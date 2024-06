Volná místa jsou obvykle daleko, rodiče hlásili děti i na sedm školek najednou

„Psala jsem hned ředitelce e-mail, že máme velký zájem a odepsala, že syn je aktuálně sedmdesátý pod čarou,“ uvádí Andrea.

Zatímco u základních škol určuje spádovou oblast konkrétní ulice trvalého bydliště, u mateřských škol platí stejné podmínky pro děti z celé městské části. U zápisu ředitelé sčítají body za trvalý pobyt, věkovou skupinu a bod navíc dostane dítě, které už má v dané školce sourozence.

„Školka, kam se hlásíme, je vyhlášená jako skvělá, proto tam všichni chtějí. Určitě by se syn dostal někde dál od nás, ale to nám nevyhovuje, nechceme ho každé ráno vozit autem,“ vysvětluje Andrea. Městské části mají pro místní děti dostatečnou kapacitu, v nejvyhlášenějších školkách je ale přetlak zájemců. Ne všichni rodiče tak dostanou své děti na místo, které preferují nebo je v docházkové vzdálenosti od jejich bydliště.

„Řekl bych, že se úroveň jednotlivých školek zas tak neliší, možná má některá krásnou zahradu, jiná ne, ale myslím, že jsou jinak srovnatelné. Rozumím ale tomu, že je pro rodiče zatěžující vozit malé děti tramvají do vzdálenější lokality,“ komentuje Petr Karvánek, ředitel dvou mateřských škol Janákova a Antonína Čermáka v Praze 6.

Zápis na sedm školek najednou

Do mateřské školy Lyčkovo náměstí v Karlíně se podle ředitele Jana Kordy přihlásilo 173 dětí, ale místo měli jen pro 59. Většinu nepřijatých byli prý schopni vzít do školky v Bohnicích nebo Ďáblicích, které jsou i větší.

„Většina rodičů ale raději volí školky v Praze 1. Tam mají dostatečnou kapacitu, protože nemají tolik obyvatel s menšími dětmi,“ popisuje Korda.

Dostalo se vaše dítě do vámi preferované školky? celkem hlasů: 35 Ano 57 %(20 hlasů) Ne, ale doufám, že se situace ještě změní 0 %(0 hlasy) Ne, bude chodit jinam 9 %(3 hlasy) Ne, dítě se nepodařilo umístit do žádné školky 17 %(6 hlasů) Dítě nemám 17 %(6 hlasů)

Zápisy pořádali zřizovatelé od 2. do 16. května. Počty přijatých dětí ještě nejsou konečné, pořadím v jednotlivých školkách mohou zamíchat odklady. Trendem posledních let je u rodičů také přihlašování dětí do více mateřinek najednou kvůli obavě, aby pro svého potomka našli místo. Finální čísla tak budou záviset i od toho, jakou školku rodiče nakonec vyberou.

„K zápisu přišlo 1 200 dětí a přijato je 739. Do jedné školky se hlásilo 403 dětí a do další 252, to může vypadat jako obrovská čísla, ale rodiče podávají více přihlášek. Třicet dětí v Praze 6 se hlásilo do sedmi školek najednou,“ komentuje Karvánek statistiku zápisů v městské části s tím, že ještě nejsou uzavřena všechna správní řízení a v polovině června je v plánu porada vedení mateřských škol, kde se budou řešit individuální případy nepřijatých.

„Uděláme maximum pro to, abychom našli místo pro všechny děti, které do 31. srpna dosáhnou věku tří let. Je to ale výrazně náročnější než loni, protože se musíme letos poprvé vypořádat s tím, že ministerstvo školství spojilo zápisy pro české a ukrajinské děti. Nebyli jsme schopni se na to připravit, máme sice rozestavěné nové budovy škol, ale zkolaudované budou až v příštím roce. Čeká nás otevření pěti nových tříd,“ říká místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková (Praha 6 sobě), která má na starost školství.

Přetlak potvrzují i komentáře na Facebooku. „Syn je narozen v prosinci 2021, takže teď nemám absolutně šanci dostat ho do státní školky. Nemůžu s ním být doma do jeho skoro čtyř let. Říkali nám, že loni se někde dostaly i prosincové děti, letos mají smůlu i ty starší,“ popsala na sociální síti Nikola z Prahy 6 s tím, že boj je tam i o místa v soukromých jeslích a školkách.

Radnice hlásí dostatek míst

Povinnosti rodičů ● Nárok na přijetí do mateřské školy mají všechny děti starší tří let.

● Přednost mají děti ze spádových oblastí, kterou tvoří u mateřských škol celé území městské části. V případě, že pro děti kapacita zařízení nestačí, rozhoduje o přijetí los.

● Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání od roku 2017 povinné. Zápis je nezbytný i v případě, že se budou děti starší pěti let vzdělávat doma nebo v dětské skupině. Rodiče pak musí na podzim přivést předškoláky na přezkoušení

Oproti tomu v Praze 2 se podle mluvčí Andrey Zoulové do mateřských škol hlásí méně dětí než loni a pro předškoláky je tady připraveno 1 100 volných míst v 52 třídách.

„Vedení školek postupně kontaktuje rodiče a nástupy dětí ověřuje. Kolik jich bude nakonec přijato, nelze odhadnout, počty se budou odvíjet i od odkladů školní docházky. Předpokládáme, že se nám podaří zájem ze strany rodičů uspokojit,“ říká Zoulová.

V Praze 3 mají k dispozici 694 volných míst, přičemž dětí se přihlásilo 656. „Zbývající volná místa budou poskytnuta dětem z Prahy 3, kterým budou ke konci letošního srpna dva roky,“ říká mluvčí radnice Jiří Hannich.