TRENDY V KLIPECH: Guetta vzkřísil hit od O-Zone, Bendig děkuje fanouškům

David Guetta & OneRepublic – I Don’t Wanna Wait

Po remixech devadesátkových hitů od La Bouche nebo Eiffel 65 přichází David Guetta s předělávkou hitu Dragostea Din Tei, s nímž ve své době moldavská skupina O-Zone bořila hitparády po celém světě včetně České republiky.

David Guetta si pro spolupráci vybrala frontmana skupiny OneRepublic Ryana Teddera a společně stvořili novinku I Don’t Wanna Wait. Poprvé ji představili na Ultra Music festivalu v Miami a právě záběry z tohoto festivalu se objevují v klipu.

Jan Bendig – Avilem

Jan Bendig čelí v poslední době vlně kritiky kvůli údajně zinscenované akci s moukou na Českém slavíkovi v listopadu 2023. Zpěvák trvá na tom, že jeho posypání moukou na červeném koberci nebylo předem domluvené, jak tvrdí policie. Kauza mu prý způsobila deprese, kvůli nimž zrušil svůj březnový koncert v O2 Universum.

Fanouškům, kteří i přes „kauzu mouka“ zůstali, poslal novou píseň jako poděkování. „Tento song věnuji vám fanouškům. Jako poděkování za vaší nekončící podporu a lásku. Děkuji, že se mnou jdete mou cestu ke splnění mého hudebního snu. Bez vás by tohle všechno nebylo nikdy možné a já chci abyste věděli, že si toho opravdu moc vážím,“ napsal k písni Bendig. A nevzdává to ani se svým „největším koncertem v kariéře.“ V O2 universu by měl vystoupit 6. prosince.

CANN ft. Refew – Šrámy ft. Refew

Moderátor Óčko Chart Honza Říčař, který vystupuje pod jménem CANN, uvedl v hitparádě vlastní klip. Pro novinku Šrámy se spojil s rapperem Refewem. Z natáčení klipu, který má na svědomí Rallife production, vzpomíná na jeden záběr. „Jeli jsme to víc než třicetkrát,“ prozradil CANN.

„Jde o záběr, kde se kamera točí kolem stolu, postupně zabírá lidi a potom já se zvednu a ta kamera jde se mnou. Měl jsem kameru přidělanou na sobě na bodyringu. Má to kšandy jak batoh, dvě tyče a na nich je kamera,“ popsal.

Doja Cat – MASC

K hlavnímu singlu ze svého čtvrtého studiového alba s názvem Scarlet pozvala Doja Cat amerického rappera, který si říká Teezo Touchdown. Videoklip režírovali Doja Cat a Jamal Peter a byl natočen v Los Angeles. Doja Cat klip vydala jako ochutnávku před vydáním deluxe alba Scarlet 2 CLAUDE a po americkém turné nyní chystá na léto evropskou část šňůry. Vystoupí v Británii, Francii, Nizozemsku, Itálii, Portugalsku, Polsku a Norsku.