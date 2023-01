Promarněná příležitost. Malý přídavek do next-gen Zaklínače by mohl být hit

Od vydání next-gen verze Witchera 3 už uplynuly asi tři týdny a musím uznat, že nemohlo přijít v lepší dobu. Konec roku už obvykle věnuji herním restům a nyní se tedy opravdu nabízelo dát si přes svátky tuto herní legendu znovu. Od vydání jsem ve hře už strávil asi 40 hodin a vzhledem k jejímu rozsahu jsem sotva ve 3/4 hlavní kampaně, o dvou dodatcích ani nemluvě. Na ty se přitom těším snad ještě víc.

Next-gen Witcher 3 na PlayStationu 5 funguje opravdu parádně (viz článek výše), a když si zpětně vybavím, že jsem poprvé hrál tento titul na Full HD monitoru se sestavou, která dost často nestačila ani na stabilních 60 FPS, jsou všechny vymoženosti next-gen verze (4K/60FPS, nové textury, drobná vylepšení v obsahu hry) zkrátka něco, co dovedou původní vzpomínky na hru ještě vylepšit.

Ačkoliv je next-gen verze primárně zaměřena na vizuální vylepšení, autoři přidali i pár obsahových bonusů, třeba v podobě několika extra brnění po vzoru seriálu z Netflixu, a dokonce i novou vedlejší misi. V době psaní prvních dojmů v prosinci jsem na tuto misi nestihl narazit, ovšem nyní, když už jsem se hrou opět pořádně sžitý, si uvědomuji, že CD Projektu možná mezi prsty proklouzla velká příležitost.

Vedlejší mise s titulem „In the Eternal Fire’s Shadow“ je na poměry ostatních volitelných úkolů celkem nadstandardní záležitost. Trvá asi dvacet minut a během ní se seznámíte se dvěma poměrně zajímavými postavami, dozvíte se něco nového jak o církvi Věčného ohně, tak o minulosti zaklínačské školy. Mise má dokonce i několik různých konců a způsobů, jak ji vyřešit, což je jinak ve hře poměrně obvyklá věc.

Vzhledem k tomu, že Wicther 3 letos oslaví už osmé narozeniny, se CD Projektu povedlo tuto novou vedlejší misi nechat hezky splynout se zbytkem hry. Samozřejmě pro někoho, kdo by hru nyní zkoušel poprvé, by možná tato vedlejší mise mohla být trochu podezřele propracovaná a hlavně si může také povšimnout toho, že Doug Cockle, dabér Geralta, už se musel trochu snažit napodobit sám sebe z roku 2015, což mu ne vždy vyšlo úplně dokonale.

I přes tyto drobnosti mám po dohrání této mise jednu neodbytnou myšlenku. CD Projekt si dal tu práci a vyrobil nový obsah, pozval původního dabéra a napsal poměrně hodně nových dialogů. Očividně studio zkrátka alespoň na chvíli zabředlo do vyrábění obsahu pro tuto hru stejně jako kdysi. Nenapadlo někoho namísto jedné vedlejší 20minutové mise zdarma rovnou udělat třeba dvě nebo tři hodiny dlouhé DLC za klidně symbolických 5 až 10 eur?

Během prosince se jen na Steamu do Witchera 3 vrátilo podle veřejně dostupných statistik přes 50 tisíc hráčů. Celkem bylo v jednu chvíli nejvíce aktivních 89 tisíc hráčů, což je prakticky stejný počet jako v květnu 2015, kdy hra vyšla. Ještě větší objem hráčů se pak ke hře vrátil na začátku roku 2020, tedy po vydání seriálu na Netflixu. Ani jedno z původně vydaných DLC v říjnu 2015 a květnu 2016 přitom zpátky nepřilákalo zdaleka tolik lidí.

Rozhodně se nechci stavět do pozice marketingového experta. Nicméně nabídnout všem navrátilcům nový obsah i třeba za takto symbolickou částku, dává docela smysl. Oněch 50 tisíc lidí vracejících se zpět do hry se navíc týká pouze Steamu, nikoliv dalších PC obchodů a herních konzolí. A obzvlášť v případě, kdy už máte část vývojových sil i tak zaměřených na výrobu nového obsahu, pozvaného původního dabéra a podobně.

Jasně, spoustě lidí by takový čin spíše přihrál ke kritice studia („proč se snaží dojit takto starou hru?“) a samozřejmě by se našli i tací, kteří by chtěli všechno zadarmo a placený obsah by je jen naštval. Ale vzhledem k tomu, že aktuální odhady na další pokračování zaklínačské ságy zmiňují až rok 2025 jako první reálné datum vydání Witchera 4, přišel by alespoň takto kompaktní kousek nového obsahu do stávající herní legendy určitě vhod.

Je tu samozřejmě ještě jedna strana mince, a sice nepříjemnosti při vývoji této next-gen verze, kterou původně mělo na starost ruské externí studio Saber Interactive, jenže po ukončení spolupráce jej musel CD Projekt dodělat sám. Převzít cizí práci a navázat na ni asi nikdy není úplně jednoduchý úkol, takže vlastně nakonec chápu, že přidávat k tomu ještě kus práce na novém DLC bylo asi to poslední, co by někteří vývojáři chtěli slyšet.

I tak mám ovšem pocit, že v nějakém paralelním vesmíru, kdy by CD Projekt nebral své nové projekty tak opatrně, jsme se klidně mohli vydat ještě na jedno nové dobrodružství ve známém světě před tím, než dorazí dlouho očekávaný nástupce.