Nejezdi do Německa, varují Marciniaka. A to má zahajovat Euro. V Mnichově

Za měsíc v Německu začne mistrovství Evropy. A zahajovací zápas mezi domácím mužstvem a Skotskem má podle indicií z Polska dostat právě Szymon Marciniak. A k tomu se hraje v Mnichově...

„Může být pro něj těžké dostat na starosti další velký zápas. Taková je praxe komise rozhodčích UEFA,“ zmínila pro CBS Sport Christina Unkelová, někdejší americká sudí FIFA.

„Nedovedu si představit jiného kandidáta než je Marciniak,“ citoval polský deník Przeglad Sportowy někdejšího mezinárodního sudího Rafala Rostkowského.

I potom všem, co se stalo před středeční půlnoci v Madridu?

„Skandál!“ křičelo z titulní strany nejčtenějšího německého deníku Bild.

„Nejezděte do Německa. Pro vaši vlastní bezpečnost,“ píší rozzuření fandové Bayernu příspěvky pod reportáže i na sociální sítě.

„Tohle vyhrožování překračuje všechny meze,“ reagují polská média.

Rozčílený Thomas Müller na rozhodčího Szymona Marciniaka.

Ve třinácté minutě nastavení, kdy byli značně unavení hráči i sudí, pomezní Tomasz Listkiewicz a vzápětí Marciniak chybovali. Možná osudově.

Listkiewicz za stavu 2:1 pro Real předčasně zvedl praporek, přestože podle výkladu pravidel měl útočnou akci Bayernu nechat dohrát. Marciniak přerušil hru, ač mohl a měl s hvizdem počkat. Dvě hrubé chyby v jedné vteřině. Zvlášť když v tu chvíli Müller hlavou přiťukl volnému de Ligtovi a ten z otočky zakončil.

Jenže než se míč dostal k de Ligtovi a poté do brány, Marciniak hru přerušil. Videoasistent tak už nemohl zkoumat domnělý ofsajd hráčů Bayernu. Gól neplatil, stav zůstal 2:1, Real postoupil do finále a Bayern byl vyřazen.

Poražení zuřili, trenér Thomas Tuchel od sudích odmítl přijmout omluvu. „Katastrofa, porušení pravidel, bezmyšlenkovité chování. Teď opravdu není čas se omlouvat. Nelze udělat dvě velmi vážné chyby a omluvit se,“ řekl Tuchel na tiskové konferenci.

Kouč Bayernu Thomas Tuchel se zlobí na asitenta rozhodčího.

„Bylo to jedno z těch klíčových rozhodnutí, které mění osud zápasu. Celá rozhodcovská obec z toho nebudou mít dobrý pocit. Zvlášť, když je k dispozici tolik technologií, které nám mohou pomoci se se těmto typům chyb vyhnout,“ upozornila Unkelová.

Nebyl to jediný přehmat sudích v zápase. Po vítězném gólu Joselua v první minutě nastavení signalizoval druhý pomezní Adam Krupsik ofsajd, ale jelikož akce už byla dohraná, zkoumal postavení střelce videoasistent. Ten doporučil branku uznat, protože k přestupku nedošlo. I když Krupsik měl opačný názor, v tomto momentě se zachoval správně, protože nic neovlivnil.

V první půli měl hlavní Marciniak štěstí při vyložené šanci Realu, kterou nadvakrát zázračně zlikvidoval brankář Neuer. Na hřišti byly dva míče, což některé bránící hráče Bayernu zmátlo a i díky tomu mohl Real dát gól. Polský sudí měl hru přerušit, ale to neudělal.

Marciniak je považován za jednoho z nejlepších fotbalových sudích planety. „Možná je úplně ten nejlepší,“ dočtete se často v polských médiích.

Když v prosinci 2022 řídil finále mistrovství světa mezi Argentinou a Francií a v červnu 2023 pak finále Ligy mistrů mezi Manchesterem City a Interem Milán, stal se prvním sudím v historii, který byl delegován na nejvýznamnější zápasy na reprezentační i klubové úrovni v jedné sezoně.

Navíc pískal i semifinále Ligy mistrů a loni v prosinci i finále mistrovství světa klubů.

„Zahajovací zápas šampionátu je zase úplně něco jiného. Obrovská prestiž a velká zodpovědnost. Rozhodčí by v úvodním utkání měl jít ostatním příkladem, jak rozhodovat po celý turnaj a jak vykládat různé situace. Takový zápas by měl vést někdo, kdo garantuje nejvyšší úroveň. A to je Marciniak,“ zdůraznil Rostkowski.

I po trapasu v Madridu se ho v Polsku zastávají.

„Po finále mistrovství světa byl málem vzorem dokonalosti a po jednom špatném rozhodnutí ho vláčejí bahnem,“ rýpl si Przeglad Sportowy.

Fotbalisté Bayernu si stěžují hlavnímu rozhodčímu Szymonu Marciniakovi kvůli odpískání ofsajdu těsně před koncem utkání s Realem.

„Není přehnané říci, že jako rozhodčí pískal přesně až do samého konce. Nesnažil se být středem pozornosti. Zasahoval jen tehdy, když to bylo nezbytně nutné. Nepodlehl těm hráčům, kteří si chtěli vynutit pokutový kop. I komunikace na hřišti zaslouží pochvalu. Nebo na prstech ruky ukázal, kolik minut ještě hodlá přidat. Je to maličkost, ale zároveň něco, co stojí za to ocenit.“

„Ale nakonec se stal obětí vlastního úspěchu. Zápas odřídil skvěle. Ve svém jednání byl tak pečlivý, že se vzácnou úctou přidal dostatečný počet minut. Jak se ukázalo, k jeho vlastní škodě. Na samém konci udělal chybu, o které se bude dlouho mluvit,“ píše v komentáři polský deník.

„Nepředpokládá se, že by tímto verdiktem svůj kredit výrazně ztratil. Jen se podívejte na příklad Anthonyho Taylora. Loňské finále Evropské ligy řídil ostudně a přesto patří mezi favority na finále Ligy mistrů.“