Dvě ze tří červnových her pro předplatitele PS Plus jsou bojovky

Ve středu 29. května začíná v digitálním obchodu Playstationu slevová akce Days of Play, během níž si budete moci pořídit většinu her za výhodné ceny. A předplatitelé služby PS Plus toho nejspíše budou muset využít, protože pravidelná nabídka her zdarma, které si každý měsíc mohou přidat do svých knihoven, je v červnu poněkud omezená.

Streets of Rage 4

Tedy alespoň pro ty, co si příliš nepotrpí na tzv. bojovky, tento žánr je totiž zastoupen rovnou dvěma tituly. Streets of Rage 4 je retro arkáda, ve které chodíme zleva doprava a nabíháme nekonečné zástupy nabíhajících nepřátel. „Jde o úžasnou videohrou z každého pohledu. Takové správné moderní retro, jestli si rozumíme. Jako by nás hraní této pecky opět přeneslo zpátky do 90. let minulého století. Takže pokud patříte k pařanům ze staré školy, na nic nečekejte. Svolejte kamarády a vydejte se zpátky do virtuálních ulic plných zuřivosti. Rozhodně nebudete litovat!,“ napsal Eman v naší extatické recenzi před čtyřmi lety.

To o AEW Fight Forever jsme nenapsali ani řádek, je totiž o wrestlingu, pro který jsme zatím v redakci příliš pochopení nenašli. O nic zásadního jsme vás ale nepřipravili, na Metacriticu i Steamu má hra spíše podprůměrná hodnocení.

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake je pak vcelku obyčejnou hopsačkou ze světa populárního seriálu pro děti. A právě děti si ji užijí nejvíce, pro dospělé hráče jde o poměrně generickou zábavu (viz naše recenze).

Všechny hry budou v nabídce od úterý čtvrtého června. Pokud si je přidáte do knihovny, zůstanou vám tam napořád, k jejich hraní ovšem budete potřebovat zaplacené členství v PS Plus.