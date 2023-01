Vylepšený Zaklínač obsahuje i detailnější modely ženského pohlaví

Na next-gen verzi kultovního Zaklínače 3 jsme si sice museli počkat mnohem déle, než jsme původně doufali, nakonec to však stálo za to. Po fiasku se Cyberpunkem 2077 si vývojáři z polského CD Projektu dali záležet, nic neuspěchali a na výsledku je to vidět. Sedm let stará hra může bez uzardění konkurovat i většině dnešních novinek.

Už první díl se zobrazení erotiky neštítil, nic pohoršujícího však neukázal.

Kromě daleko hezčí grafiky došlo i k vylepšení uživatelského prostředí, a dokonce přibyl i nový quest, to vše navíc pro majitele originálu zcela zdarma. Žádný div, že Ondra místo původního plánu „jen pár hodin kouknu, jak to vypadá, abych o tom mohl napsat článek“, nakonec během vánočních svátků celého Zaklínače znovu dohrál od začátku do konce.

I přes jeho pečlivý přístup se mu všechny novinky objevit nepodařilo, některé jsou totiž vskutku důmyslně skryté. Ale v době internetu nevydrží žádné tajemství dlouho.

Uživatel sociální sítě Reddit YellowRobocat si pravděpodobně jen díky technickému bugu povšiml až překvapivě kvalitního vypodobnění dámského přirození jedné z čarodějek v ikonickém úkolu o Dámách lesa. Netrvalo pak dlouho a šikovní moddeři dokázali ze souborů PC verze hry vydolovat neoblečené 3D modely všech tří sester, které jsou, vzhledem k tomu, že by je hráči za standardních okolností nikdy neměli takto vidět, snad až přehnaně detailní.

Zaklínač 3 je hrou pro dospělé, a tak už v původní verzi najdete spoustu nahotinek, až na poněkud bizarní sexuální scénu odehrávající se na hřbetu jednorožce, ale nikdy není vidět nic explicitního, co by snad mohlo ohrozit křehkou sexuální nevinnost fanoušků počítačových her. Použité 3D modely byly totiž původně vytvořeny podobným způsobem, jako třeba panenky Barbie, a tak v rozkroku jednoduše neměly vůbec nic. A teď se podívejte, jak vypadá již zmíněná trojice čarodějnic v „next-gen“ verzi.

Takto scénu přímo ve hře neuvidíte, je však vytvořena jen z modelů použitých ve hře.

Je evidentní, že zodpovědného grafika ten den práce opravdu bavila a věnoval jí mimořádnou pozornost. Jenže, jak už to tak bývá, hráči jsou s něčím věčně nespokojeni, a tak se v příslušném diskusním vlákně okamžitě objevila kritika. Jedněm vadí, že jsou všechny čarodějky „tam dole“ úplně stejné a evidentně vytvořené systémem ctrl+c a ctrl+v, další se pak zamýšlejí nad tím, proč mají v lese žijící a od civilizace téměř zcela odstřižené divoženky tak pečlivě upravený klín. Nota bene, jak se jim to s tehdejšími středověkými nástroji mohlo vůbec povést.

S žádostí o podání vysvětlení vývojáře rozhodně obtěžovat nebudu, ale domnívám se, že jednoduše použili už hotovou texturu z předchozího Cyberpunku 2077, který byl v tomto ohledu poměrně odvážný, a dokonce obsahoval i editor přirození.

Oproti tomu model Ciri zůstal v tomto ohledu od originálu beze změn.

Netrvalo dlouho a někdo se zamyslel nad tím, že když mají takto detailně vytvořený rozkrok tři vedlejší postavy, jak je na tom v tomto ohledu asi Ciri, kolem které se točí zápletka hlavního příběhu? K ověření dokonce ani nebylo nutné hrabat se v souborech se hrou, stačilo jen nahrát scénu z lázní a poté pomocí implementovaného fotomódu umístit kameru do správného úhlu a… nic.

Přišlo vývojářům příliš zvrhlé sexualizovat Geraltovu chráněnku, nebo její 3D model už jednoduše žádné vylepšení nepotřeboval? Těžko říct... ale nebojím se o to, že to za ně dříve nebo později udělá nějaký šikovný modder. Stejně jako tomu v minulosti bylo například u Skyrimu, Sims 4 nebo Midnight Suns.