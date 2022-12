Vylepšená verze legendárního Witchera 3 stojí za opáčko, PC má problémy

Pokud se mezi vámi najde ještě někdo, kdo si během posledních sedmi let koupil Witchera 3 a nestihl hru vyzkoušet, teď je ta pravá doba. Na konzolích i PC se můžete těšit na vylepšenou grafiku s ray-tracingem a detailnějšími texturami, pár drobných obsahových novinek nebo třeba fotorežim.

Mezi drobnosti, za které hráči už autory chválí, patří například nové body rychlého cestování na mapě, konkrétně v tvrzi Crow’s Perch, která je nyní na daleko praktičtějším místě. Hru dále obohatily kosmetické předměty po vzoru seriálového Zaklínače nebo třeba možnost konečně pohladit vašeho koně. Každopádně na některé platformy se dá nová aktualizace vřele doporučit, jinde má ovšem problémy.

My jsme novou aktualizaci vyzkoušeli na PlayStationu 5, kde naše připomínky začínají už u samotné instalace hry. Najít next-gen vylepšení je trochu matoucí, neboť namísto stažení stávající verze musíte do obchodu pro next-gen verzi, která je sama o sobě placená, ovšem v rozšířeném menu (ikona třech teček) najdete schovaný právě ono vylepšení zdarma, které si musíte vyzvednout stejně, jako kdybyste si hru koupili.

Do hry jsme šli s tím, že vlastně vypadá úplně stejně jako kdysi, neboť paměť ráda skutečnosti přikrášluje. I tak jsou ovšem rozdíly především v detailech, Witcher 3 je jinak vlastně stejně krásný jako kdysi a co se samotného obsahu, jako je příběh, hratelnost nebo zvuk, týče, nezměnilo se skoro nic. Tu a tam autoři něco ladili, ať už sami po svém nebo implementací fanouškovských modifikací (za což byly tvůrci údajně náležitě finančně odměněni), ale pravdou zůstává, že je to pořád starý dobrý Witcher 3.

Ukázky ze hry. Vlevo vždy režim quality s ray-tracingem, vpravo performance:

Hlavní novinkou jsou každopádně dva režimy, „quality“ a „performance“. Velkým paradoxem však je to, že „quality“ nastavení má paradoxně nižší rozlišení (dynamických 1440p) než „performance“ (dynamické 4K). To proto, že je v prvním jmenovaném režimu zapnutý ray-tracing, tedy realistické vykreslování světla, stínů a reflektivních ploch, jako je třeba hladina vody. To by ovšem tak nevadilo, jako spíš rozdíl v FPS.

„Quality“ je sice ještě o něco hezčí, co se oněch světelných efektů týče, ovšem hodně jej sráží k zemi fakt, že funguje v 30 FPS. Někomu to bude stačit, ale v našem případě z toho už docela bolí oči a dojem ze hry takto nízká frekvence snímků opravdu sráží. „Performance“ vypadá téměř stejně dobře a hlavně je obraz díky 60 FPS krásně plynulý. Z nějakého důvodu se nám však i v tomto režimu občas zaškubal náhled mapy světa.

PlayStation 5 má dále výhodu také v pokročilé haptice ovladače DualSense, ve kterém například cítíte dusot kopyt při jízdě na koni nebo údery mečem. Stejně jako ve všech ostatních hrách nám to poměrně rychle vysává baterii v ovladači.

Daniel Vavra Tak jsem čekal do jedný, až vyjde Witcher 3 Next Gen update. Pak jsem čekal hodinu, až se stáhne. Pak další půl hodiny, než se nainstalují nové ovladače. A pak to nejde spustit... 172 70

U PC verze je aktualizace o něco problematičtější. Na diskusním serveru Reddit se objevuje hlášení nejrůznějších problémů, ať už celkově nízké FPS i na hodně výkonných strojích nebo například zhoršení výkonu při zapnutí technologie DLSS (ta ho má naopak zvyšovat). Lidé také hlásí častější pády hry nebo nemožnost hru spustit. Už i v tomto případě se stejně jako u Cyberpunku 2077 objevují názory, že máme „raději počkat, až to autoři doladí“.