Poslední díl Farming Simulatoru prodal 6 milionů kopií, teď je k mání zdarma

Z původně vysmívané série Farming Simulator se v průběhu let stal prodejní trhák, ke kterému se dokonce vyrábí unikátní hardwarové periferie (viz náš článek).

Farming Simulator obsahuje stovky skutečných strojů známých značek, další pak lze ještě dokoupit.

Poslední díl už si po technologické stránce nijak nezadá s vysokorozpočtovými AAA tituly a celosvětově se ho prodalo už 6 milionů kopií. Nyní ho díky obchodu Epic Store můžete mít úplně zdarma, stačí si ho přidat do knihovny na tomto odkazu, poté už vám zůstane napořád. Jen pozor máte na to čas jen do čtvrtku 30. května.

A na co se přesně můžete těšit? Především na stovky realisticky vymodelovaných strojů od skutečných výrobců, mezi nimiž nechybí ani český Zetor. Ať už si vyberete alpské svahy nebo americký středozápad, budete moci pěstovat spousty různorodých plodin a starat se o hospodářská zvířata. K dispozici je i multiplayer, abyste na tu těžkou práci nebyli sami. Dokonce existuje i e-sportová scéna, kdy hráči soutěží o peníze například v tom, komu se rychleji podaří vyskládat na valník 20 balíků slámy (viz náš článek).

Jen pozor, pokud vás hra chytne, asi vás to bude táhnout k nákupu rozšiřujících balíčků, ve kterých lze utratit stovky korun. Na druhou stranu za ty spousty hodin zábavy se to i tak vyplatí.

A když už jsme u těch her zdarma, na Steamu i Epicu si aktuálně můžete přidat do knihovny strategii Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War.