Každé osmé dětské skupině hrozí konec. Kvůli novince v požární vyhlášce

Důvod? Provozovatelé nezvládnou přestavět budovy, ve kterých sídlí, podle pravidel nové požární vyhlášky. Zbývá jim na to pouhých sedm měsíců.

„Chtějí od nás další únikové schodiště. Máme je prý ve špatném směru. Taky tu máme 110 let staré dveře, dohromady šestery musíme vyměnit za protipožární. Jedny vyjdou klidně i na 160 tisíc. A to jen pár let po celkové rekonstrukci,“ vyjmenovává ředitelka Královské školky Písek Jaroslava Králová.