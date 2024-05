Velké propouštění v Bethesdě, o práci přišli autoři Redfallu a Evil Within

Začátek letošního roku se v herním průmyslu nesl ve jménu propouštění a tento trend stále nekončí. Radikální zářez do své interní struktury nyní opět provedl Microsoft, po masivním propouštění v Activision Blizzard (viz náš článek) nyní došlo i na Bethesdu, která se zbavila rovnou několika interních vývojářských studií.

Redfall byl nuda a lepší už to nikdy nebude.

U americké divize francouzských Arkane to ovšem není vyloženě překvapivé, jejich loňský Redfall totiž aspiroval na největší průšvih roku. Mohutně hypovaná, ovšem ve všech ohledech nevýrazná týmová střílečka měla být jednou z největších exkluzivit konzole Xbox, nakonec ale skončila pro smích (viz naše recenze). Je tak nabíledni, že se hráči nedočkají žádného ze slíbených DLC, za které se nyní budou předplatitelům vracet peníze v podobě kreditu. Lyonské pobočky Arkane se tento krok naštěstí nijak nedotkl a vývoj komiksového Bladea pokračuje podle plánu.

Hi-Fi Rush je super hra, ovšem ne pro široké publikum.

Druhým slavným studiem, které brzy ukončí činnost, jsou japonští Tango Gameworks. Ty se do srdcí hráčů zapsali dvojicí povedených hororů Evil Within, na jejich následujícím Ghoswire Tokyo už ovšem bylo nejzajímavější jen jeho „potrhlé“ oznámení od Ikumi Nakamurové, které patřilo mezi nejlepší momenty výstavy E3 v roce 2019 (viz náš článek). Loňská rytmická akce Hi-Fi Rush sice posbírala skvělá hodnocení (viz naše recenze), připomínala však spíš zajímavou indie hru než něco, kvůli čemu by lidé měli investovat do nové platformy.

Kromě těchto slavných studií končí ještě nepříliš úspěšní Roundhouse Games a Alpha Dog Games, kteří se specializovali na mobilní hry.