Baldur’s Gate 3 šokoval souloží s medvědem, autory vykázali z TikToku

Značka Baldur’s Gate rozhodně není z těch, co by o zájem fanoušků musela bojovat lacinými bulvárními triky. Pokračování kultovní série si totiž fanoušci doslova vymodlili a zkušené studio Larian je zárukou kvality (více viz naše obsáhle preview).

Díky videohrám můžeme prožít situace, které bychom v reálném světě nemohli.

Pravděpodobně nepůjde o takový komerční hit jako v případě konkurenčních značek Final Fantasy XVI nebo Starfield, přesto bych si klidně vsadil na to, že minimálně v anketách o RPG roku nechá své konkurenty daleko za sebou.

To ovšem neznamená, že by vývojáři lacině hráli na jistotu a fanouškům nadělili jen to, co od nich očekávají. Naopak, nebáli se třeba kompletně předělat milovaný soubojový systém nebo trochu utlumit „krutopřísnou“ atmosféru fantasy světa trochou nadsázky.

To nejlépe dokazuje i poslední prezentace před vydáním, během níž vývojáři odhalili další část obsahu, na který se můžeme během slibovaných přibližně sto hodin hraní těšit. A že toho je…

Dozvěděli jsme se mnohé o příběhu, vedlejších postavách nebo o širokých možnostech jak si můžeme přizpůsobit hlavního hrdinu vlastním představám. Jak už to tak na internetu bývá, publikum ovšem nejvíce zaujala sexuální scéna.

Vývojáři chtěli ukázat, že v jejich hře budete mít možnost navazovat i milostné vztahy, které ovšem nebudou jen předpřipraveným filmečkem, ale budou brát v potaz aktuální hráčovu situaci. Díky tomu může dojít i k tak bizarním situacím, jako je homosexuální soulož s druidem v jeho medvědí formě:

So Baldur's Gate 3 is a 10/10... this is the proper D&D experience. #baldursgate3 pic.twitter.com/HEi2PJRLLu — Vaughan (@vaughandavies97) July 7, 2023

„Rozhodli jsme se dát lidem to, co opravdu chtějí: něžnou, dobrovolnou romanci s mužem dočasně proměněným v medvěda grizzlyho,“ vysvětlil fanouškům pozadí zvláštní scény scénárista Adam Smith. „Každý člověk, který to viděl, říkal ‚panebože,‘“ pochvaloval si pak šéf studia Sven Vincke, podle nějž to testovacímu publiku přišlo vtipné.

Very AFK @Cromwelp Tiktok canceled our stream because it was too artistic and they don’t understand oblíbit odpovědět

O poznání méně vtipné to už ovšem přišlo správcům sociální sítě TikTok, kteří v ten moment stream raději přerušili. Vývojáře to však nijak extra mrzet nemusí, něco mi říká, že komunita sociální sítě pro mladistvé a fanoušků náročných tahových RPG s propracovaným příběhem se tak úplně neprolíná.

PC hráči budou moci souložit s medvědy již od 3. srpna, ti s playstationy až o měsíc později. Majitelé xboxů mají zatím smůlu, datum vydání na jejich platformě ještě známé není.