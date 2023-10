Má přibýt 30 tisíc míst v dětských skupinách, řekla Jurečkova poradkyně

„Do roku 2030 přibude nových třicet tisíc míst v dětských skupinách,“ prohlásila Jurečkova šéfporadkyně Skalková na konferenci Dětské skupiny jako příležitost pro všechny.

Nyní je přitom v Česku okolo 1 800 dětských skupin, v nichž je 24 tisíc dětí. Výhodou dětských skupin je podle ní flexibilita, umožňují rodičům slaďovat péči o děti a pracovní kariéru,

„Je třeba, aby veřejnost přestala vnímat dětské skupiny jako provizorní řešení, ale jako plnohodnotnou variantu předškolní výchovy,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová z hnutí STAN, pod jejíž záštitou se konference koná.

„Dost často se v novinách i mezi politiky říká ,že dětské skupiny zachraňují situaci při situaci, kdy je nedostatek míst. Zařazuje je to do kolonky nouzové řešení. Není to fér a není to pravda. Necítím je jako nouzové řešení,“ řekla Kovářová.

„Vzhledem ke zkrácení maximální doby čerpání je klíčová dostupnost péče o děti. Očekáváme proto brzkou debatu na téma novely zákona o dětských skupinách. Chceme připravit takové podmínky, které pomohou rychle a efektivně navyšovat kapacity předškolní péče,“ uvedla poslankyně hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková, když Sněmovna na konci srpna podpořila v prvním čtení zvýšení rodičovského příspěvku od příštího roku z 300 na 350 tisíc korun.

Vzniknou i sousedské dětské skupiny?

Pomoci ženám s malými dětmi, aby se v případě zájmu mohly rychleji vrátit na trh práce, má rozšíření možností předškolní péče o sousedské dětské skupiny do maximálního počtu čtyř dětí. Do něj se přitom má započítávat i dítě či vnouče poskytovatele nové služby placeného sousedského hlídání, které ještě nezahájilo povinnou školní docházku.

V důvodové zprávě k návrhu, které připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí, uvádí, že obdobné typy služeb fungují v zahraničí, například v Německu, Rakousku či Slovensku. Ale zároveň ministerstvo připouští, že se bude jednat spíše o doplněk k současnému systému služeb péče o dítě.

Osoba, která bude poskytovatelem služby péče o dítě v sousedské dětské skupině, musí být podle návrhu zdravotně způsobilá k péči o dítě a disponovat příslušným lékařským potvrzením. Pro provozování sousedské dětské skupiny se ovšem podle návrhu nemá vyžadovat závazné stanovisko krajské hygienické stanice ani doklad k požární bezpečnosti.