Sousedské dětské skupiny mají fungovat už od příštího roku, navrhuje Jurečka

Novelu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině má již ministr práce a sociálních věcí a šéf lidovců Marian Jurečka připravenou.

„V září by to mělo jít na vládu. Věřím, že ve sněmovně se nám podaří zkrátit lhůty, abychom účinnost stihli od 1. ledna 2024,“ uvedl pro iDNES.cz Jurečka.

V důvodové zprávě k návrhu jím vedené ministerstvo uvádí, že obdobné typy služeb fungují v zahraničí, například v Německu, Rakousku či Slovensku. Ale zároveň ministerstvo připouští, že se bude jednat spíše o doplněk k současnému systému služeb péče o dítě.

Osoba, která bude poskytovatelem služby péče o dítě v sousedské dětské skupině, musí být podle návrhu zdravotně způsobilá k péči o dítě a disponovat příslušným lékařským potvrzením. Pro provozování sousedské dětské skupiny se ovšem podle návrhu nemá vyžadovat závazné stanovisko krajské hygienické stanice ani doklad k požární bezpečnosti.

Nárok na příspěvek za provozování dětské skupiny nebude na vlastní dítě

V návrhu zákona, který dostanou zanedlouho na stůl ministři a pak i poslanci a senátoři, je napsáno, že ten, kdo bude sousedskou dětskou skupinu provozovat, nemá nárok na příspěvek na provoz dětské skupiny za místo obsazené vlastním dítětem.

To, že není rodičem dalšího dítěte či dětí, o které se bude v sousedské dětské skupině starat, bude dokládat čestným prohlášením prostřednictvím elektronické aplikace.

Bude také povinen zajistit za každý provozní den podpis rodiče stvrzující docházku dítěte, a rodič dítěte má poskytnout potřebnou součinnost.

Stravu dítěte s sousedské dětské skupině má zajistit rodič, provozovatel sousedské dětské skupiny se má starat jen o pitný režim.

Podmínkou provozování sousedské dětské skupiny má být bezúhonnost všech členů domácnosti poskytovatele služby, zdravotní stav bez přenosných onemocnění ohrožujících poskytování služby péče o dítě a souhlas všech zletilých členů domácnosti s poskytováním služby péče o dítě v sousedské dětské skupině.

Součástí návrhu novely jsou také změny školského zákona o přijímání dětí do spádových školek. Ty nyní berou tříleté děti přednostně, pokud mají místo. Nově by měl být na přijetí nárok, ale také jen do naplnění počtu. Obce by mohly povinnost splnit i tak, že budou mít dětské skupiny.