrealističtěji vypadajících vagín a bradavek. Hotovo bylo v řádu dnů, poté už tvůrci mohli plnit individuální požadavky. Někdo chtěl, aby se postavy svlékaly jen během rozhovorů na základně, nikoli když jdou do akce (myšleno samozřejmě plnění misí pro záchranu světa), jiný zase toužil po tom, aby se svlékala jen jedna konkrétní postava, dalším by se líbilo, aby hrdinky nebyly jen tak, jak je pánbů stvořil, ale ponechaly si doplňkové vybavení, jako jsou třeba náramky nebo rukavice.

Ne každý požadavek se ovšem podařilo splnit, třeba gay verze mužských hrdinů ještě hotová není. Smůlu mají i milovníci nevyholených klínů, vytvořit realisticky vypadající ochlupení je totiž prý až příliš těžké. Ale co není, může být – fanoušků hanbatých her je spousta a mnoho z nich neváhá za své specifické požadavky zaplatit.

Například tvůrce modifikací do oblíbeného sociálního simulátoru The Sims 4 si výrobou podobných čuňárniček docela solidně vydělává (viz náš článek). Do hry tak byly postupně přidány snad všechny myslitelné sexuální odchylky a praktiky. O Skyrimu ani nemluvě (viz náš článek). Vzhledem k popularitě Marvelu je pak možné, že Midnight Suns na tom budou časem podobně. „Děláte boží práci,“ poděkoval v diskusi jeden z uživatelů tvůrcům modifikace s tím, že si hru koupil už podruhé, protože na Xboxu modifikace neexistují.

Svlékání herních postav není přitom žádnou novinkou – kdo procházel v devadesátých letech pubertou, určitě si vzpomene na českou modifikaci Doom Perverse.

Každopádně pokud nemáte vyloženou slabost pro svět Marvelu, doporučujeme se podívat po jiné hře – ani nahotinky nevyřeší její až příliš rozvleklé tempo (viz naše recenze).