Naturalistické zpracování genitálií v Baldur’s Gate 3 hráče baví i děsí

Že bude Baldur’s Gate 3 hit, nám bylo jasné, už když jsme se před třemi roky jeli za vývojáři podívat na její rozpracovanou verzi. Tak nějak jsme ale předpokládali, že půjde především o záležitost pro hráče ze „staré školy“, kteří na prvních dílech této legendy vyrůstali. Přece jen náročné tahové souboje podle pravidel papírové hry Advanced Dungeons & Dragons a obrovské množství psaného textu nejsou klasické atributy, co by mohly uchvátit dnešní mainstreamové publikum. Ale to jsme se šeredně spletli.

Baldur’s Gate 3 je venku teprve pár dnů, už teď ale existuje modifikace pro zvětšování penisů.

Baldur’s Gate 3 je hitem nejen u kritiků (aktuálně je s 97 body na Metacriticu nejlépe hodnocenou hrou letošního roku, překonala dokonce i Tears of the Kingdom od Nintenda), ale i u hráčů. Na Steamu už překonala hranicí 800 tisíc souběžně hrajících hráčů, což stačilo k tomu, aby se zapsala mezi desítku vůbec nejhranějších her v historii (mimochodem, na jedenáctou příčku odsunula Apex Legends).

Hře se daří i na Twitchi a navzdory pomalému tempu je oblíbená i mezi streamery. A pak že publikum neumí ocenit komplexní mnohavrstevné příběhy, jak se dnes producenti braků marně snaží obhájit svá selhání (viz náš článek)!

Součástí úspěchu je bezesporu povedený marketing. Studio Larian sice neinvestuje desítky milionů dolarů do plošné reklamy, ale do povědomí hráčů se zapsalo otevřenou komunikací a také ochotou bourat některá tabu.

Už před měsícem na sebe upozornili ukázkou sexuální scény, ve které figuruje postava druida transformovaného do medvědího těla (viz náš článek). Video se stalo rychle virálním a tak vývojáři na tuto notu hrají dál. Například se nechali slyšet, že pro tvorbu erotických scén najali speciálního „koordinátora intimit“ (viz náš článek) i zvukového experta, který měl na starost všechno to mlaskání, čvachtání a sténání, které k sexu patří.

V žádné jiné hře asi nenajdete takto detailně vymodelované nahé trpaslice.

Přesto plná verze hry mnohé šokovala. Už jen úvodní tvorba hlavní postavy, ve které si mimo jiné můžete volit mezi několika velikostmi penisu, mnohé zaskočila. Obzvláště internetoví streameři na plnou nahotu nebyli připraveni a jejich překvapené reakce baví diváky ve velkém. Twitch navíc v tomto případě zvolil mimořádně benevolentní přístup a za zobrazování digitálních penisů vysílající nijak netrestá.

Přestože je zde možností sexuálního kontaktu spousta (samozřejmě lze tuto část hry zcela ignorovat), nadšení fanoušci již přicházejí s vlastními modifikacemi, které ji v tomto ohledu ještě vylepšují. Nabídka oblíbené stránky Nexus Mods teď vypadá jako spamová složka mého soukromého e-mailu, protože slibuje nespočet zaručených metod, jak si zvětšit velikost penisu. Na rozdíl od nechtěných reklam ale tyto postupy skutečně fungují, vyzkoušeno!

Mezi trojicí nejstahovanějších modů je pak v tuto chvíli i ten s všeříkajícím názvem Enhanced Nude Bodies, který zase upravuje velikost prsou, stehen a zadků u ženských postav. Vývojáři těchto modifikací si přitom pochvalují, jak jim hra jejich práci usnadňuje, a tak časem očekáváme podobná zvěrstva, jako u legendárního Skyrimu (viz náš článek).

Ale to bude až za dlouho, aktuálně ještě nemáme ani dohranou „vanilkovou“ verzi, která je se svojí přibližně stohodinovou kampaní skutečný macek. Příští týden ale už recenze bude, slibujeme.