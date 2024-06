Už jste přemýšleli, co se stane s vaší digitální knihovnou her, až zemřete?

Hráči počítačových her jsou na umírání zvyklí, jednou však přijde ten okamžik, kdy už žádný restart nebo nahrání uložené pozice nebude možné. Pokud se uklidňujete představou, že svoji sbírku steamových her a nasbíraných achievementů na smrtelné posteli věnujete svým pozůstalým, kteří na váš herní odkaz plynule navážou, máme pro vás špatnou zprávu – takový postup odporuje pravidlům, které jste při registraci do nejpoužívanějšího obchodu museli odsouhlasit.

Ne každému se poštěstí zemřít v posteli obklopen svými blízkými.

„Uživatelské účty služby Steam i hry jsou bohužel nepřenosné. Nemůžeme poskytnout přístup k účtu někomu jinému, ani sloučit jeho obsah s jiným účtem. S politováním vás musím informovat, že váš účet služby Steam nelze prostřednictvím závěti na nikoho převést,“ odpověděla oficiální technická podpora Steamu jednoznačně na přímý dotaz uživatele, který na internetu vystupuje pod přezdívkou delete12345.

Hry sice rychle ztrácejí na hodnotě, ale i tak bude mít steamová knihovna hardcore hráče slušnou cenu.

Znamená to tedy, že se vaše sbírka po smrti rozptýlí v nicotě, stejně jako vaše duše? Inu, pokud budete striktně dodržovat pravidla, tak ano, je však samozřejmě možné po sobě zanechat přihlašovací údaje ke svému účtu. Na druhou stranu lze ovšem předpokládat, že takto obdarovaný pozůstalý už tou dobou bude mít svůj vlastní účet a jak jsme už viděli díky kauze konkurenčního Epic Storu, mnozí hráči jsou ke svým digitálním knihovnám až nezdravě fixováni.

Každopádně pevně doufáme, že tyto problémy nebudete muset ještě dlouho řešit. A kdo ví, třeba do té doby někdo přijde s nějakým řešením, protože hodnota některých sběratelských „skinů“ do Counter-Striku může dosahovat až milionů korun (viz náš článek).